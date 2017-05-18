Латвийских хоккеистов в аэропорту встречали овациями

Сборную Латвии после участия в чемпионате мира в среду вечером в аэропорту «Рига» встречали около 300 человек, которые, увидев спортсменов, скандировали «Молодцы!». Наша команда завершила турнир на 10-й позиции, что является лучшим показателем с 2012 года. В четвертьфинал ЧМ Латвия не может попасть с 2009 года.

В Латвию хоккеисты прибыли рейсом из Франкфурта. В аэропорту они раздавали автографы и фотографировались с фанатами. Больше всех задержались у болельщиков главный тренер сборной Боб Хартли и Земгус Гиргенсонс, уточняет LETA.

Напомним, наша команда начала турнир с трех побед подряд, а последующих четырех играх уступила противнику. В решающей встрече за место в четвертьфинале Латвия боролась до конца, но в серии буллитов проиграла Германии со счетом 3:4.

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В последний раз наша команда была в четвертьфинале ЧМ в 2009 году, когда в Швейцарии повторила свой самый лучший результат и стала седьмой самой лучшей командой мира.

Elvis, tāpat kā citi dżeki, ar tādu skumīgu vaigu lidostā... bet ar prieku fočējās un sniedza autogrāfus visiem faniem pic.twitter.com/ZalY1cS9g7— Lauris Lizbovskis (@bowskis) 17 мая 2017 г.