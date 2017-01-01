Латвийские баскетболисты сломали оборону сборной России

Сборная Латвии по баскетболу во вторник в Стамбуле со счетом 84:69 (12:15, 22:29, 18:8, 32:17) в подгруппе D обыграла команду из России, для которой это было первое поражение на чемпионате Европы.

Вырвав эту победу, наша команда получила возможность в последней игре группового турнира побороться со сборной Турции за первое место в подгруппе, что потенциально означает более слабого противника в одной восьмой финала.

Первая половина игры была сложной, было много нарушений, в том числе у звезды латвийского баскетбола Кристапа Порзиньгиса — четыре замечания. Правда, в третьей четверти сборная Латвии успокоилась и с помощью железной защиты вернула счет, начав четвертую четверть со счетом 52:52. Больше на пути к финалу встречи латыши не останавливались и продолжали увеличивать счет в свою пользу.

В подгруппе D у Латвии и России теперь по три победы в четырех играх, у Сербии — две в трех матчах, у Турции и Бельгии — по одной победе, в то время как у Великобритании — три неудачи в трех встречах.

Напомним, четыре лучшие команды из каждой подгруппы проходят дальше. В случае квалификации наша сборная проведет первую игру 10 сентября. Затем четвертьфиналы пройдут 12 и 13 сентября, полуфиналы — 14 и 15 сентября, а финал «Евробаскета» - 17 сентября.