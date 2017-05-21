Знарок о провальном матче с Канадой: Мне не в чем упрекнуть моих ребят

Олег Знарок
 

Олег Знарок. Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Наставник российских хокеистов Олег Знарок прокомментировал поражение от Канады в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4.

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«Канаду — с победой! Мы провели хорошую игру, мне не в чем упрекнуть моих ребят. Они бились до последнего. Где-то не повезло. Готовимся к следующей игре», — цитирует его Championat.

По словам главного тренера, удаления сломали игру, команда также делала серьезные ошибки. Он посетовал и на «неоправданные удаления».

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Знарок подчеркнул, что по сравнению с остальными матчами, а россияне не выигрывали у канадцев шесть лет, «ничего общего в поражениях Канаде нет».

«Сегодня надеялся, что мы выиграем. Когда было 2:0, могли еще забивать. Какая психология, если дают такие удаления Кузнецову?! Постараемся восстановиться и в воскресенье дать бой (финнам в матче за «бронзу«). У нас очень хорошая команда, это очень обидное поражение, — сказал специалист. — Мне некого упрекнуть ни в чем».

Сборная России не смогла пробиться в финал мирового первенства. В полуфинале россияне вели в счете вплоть до третьего периода — 2:1, но упустили преимущество в две шайбы. На удары Евгения Кузнецова и Никиты Гусева канадцы ответили четырьмя голами в заключительном периоде.

После поражения большинство игроков российской команды отказались отвечать на вопросы журналистов, в том числе и капитан Антон Белов. Однако неутешительный итог подвел Артемий Панарин.

«Старались играть каждую смену, но бывает иногда, что ведешь, начинаешь нервничать, отбрасываться. Полная ж… на самом деле. Втройне обиднее, что вели всю игру, удаления постоянные», — прокомментировал он, добавив, что сборная рассчитывала «быть на коне, а оказалась… под конем».

Игрок назвал поражение «поганым»: «Ведя в счете, мы проиграли».

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