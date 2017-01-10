Times: Трамп поднесет Украину Путину на блюде

Журнал Times выше со статьей под заголовком «Наивная большая сделка» об отношениях президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Уже скоро единственный авианосец Москвы "Адмирал Кузнецов" поплывет в клубах дыма через пролив Ла-Манш, выполнив свою задачу обеспечения платформы для бомбардировок Сирии", - пишет издание.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: A Naive Grand Bargain

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В выводе авианесущего крейсера с этого театра боевых действий Times усматривает «сигнал Кремля Белому дому: Владимир Путин готов заключить сделку с Соединенными Штатами».

Эта сделка может пойти гораздо дальше сохранения у власти в Сирии Башара Асада, отмечает издание.

«Неоднократные хвалебные отзывы Трампа о Путине и его самоотверженные попытки оградить Москву от критики и приуменьшить ее роль в хакерском вмешательстве на выборах в США

указывают на то, что он готовит пути именно к широкому примирению с Кремлем», - указывает Times.

Внешнеполитическими приоритетами для Трампа будут разгром ИГИЛ, уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона и противостояние экономической и военной мощи Китая.

Россия может поспособствовать достижению всех этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы, пишет газета.

«Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия:

Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную.

По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся», - предостерегает Times, уточняя, что и санкции снимут.

При этом мира в Европу эти уступки не принесут, считает Times.

«Будет верхом идеализма считать, что господин Путин когда-нибудь станет честным гарантом стабильности Украины», - подчеркивает издание.

Трамп предлагает Путину избавиться от статуса изгоя, но при этом не уточняет, чего он хочет взамен. Как пишет сам Трамп в своем бестселлере «Искусство сделки», это слабая позиция, отмечает Times.

Отметим, Трамп выдвинул Дэниэла Коутса на пост директора Национальной разведки США. Коутс неоднократно делал антироссийские заявления и включен в санкционный список МИД РФ.

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