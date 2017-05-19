Тренер сборной Канады: «Матчи против России - это самая настоящая война»

Главный тренер сборной Канады Джон Купер отметил принципиальность предстоящей игры с Россией в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже. А форвард родоначальников хоккея Мэтт Дюшейн опасается, что действующие чемпионы мира могут быть уничтожены «красной машиной».

«Согласен ли с тем, что Россия - Канада - главное международное противостояние? Если вспоминать историю хоккея, то это самая настоящая война. Поэтому встречи с Россией, понятно, совсем не рядовые. Но если мы вспоминаем 1960-е, 1970-е и так далее, то сразу все становится понятно. Тут даже говорить нечего. Россия и Канада. Одним предложением», - цитирует Купера газета «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2017 Россия обыграла Чехию (3:0), а Канада - Германию (2:1). Полуфинал Россия - Канада состоится 20 мая и начнется в 16:15 по московскому времени.

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После четвертьфинального матча с Германией, который канадцы выиграли с минимальным перевесом, Купер признал, что соперник заставил его команду понервничать. Его подопечные контролировали ход матча, но не смогли вовремя дожать соперника.

Тренер также отметил потрясающую атмосферу на арене в Кельне. По его словам, немецкие болельщики сделали игру и уважительно отнеслись к обеим командам.

Предстоящую встречу с Россией прокомментировал и нападающий сборной Канады Мэтт Дюшейн.

«Я несколько раз играл уже с этой командой. Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику пространства. Мы собираемся выйти в финал и показать в субботу свою лучшую игру», - приводит слова Дюшейна «Чемпионат.com».

Вторую путевку в финал разыграют Швеция и Финляндия, оставившие за бортом плей-офф соответственно Швейцарию и США.

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