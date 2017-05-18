ЧМ-2017: Финляндия отправила США домой, Россия – Чехию

Состоялись первых два четвертьфинальных поединка чемпионата мира 2017 по хоккею.

Сборная Финляндии обыграла команду США в рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2017 года.

В составе финнов точными бросками отличились Йонас Кемппаинен и Микко Рантанен.

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Таким образом, подопечные Лаури Марьямяки сыграют в полуфинале турнира, где встретятся с победителем четвертьфинальной пары Швейцария – Швеция.

США – Финляндия 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Рантанен (Ахо, Савинайнен), 0:2 – 46 Кемппаинен (Аалтонен)

Уже в первом периоде россияне забросили две шайбы. Окончательный счет установил Артемий Панарин.

В 1/2 финала мирового первенства подопечные Олега Знарка сыграют с победителем матча между Канадой и Германией.

Россия – Чехия 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Орлов (Антипин, Плотников), 2:0 – 13 Кучеров (Антипин, Кузнецов), 3:0 – 53 Панарин (Кучеров)

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