«Евробаскет-2017»: В чем сила и слабость нашей команды?

У сборной Латвии по баскетболу на чемпионате Европы в Стамбуле в четырех играх 3 победы и одно поражение. Главная борьба на турнире для нее начнется встречей в четверг (20:45) с хозяйкой Турцией.

После этого станет понятно, какое место у нес будет в подгруппе D и кто станет соперником в одной восьмой финала. Сомнения в успехе латвийской команды пока вносят существенная разница между основным составом и скамейкой запасных, от которой ждут большего вклада.

«Я уже перед чемпионатом был одним из тех, кто ждал от сборной многого. Однако не считаю, что нам что-то достанется просто так. Если смотреть на талант, то впереди Латвии ставлю команды Испании и Франции. Дальше надо смотреть, кто будет соперником Латвии и каким будет баскетбол. Нравится, как играют Бертансы, Янис Тимма, они показывают то, что от них все давно ждали», - сказал баскетбольный комментатор канала Viasat Sport Baltic Гунтар Йонанс.

Сборная Латвии со средними 88,8 пункта за игру сейчас является третьей самой результативной командой на ЧЕ, но иногда хромает защита. В игре против Великобритании Латвия в свою корзину пропустила 92 пункта. Для британцев это была самая результативная встреча на ЧЕ.

«Сомнения в защите, не удерживаем ее и начинаем играть медленно. Так было в первой половине против России, - сказал Йонанс. - Были эпизоды, когда, вернувшись в защиту, не разделили людей. Это не столько потому, что не смогли, сколько по невнимательности. При физической битве не хватает игрока, который мог бы играть физически и умно. Мартиньш Мейерс подходит по физическим параметрам, но может ему не хватает мастерства и невозмутимости.

Немного удивляет большая разница между основной пятеркой и скамейкой запасных. Есть провисание, когда первая пятерка в стороне.

И пока еще не раскрылись наши ветераны Янис Блумс и Кристап Яниченок. Со своей мужественностью и опытом. Это то, чего немного не хватает, чтобы выжать по-максимуму».

Судейство на чемпионате очень скрупулезное, нарушения часто назначаются даже после минимального контакта. Латвийская команда с этим сталкивалась на игре против Сербии и на предыдущей встрече с Россией, когда уже в середине второй четверти Кристап Порзиньгис получил четыре личных предупреждения.

«С судьями никогда ничего нельзя обсудить. Можно на них пытаться давить, но для того их надо знать. Большая часть судей — чужие. ЧЕ судит человек из Пуэрто-Рико. На этом турнире судьи чуть ниже уровня, нежели те, кто судил на олимпийских играх или Кубке мира. Многие из них, например, Кристапа Порзиньгиса видят впервые в жизни. К их судейской манере игрокам надо подстраиваться», - указала Йонанс.

Один из самых видных игроков — Порзиньгис, который в среднем за игру получает 21,0 пункт, собирает 5,0 отскочивших от корзины мячей и блокирует 1,8 броска противников.

«Смотря на Кристапа Порзиньгиса, с какой уверенностью он играет, он подтверждает свой статус. Игра с Россией не была лучшей, но как он провел первые встречи… Он вообще видит баскетбол иначе, мозги у него работают иначе, чем у других. Наберется сил и будет еще лучше».

Увереннее всех на ЧЕ себя чувствует Испания, в четырех играх у нее четыре победы. Если сборная Латвии в четверг уступит Турции, то в одной восьмой финала, возможно, ей придется встретиться именно с этой командой, которая уже обеспечила себе первое место в подгруппе С.

«Интересный турнир. Испания по-прежнему доказала, что является серьезной силой. Эта команда на одну ступень выше всех остальных. Ни один игрок больше 20 минут не играет. У них полные резервы. Со всеми остальными мы можем бороться.

Интересно выглядит Словения, неприятный сюрприз — Греция, у которой опытные игроки, играющие в хороших клубах. Наверное у них микроклимат в команде не тот, были потасовки внутри. В свою очередь, позитивно удивила Финляндия. В Хельсинки на групповых играх была очень хорошая атмосфера, к сожалению, по телевизору их игры показывали мало.

Показывают латвийскую сборную, наши игры и, конечно, литовцев. Это первый выбор. Какие бы суперзвезды Европы не играли на чемпионате, всегда есть другие игроки, на которых можно смотреть и радоваться», - указал Йонанс, который также является тренером в баскетбольной школе «Alfrēda Kraukļa VEF».