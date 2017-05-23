Тысячи шведов и королевская семья поприветствовали чемпионов мира

Сборная Швеции по хоккею, ставшая чемпионом мира 2017 года, вернулась с трофеем из Кёльна в Стокгольм.

Самолёт команды сопровождали шведские ВВС, а после приземления сборная отправилась на приём в королевский дворец, где встретилась с принцем Карлом Филиппом, кронпринцессой Викторией и её семьёй. Об этом сообщает Expressen.

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После этого сборная Швеции отправилась на главную площадь Стокгольма — Сергельсторг, игроки показали кубок чемпионов мира тысячам болельщиков, а также встретились с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

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En fantastisk stämning på Sergels torg! Otroligt mycket människor var på plats för att hylla oss! Tack! #TreKronor #FOLKETSLAG pic.twitter.com/hu2BTXhqrC— Tre Kronor (@Trekronorse) May 22, 2017

Сборная Швеции обыграла команду Канады в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1

в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне.

В составе шведов шайбу забросил Виктор Хедман (40-я минута), у канадцев отличился Райан О'Райлли (42). Победный буллит реализовал Никлас Бэкстрем. Шведы стали десятикратными чемпионами мира, завоевав золотые медали впервые с 2013 года. Как сообщает ТАСС, всего на счету сборной Швеции 46 наград чемпионатов мира, в том числе 19 серебряных и 17 бронзовых.



























































Aizvērt Финал чемпионата мира: Канада - Швеция Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA







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