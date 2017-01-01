Евробаскет: сборная Латвии встретится с лидером группы Россией

Четвертый и пока что самый важный матч на чемпионате Европы по баскетболу проведет сегодня сборная Латвии, которая в подгруппе D сыграет против россиян, которые до сих пор не потерпели ни одного поражения. Игра начнется в 14:15 и будет транслироваться на телеканале TV3.

Сборная России начала турнир уверенно, одержав в трех матчах три победы. В последней игре россияне со счетом 76:67 переиграли в понедельник сборную Бельгии.

В свою очередь сборная Латвии в понедельник одержала свою вторую победу на «Евробаскете», обыграв Великобританию со счетом 97:92.

«О других командах не думаю, концентрируемся на своей игре. Если сделаем все как в нападении, так и в защите, то с победой над россиянами проблем быть не должно. Наступит вторник и к России будем готовы», - заявил журналистам после матча с Великобританией Давис Бертанс, который забросил в течение игры семь трехочковых, достигнув рекорда Латвии на ЧЕ.

Лидеры сборной России - центровой Тимофей Мозгов и Алексей Швед, который до этого в среднем за матч набирал 21,3 очка и делал 4,7 результативных передачи. На счету Мозгова - 14,3 очка и 6,7 подборов.

В свою очередь лидер сборной Латвии Кристап Порзиньгис в среднем за матч набирает 24,3 очка, что является одним из лучших результатов на турнире. Янис Стрелниекс с 8,7 результативными передачами - лучший по этому показателю на чемпионате.