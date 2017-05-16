Борьба за четвертьфинал ЧМ-2017: Латвия - Германия

 

Фото: let

 

Латвия-Германия: важный матч на чемпионате мира для обеих команд. Его победитель гарантирует себе место в плей-офф или четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Предлагаем вам вместе с Русским TVNET проследить за ходом этой решающей битвы.

Главные судьи: Оливер Гуэн (Канада), Линус Элунд (Швеция);

Линейные судьи: Юдсон Риттер (США), Петер Шевчик (Словакия).

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22.03 Второй период

21.47 Первый период закончился со счетом 0:0. Было непросто, но латвийцы выстояли - во многом благодаря Элвису Мерзликинсу.

21.45 Два броска могли закончиться взятием ворот немцев, но мимо. Последняя минута первого периода

21.37 Ровная, без опасных моментов игра

21.32 Немцы снова в большинстве, у нас - второе удаление, за удар соперника клюшкой две минуты получил Гунар Скворцов.

21.30 Сборная Германии имеет большое преимущество по броскам 7-2.

21.22 Удаление! За задержку соперника руками две минуты получил игрок сборной Латвии Теодорс Блюгерс.

21.22 Тяжело психологически, ведь немцы играют у себя дома. Арена битком набита местными болельщиками.

21.19

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21:16 Игра началась!


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