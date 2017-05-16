Cборная США прервала победную серию команды России - 5:3

 

Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Сборная США обыграла команду России в заключительном матче группового этапа ЧМ-2017.

Трижды по ходу матча подопечные Знарка вели в счете, но в итоге американцы сумели выиграть матч благодаря двум голам в третьем периоде.

РоссияСША – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

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Шайбы забросили:

1:0 Гусев (Киселевич), 12:29

1:1 Хейз (Нельсон, Келлер), 21:00, ГБ

2:1 Белов (Плотников, Андронов), 27:33

2:2 Ларкин (Нельсон), 32:18

3:2 Гусев (Дадонов, Шипачев), 36:15

3:3 Хейз (Годро), 37:43

3:4 Ли (Годро, Айкел, 52:57), ГБ

3:5 Нельсон (Ларкин), 59:38, ПВ

Вратари: Василевский - Ховард


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