Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал ЧМ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сборная Швеции одержала уверенную победу над командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:1.

Александер Эдлер вывел шведов вперёл на исходе второй минуты игры, но вскоре финны отыгрались благодаря голу Йоонаса Кемппайнена. Во второй двадцатиминутке сборная Швеции дважды реализовала большинство. Точные броски удались Джону Клингбергу и Вильяму Нюландеру. В заключительной трети Юаким Нордстрём установил окончательный результат, пишет Championat.com.

В финале мирового первенства шведы поборются за золото со сборной Канады. Финляндия сыграет с командой России в матче за третье место.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Швеция обыграла Финляндию в полуфинале ЧМ-2017 и поборется за золото с Канадой

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