Известный хоккеист назвал канадцев «Красной машиной» современного хоккея

Сборная Канады является лучшей командой чемпионата мира 2017 года и является «Красной машиной» современного хоккея, считает известный в прошлом финский хоккеист Теему Селянне.

Сборная России в полуфинале чемпионата мира проиграла команде Канадысо счетом 2:4 и сегодня встретится со сборной Финляндии в матче за третье место. В главном матче турнира канадцы сыграют с командой Швеции.

«Думаю, финал будет очень зрелищным. В этом году туда добрались две действительно лучшие команды турнира.

Возможно, и команда России была достойна финала, но канадцы всем нам доказали, что это не так.

Думаю, сборная Канады выиграет. У шведов лучшая оборонительная линия на турнире. Но канадцы - «Красная машина» современного хоккея», - сказал Селянне журналистам.

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Предвосхищая мат за бронзовые медали Теему сказал: «Да, в этом году в нашу сборную не приехало так много игроков из НХЛ, но у нас есть шанс, поскольку это всего лишь одна игра. И я надеюсь, что мы проведем лучший матч на этом турнире».

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