Беглый депутат украинского парламента: Порошенко украл сотни миллионов долларов

Президент Украины Петр Порошенко
 

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: AFP/LETA

Александр Онищенко был депутатом украинского парламента, но в этом году его лишили депутатской неприкосновенности. «Я пример того, как Порошенко и его подручные охотятся на своих врагов».

Мы вступаем в 2017 год, а проблемы на Украине сохраняются. Сначала проблемой был украинский президент Виктор Янукович, а теперь ею стал пришедший ему на смену украинский президент Петр Порошенко. Коррупция проникла на самый высокий уровень украинской власти. Несмотря на обещания осуществить реформы, в стране ничего не делается.

Еще по этой теме
Украина заняла первое место по коррупции в Европе

Украина заняла первое место по коррупции в Европе

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Exiled Ukraine Parliament Member: I Witnessed Presidential Corruption

Украинский лидер утверждает, что он является сторонником демократии и другом Запада, но его действия, а также действия его соратников, говорят о другом. Похоже, что Национальное антикоррупционное бюро было создано в интересах пиара, а не для борьбы с постоянными злоупотреблениями в политической системе. Вместо устранения бед и пороков в соответствии со своим предназначением

это бюро стало оружием в руках президента, которым он борется со своими врагами.

Организация Freedom House в своем недавнем докладе отметила, что самыми большими проблемами на Украине остается коррупция в высших органах власти и слабость институтов, призванных обеспечивать власть закона в стране. Мировые лидеры высказывают такую же точку зрения. Недавно бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, введенный в состав украинского правительства, чтобы подавать пример прозрачности и транспарентности во власти, подал в отставку и обвинил президента Украины в пособничестве коррупции.

Реклама

Он написал на страницах New York Times: «Я крайне разочарован очевидной неспособностью господина Порошенко понять, что сохранение существующего положения вещей неприемлемо. Украине нужны подлинные перемены, а не их имитация». В феврале в отставку ушел украинский министр экономики Айварас Абромавичус, не пожелавший играть роль дымовой завесы для коррупции.

Как и многие другие, я пример того, как Порошенко и его подручные охотятся на своих врагов.

Эта охота началась, когда я с убедительными доказательствами в руках изобличил систему коррупции, существующую в высших эшелонах государственной власти.

Я избранный депутат украинского парламента, и я лично был свидетелем того, как Порошенко занимается коррупцией в беспрецедентных масштабах.

За последние три года я лично стал свидетелем того, как Петр Порошенко украл сотни миллионов долларов,

требуя откаты от каждого контракта, заключаемого с государственными предприятиями Украины. Тех, кто отказывался платить откаты, заносили в списки предателей и подвергали систематическим нападкам. Так было и со мной.

Мой случай это классический пример тактики Порошенко. Когда он почувствовал, что я проявляю нелояльность, поддерживая прозападную оппозицию, Национальное антикоррупционное бюро по его указанию состряпало против меня уголовное обвинение. После этого он сказал мне и лидеру прозападной оппозиции Юлии Тимошенко, что либо мы поддержим его повестку, либо нам предъявят обвинения. Когда я отказался уступить его требованиям, он сделал это, арестовал моих юристов и сотрудников, конфисковал мои коммерческие активы и вынудил меня покинуть дом и страну, которую я люблю.

Будучи гражданином Украины, я считаю своим долгом говорить о совершенных украинским правительством преступлениях и правонарушениях, так как они не только подрывают доверие общества к государственной власти, но и создают угрозу региональной безопасности. На сей раз внешний мир должен выступить с призывом к проведению реформ, а не закрывать глаза на эти преступления и злодеяния. Мы не можем позволить президенту Порошенко действовать теми же методами, как и его предшественник президент Янукович. Пришло время положить конец этой лжи.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 126000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR

reklama.vesti.lv

Возлюбленный Джорджа Майкла рассказал о трагическом утре Wo&Men

Возлюбленный Джорджа Майкла рассказал о трагическом утре

BMW отзывает более 193 тысяч машин из-за подушек безопасности Hi-Tech

BMW отзывает более 193 тысяч машин из-за подушек безопасности

Названы лучшие модные видео года Wo&Men

Названы лучшие модные видео года

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов Hi-Tech

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов

Пес два дня ложился под поезд, оберегая раненую подругу Wo&Men

Пес два дня ложился под поезд, оберегая раненую подругу

Коррупция

Украина

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 