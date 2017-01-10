Times: Трамп поднесет Украину Путину на блюде

 

Фото: AP/ScanPix

Журнал Times выше со статьей под заголовком «Наивная большая сделка» об отношениях президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Уже скоро единственный авианосец Москвы "Адмирал Кузнецов" поплывет в клубах дыма через пролив Ла-Манш, выполнив свою задачу обеспечения платформы для бомбардировок Сирии", - пишет издание.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: A Naive Grand Bargain

Реклама

В выводе авианесущего крейсера с этого театра боевых действий Times усматривает «сигнал Кремля Белому дому: Владимир Путин готов заключить сделку с Соединенными Штатами».

Эта сделка может пойти гораздо дальше сохранения у власти в Сирии Башара Асада, отмечает издание.

«Неоднократные хвалебные отзывы Трампа о Путине и его самоотверженные попытки оградить Москву от критики и приуменьшить ее роль в хакерском вмешательстве на выборах в США

указывают на то, что он готовит пути именно к широкому примирению с Кремлем», - указывает Times.

Внешнеполитическими приоритетами для Трампа будут разгром ИГИЛ, уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона и противостояние экономической и военной мощи Китая.

Россия может поспособствовать достижению всех этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы, пишет газета.

«Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия:

Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную.

По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся», - предостерегает Times, уточняя, что и санкции снимут.

При этом мира в Европу эти уступки не принесут, считает Times.

«Будет верхом идеализма считать, что господин Путин когда-нибудь станет честным гарантом стабильности Украины», - подчеркивает издание.

Трамп предлагает Путину избавиться от статуса изгоя, но при этом не уточняет, чего он хочет взамен. Как пишет сам Трамп в своем бестселлере «Искусство сделки», это слабая позиция, отмечает Times.

Отметим, Трамп выдвинул Дэниэла Коутса на пост директора Национальной разведки США. Коутс неоднократно делал антироссийские заявления и включен в санкционный список МИД РФ.

Еще по этой теме
На горизонте — пакт Трампа с Путиным?

На горизонте — пакт Трампа с Путиным?

Трамп: хорошие отношения с Россией - благое дело. Только дураки могут думать, что это плохо!

Трамп: хорошие отношения с Россией - благое дело. Только дураки могут думать, что это плохо!

Трамп признал роль России в кибератаках

Трамп признал роль России в кибератаках



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 35900 EUR

reklama.vesti.lv

Как iPhone изменил мир за 10 лет Hi-Tech

Как iPhone изменил мир за 10 лет

Школьница из «Тодеса» разделась перед камерой ради лайков Wo&Men

Школьница из «Тодеса» разделась перед камерой ради лайков

Снимок Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети Showbiz

Снимок Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети

Пользователи Twitter, похоже, нашли королеву бардака Wo&Men

Пользователи Twitter, похоже, нашли королеву бардака

Алла Пугачева отметила Рождество в компании Александра Буйнова Showbiz

Алла Пугачева отметила Рождество в компании Александра Буйнова

Украина

TVNET спрашивает

Планируешь ли ты в этом году путешествовать за пределы Латвии? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 