Тысячи шведов и королевская семья поприветствовали чемпионов мира

 

Фото: TASS/LETA

Сборная Швеции по хоккею, ставшая чемпионом мира 2017 года, вернулась с трофеем из Кёльна в Стокгольм.

Самолёт команды сопровождали шведские ВВС, а после приземления сборная отправилась на приём в королевский дворец, где встретилась с принцем Карлом Филиппом, кронпринцессой Викторией и её семьёй. Об этом сообщает Expressen.

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После этого сборная Швеции отправилась на главную площадь Стокгольма — Сергельсторг, игроки показали кубок чемпионов мира тысячам болельщиков, а также встретились с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

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Сборная Швеции обыграла команду Канады в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1

в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне.

В составе шведов шайбу забросил Виктор Хедман (40-я минута), у канадцев отличился Райан О'Райлли (42). Победный буллит реализовал Никлас Бэкстрем. Шведы стали десятикратными чемпионами мира, завоевав золотые медали впервые с 2013 года. Как сообщает ТАСС, всего на счету сборной Швеции 46 наград чемпионатов мира, в том числе 19 серебряных и 17 бронзовых.

Финал чемпионата мира: Канада - Швеция

Фото: Финал чемпионата мира: Канада - Швеция0

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