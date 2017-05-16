Будет битва! Латвия сыграет с Германией за выход в четвертьфинал ЧМ

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Все или ничего! Только победитель заключительного матча в подгруппе А, в котором Латвия сегодня встретится с Германией, гарантирует себе место в плей-офф или четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Игра начнется в 21:15, прямую трансляцию можно увидеть на телеканалах 3+ И TV3.

За сутки до этого матча сборная Латвии, играя без нескольких лидеров, со счетом 0:5 уступила сборной России, которая является одним из фаворитов турнира. В турнирной таблице этот матч для Латвии ничего не решал, в связи с чем Боб Хартли решил дать лидерам отдохнуть.

В свою очередь у сборной Германии на отдых было два дня, что позволило подкопить сил для решающей битвы.

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Ворота сборноцй Германии сегодня будет защищать голкипер «Вашингтон Кэпиталс» Филипп Грубауэр. На лед выйдет и самая яркая звезда - 21-летний форвард Леон Дразайтл, который недавно присоединился к команде. Он выступает за «Эдмонтон Ойлерс».

В регулярном чемпионате НХЛ он в этом сезоне провел 82 матча, отметился 29 шайбами и 48 результативными передачами, в свою очередь в розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 13 игр, 6 голов и 10 передач.

В подгруппе А сегодня состоятся еще два матча - в 13:15 Швеция сыграет со Словакией, а четырьмя часами позже начнется матч США и России.

В свою очередь в подгруппе В в 13:15 Белоруссия встретится с Норвегией, в 17:15 - Чехия со Швейцарией, а в 21:15 - Канада с Финляндией.

ЧМ-2017: матч Россия-Латвия

Фото: ЧМ-2017: матч Россия-Латвия0

Сборные Латвии и Германии в рамках чемпионата мира встречались девять раз. В первых дуэлях Латвии удалось одержать уверенные победы со счетом 5:0 и 8:0, но в следующих семи играх была добыта всего одна победа, еще один матч закончился вничью, а пять - победой Германии. Последние три игры на чемпионатах мира победили немцы.

Сборные встречались в сентябре прошлого года в Риге, где боролись за путевку на Олимпийские игры 2018 года. В решающем матче также победила Германия со счетом 3:2.

Кроме того, латыши играли с немцами проверочные игры перед ЧМ: сначала в овертайме со счетом 4:3 победила Латвия, а затем 3:2 Германия.

Лидерами группы А после шести игр является Россия, на ее счету 17 очков. Затем с 15 очками следуют США, 13 очков у Швеции. У Латвии и Германии по 9 очков, у Дании - 7, в копилке Словакии - 4. В свою очередь Италия набрался всего одно очко и покидает элитный дивизион.

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