Германия одолела Латвию и завоевала путевку в четвертьфинал ЧМ-2017

Латвия-Германия: важный матч на чемпионате мира для обеих команд. Его победитель гарантирует себе место в плей-офф или четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Предлагаем вам вместе с Русским TVNET проследить за ходом этой решающей битвы.

Главные судьи: Оливер Гуэн (Канада), Линус Элунд (Швеция);

Линейные судьи: Юдсон Риттер (США), Петер Шевчик (Словакия).

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Германия – Латвия – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

23.55 Лучшие игроки сегодняшней встречи: Элвис Мерзликин (сборная Латвии), Феликс Шютц (команда Германии). Сборная Латвии заканчивает выступление на турнире.



23.51 Германия в четвертьфинале 4:3! Но все равно наши проделали отличную работу и выложились на 100%! Не хватило лишь немного удачи...

23.48 Буллиты. Идрашис - первый и не сумел переиграть немецкого голкипера. Спасает команду и Мерзликин - Каун не смог ничего изменить. Даугавиньш также не реализовал свою попытку, Драйзатль продолжил серию неудачных буллитов, Букарт не пробил Грубауэра, но забивает Тиффелс и приносит победу сборной Германии!

23.42 Овертайм закончился. Счет прежний.

23.30 Конец третьего периода. Страсти кипят, арена неистовствует, ждем овертайм!

23.28 Потасовка на пятачке перед воротами сборной Латвии и ... Мерзликинс не смог защитить. 3:3!!! Феликс Шютц!

23.26 За 2 минуты до сирены Артур Кулда отправляется на скамейку штрафников

23.22 Наши воспользовались шансом! 3:2! в пользу Латвии!!! Андрис Дзериньш!

23.21 Третье удаление у сборной Германии. Ход игры поменялся, теперь латыши заставляют обороняться.

23.16 Немцы разозлились и усилили атаку.

23.14 Всё возможно в этой игре! И овертайм - тоже!

23.08 2:2!!! Янис Спруктс!

23.08 Середина третьего периода, но бросков немного.

23.00 Немцы, конечно, неплохо начали третий период - уже два броска по воротам, но и голкипер сборной Латвии действует.

22.55 Третий период

22.40 Конец второго периода!

22.37 Гунар Скворцов забивает первую шайбу! 2:1!

Twitter

Gunars Skvorcovs with his first goal of the career in Team Latvia! It's 2-1 pic.twitter.com/iQTvJq67wt— Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) 16 May 2017

22.36 Превосходство по броскам у нашей сборной 10-8. Но ни одной заброшенной шайбы. Немцы больше обороняются во втором периоде.

22.31 Гиргенсонсу сильно досталось по голове от Денниса Зайденберга. Игру остановили арбитры, потому как он не мог встать.

22.24 Не прошло и пары минут - еще одна шайба! 2:0! Деннис Зайденберг!

22.18 Первое удаление в матче в составе сборной Германии. Марцель Мюллер получил две минуты за атаку.

22.12 Отлично сработал Мерзликинс!

22.08 Игроки сборной Латвии провели затяжную атаку, но все попытки бросков без результатов

22.07 Статистика за прошедшее время Германия-Латвия: вбрасывания 11-8, штрафное время 0-4

22.03 Второй период

21.47 Первый период закончился со счетом 0:0. Было непросто, но латвийцы выстояли - во многом благодаря Элвису Мерзликинсу.

21.45 Два броска могли закончиться взятием ворот немцев, но мимо. Последняя минута первого периода

21.37 Ровная, без опасных моментов игра

21.32 Немцы снова в большинстве, у нас - второе удаление, за удар соперника клюшкой две минуты получил Гунар Скворцов.

21.30 Сборная Германии имеет большое преимущество по броскам 7-2.

21.22 Удаление! За задержку соперника руками две минуты получил игрок сборной Латвии Теодорс Блюгерс.

21.22 Тяжело психологически, ведь немцы играют у себя дома. Арена битком набита местными болельщиками.

21.19

Twitter

Atmosfēra hallē, kā "play-off" spēlē. Mūsējiem nāksies izturēt arī tribīņu spiedienu— LETA PČ hokejā Ķelnē (@LETAsportsEXTRA) 16 May 2017

21:16 Игра началась!