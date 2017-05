Германия одолела Латвию и завоевала путевку в четвертьфинал ЧМ-2017

Главные судьи: Оливер Гуэн (Канада), Линус Элунд (Швеция);

Линейные судьи: Юдсон Риттер (США), Петер Шевчик (Словакия).

Германия – Латвия – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

23.55 Лучшие игроки сегодняшней встречи: Элвис Мерзликин (сборная Латвии), Феликс Шютц (команда Германии). Сборная Латвии заканчивает выступление на турнире.



23.51 Германия в четвертьфинале 4:3! Но все равно наши проделали отличную работу и выложились на 100%! Не хватило лишь немного удачи...

23.48 Буллиты. Идрашис - первый и не сумел переиграть немецкого голкипера. Спасает команду и Мерзликин - Каун не смог ничего изменить. Даугавиньш также не реализовал свою попытку, Драйзатль продолжил серию неудачных буллитов, Букарт не пробил Грубауэра, но забивает Тиффелс и приносит победу сборной Германии!

23.42 Овертайм закончился. Счет прежний.

23.30 Конец третьего периода. Страсти кипят, арена неистовствует, ждем овертайм!

23.28 Потасовка на пятачке перед воротами сборной Латвии и ... Мерзликинс не смог защитить. 3:3!!! Феликс Шютц!

23.26 За 2 минуты до сирены Артур Кулда отправляется на скамейку штрафников

23.22 Наши воспользовались шансом! 3:2! в пользу Латвии!!! Андрис Дзериньш!

23.21 Третье удаление у сборной Германии. Ход игры поменялся, теперь латыши заставляют обороняться.

23.16 Немцы разозлились и усилили атаку.

23.14 Всё возможно в этой игре! И овертайм - тоже!

23.08 2:2!!! Янис Спруктс!

23.08 Середина третьего периода, но бросков немного.

23.00 Немцы, конечно, неплохо начали третий период - уже два броска по воротам, но и голкипер сборной Латвии действует.

22.55 Третий период

22.40 Конец второго периода!

22.37 Гунар Скворцов забивает первую шайбу! 2:1!

Twitter

Gunars Skvorcovs with his first goal of the career in Team Latvia! It's 2-1 pic.twitter.com/iQTvJq67wt— Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) 16 May 2017