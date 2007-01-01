Сборная Латвии разгромила Черногорию и вышла в четвертьфинал Евробаскета

Днем в воскресенье, 10 сентября, сборная Латвии по баскетболу в 1/8 финала Евробаскета одержала уверенную победу над сборной Черногории со счетом 100:68 и вышла в четвертьфинал, где встретится со Словенией.

В составе сборной Латвии 21 очко набрал Янис Тима, забросивший четыре из четырех трехочковых. В свою очередь на счету Кристапа Порзиньгиса 19 набранных очков, а также шесть подборов. Янис Стрелниекс набрал 12 очков и сделал 7 результативных передач.

Отметим, что Латвия с игры реализовала 60% бросков, в том числе 15 из 26 трехочковых.

Сборная Латвии уверенно начала игру, забросив в первой половине 7 из 13 трехочковых. В начале второй четверти латыши позволили сопернику набрать 9 очков подряд, но затем команда отыгралась и лишь увеличивала разрыв в счете.

Следующий противник сборной определился еще в субботу, когда Словения уверенно переиграла Украину со счетом 79:55.

Латвийская команда в третий раз с момента восстановления независимости и во второй раз подряд вышла в четвертьфинал Евробаскета. Черногория участвует в чемпионатах Европы с 2007 года, в финальный турнир команда вышла в третий раз, а преодолела барьер первого этапа впервые.

Команды Латвии и Черногории до этого встречались пять раз. Первые четыре раза сильнее оказывались соперники - в 2010 году Черногория выиграла 96:66 в Подгорице и 90:84 в Риге. В 2012 году проверочные игры завершились со счетом 76:94, 68:94 и 82:93 не в пользу Латвии. В свою очередь 5 сентября 2013 года на Чемпионате Европы латыши одержали победу со счетом 73:72.

Чемпионат Европы продлится всю следующую неделю.