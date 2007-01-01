Евробаскет: сборная Латвии поборется за выход в четвертьфинал

В воскресенье сборная Латвии в Стамбуле проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу против сборной Черногории. Игра начнется в 12:30, в прямом эфире за ней можно будет следить на телеканале TV3.

У латвийской команды есть отличная возможность в третий раз с момента восстановления независимости и во второй раз подряд выйти в четвертьфинал Евробаскета. Черногория участвует в чемпионатах Европы с 2007 года, в финальный турнир команда вышла в третий раз, а преодолела барьер первого этапа впервые.

Звезды сборной Черногории

Силовой нападающий Боян Дублевич (25; 205 см) - самый ценный игрок финальной серии Испанской лиги и чемпион в составе «Валенсии». Центровой Никола Вучевич (26; 213 см) - основной центр «Орландо Мэджик» - за 33 минуты 13,1 очков и 11,9 подборов. Натурализовавшийся американец Тайрес Райс (30, 185 см) - самый ценный игрок финального турнира Евролиги в 2014 году в прошлом сезоне в составе «Барселоны» в Евролиге в среднем играл 30 минут, набирал 13 очков и делал 4,9 результативных передачи.

Сборная Черногории в пяти матчах турнира одержала две победы, заняв в подгруппе С третье место.

Букмекеры довольно убедительным фаворитом считают сборную Латвии.

В среднем за игру черногорцы набирают 75,6 очков, Латвия - 88,8.

Команды Латвии и Черногории до этого встречались пять раз. Первые четыре раза сильнее оказывались соперники - в 2010 году Черногория выиграла 96:66 в Подгорице и 90:84 в Риге. В 2012 году проверочные игры завершились со счетом 76:94, 68:94 и 82:93 не в пользу Латвии. В свою очередь 5 сентября 2013 года на Чемпионате Европы латыши одержали победу со счетом 73:72.

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится со сборной Словении, которая в 1/8 финала уверенно обыграла Украину.

Чемпионат Европы продлится всю следующую неделю.