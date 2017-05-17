Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

Момент игры США-Россия
 

Момент игры США-Россия. Фото: INA FASSBENDER / AFP

В ночь на среду определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне, передает РИА «Новости». Последнюю путевку в четвертьфинал завоевала Германия. Сборная России, уступившая первое место в группе США, в первом матче на вылет встретится с Чехией.

Еще по этой теме

Групповой этап турнира завершился матчем сборных команд Латвии и Германии. Хозяева в Кельне одержали верх по буллитам. При этом сравнять счет в основное время им удалось за 33 секунды до конца третьего периода. Теперь в четвертьфинале немцам предстоит поединок с представителями Канады, занявшими первое место в группе В.

Российские хоккеисты во вторник уступили сборной США со счетом 3:5, заняв второе место в группе А. В этом матче американцы отыгрывались трижды.

Реклама

Первым соперником россиян в плей-офф станет сборная Чехии. Матч пройдет в Париже.

Американцы в четвертьфинале сыграют с командой Финляндии.

Сборной Швеции предстоит поединок со швейцарцами.

Все матчи четвертьфинала пройдут в четверг 18 мая.

Еще по этой теме
ЧМ по хоккею: Латвия одержала третью победу подряд

ЧМ по хоккею: Латвия одержала третью победу подряд

Хоккейные фанаты спели гимн Латвии у памятника Свободы в Риге

Хоккейные фанаты спели гимн Латвии у памятника Свободы в Риге

Матч ЧМ по хоккею прервали из-за хулиганского поступка болельщицы

Матч ЧМ по хоккею прервали из-за хулиганского поступка болельщицы


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы Wo&Men

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы

В Латвии найдена своя «Сьюзан Бойл» Showbiz

В Латвии найдена своя «Сьюзан Бойл»

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой Showbiz

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой

ВИДЕО: Любовь Толкалина вышла замуж? Showbiz

ВИДЕО: Любовь Толкалина вышла замуж?

Спорт

Хоккей

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
TEAM MANAGER
TEAM MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 