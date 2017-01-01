Багатскис о сегодняшней игре: Запасных жизней больше нет

У сборной Латвии по баскетболу на проходящем чемпионате Европы запасных жизней больше нет, и ожидаемая во вторник игра в четвертьфинале против Словении будет очень важной, сказал главный тренер команды Айнар Багатскис.

Во вторник сборные Латвии и Словении в Стамбуле в 21:30 сразятся за право пройти в полуфинал, куда также попадет Германия или нынешний чемпион Испания. Проигравшие отправятся домой.

«В этой игре каждому надо знать своего баскетболиста, против кого в конкретной ситуации будем играть. У сборной Словении малые игроки очень активные, провоцируют и борются за отскочившие мячи. Мы должны быть к этому готовы, - сказал после тренировки в понедельник Багатскис. - Мы не можем положиться на то, что в защите кто-то из наших игроков возьмет отскочивший мяч. Каждому надо начать с себя, быть ответственным за своего личного противника».

«Думаю, психологически парней на эту игру настраивать не надо. Мы знаем, зачем мы сюда прибыли. Осознаем значение игры и понимаем, против кого будем играть. Надо быть спокойными, уверенными в себе и агрессивными», - отметил Багатскис.

Многократно упоминалось, что у сборных Латвии и Словении похожий стиль игры — быстрый переход в нападение. Багатскис с этим согласен лишь частично: «Обеим командам нравится играть быстро. У Словении очень быстрый переход в нападение. Однако это и все, поскольку считаю, что стиль игроков обеих команд разный. Словения — очень разнообразная команда. Она может разными способами получить пункты и так же их потерять. Словения много провоцирует и использует «fake steal». Эта сборная большую часть пунктов получает из перехода в нападение, особенно, если мяч у Горана Драгича».

«Для нас это очередная игра. Жизней у нас больше нет. Мы знаем значение встречи», - указал Багатскис, будучи в боевом настрое.

Главный тренер латвийской сборной также сообщил, что не все игроки из-за микротравм в понедельник могли полноценно принять участие в тренировке, однако к встрече будут готовы абсолютно все.

Напомним, ЧЕ по баскетболу завершится в воскресенье. Полуфиналы ожидаются в четверг и пятницу.