Александр Онищенко был депутатом украинского парламента, но в этом году его лишили депутатской неприкосновенности. «Я пример того, как Порошенко и его подручные охотятся на своих врагов».

Мы вступаем в 2017 год, а проблемы на Украине сохраняются. Сначала проблемой был украинский президент Виктор Янукович, а теперь ею стал пришедший ему на смену украинский президент Петр Порошенко. Коррупция проникла на самый высокий уровень украинской власти. Несмотря на обещания осуществить реформы, в стране ничего не делается.

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Украинский лидер утверждает, что он является сторонником демократии и другом Запада, но его действия, а также действия его соратников, говорят о другом. Похоже, что Национальное антикоррупционное бюро было создано в интересах пиара, а не для борьбы с постоянными злоупотреблениями в политической системе. Вместо устранения бед и пороков в соответствии со своим предназначением

это бюро стало оружием в руках президента, которым он борется со своими врагами.

Организация Freedom House в своем недавнем докладе отметила, что самыми большими проблемами на Украине остается коррупция в высших органах власти и слабость институтов, призванных обеспечивать власть закона в стране. Мировые лидеры высказывают такую же точку зрения. Недавно бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, введенный в состав украинского правительства, чтобы подавать пример прозрачности и транспарентности во власти, подал в отставку и обвинил президента Украины в пособничестве коррупции.

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Он написал на страницах New York Times: «Я крайне разочарован очевидной неспособностью господина Порошенко понять, что сохранение существующего положения вещей неприемлемо. Украине нужны подлинные перемены, а не их имитация». В феврале в отставку ушел украинский министр экономики Айварас Абромавичус, не пожелавший играть роль дымовой завесы для коррупции.

Как и многие другие, я пример того, как Порошенко и его подручные охотятся на своих врагов.

Эта охота началась, когда я с убедительными доказательствами в руках изобличил систему коррупции, существующую в высших эшелонах государственной власти.

Я избранный депутат украинского парламента, и я лично был свидетелем того, как Порошенко занимается коррупцией в беспрецедентных масштабах.

За последние три года я лично стал свидетелем того, как Петр Порошенко украл сотни миллионов долларов,

требуя откаты от каждого контракта, заключаемого с государственными предприятиями Украины. Тех, кто отказывался платить откаты, заносили в списки предателей и подвергали систематическим нападкам. Так было и со мной.

Мой случай это классический пример тактики Порошенко. Когда он почувствовал, что я проявляю нелояльность, поддерживая прозападную оппозицию, Национальное антикоррупционное бюро по его указанию состряпало против меня уголовное обвинение. После этого он сказал мне и лидеру прозападной оппозиции Юлии Тимошенко, что либо мы поддержим его повестку, либо нам предъявят обвинения. Когда я отказался уступить его требованиям, он сделал это, арестовал моих юристов и сотрудников, конфисковал мои коммерческие активы и вынудил меня покинуть дом и страну, которую я люблю.

Будучи гражданином Украины, я считаю своим долгом говорить о совершенных украинским правительством преступлениях и правонарушениях, так как они не только подрывают доверие общества к государственной власти, но и создают угрозу региональной безопасности. На сей раз внешний мир должен выступить с призывом к проведению реформ, а не закрывать глаза на эти преступления и злодеяния. Мы не можем позволить президенту Порошенко действовать теми же методами, как и его предшественник президент Янукович. Пришло время положить конец этой лжи.