Почему жители любят Вейониса, Лембергса и Ушакова

В конце прошлого года Центр исследования рынка и общественного мнения SKDS по заказу Neatkarīgā провел опрос, выяснив доверие жителей Латвии институциям, оценку работы политиков и взгляды на разные общественно-политические вопросы.

Уже годами картина в плане оценки населением государственных и общественных институций не меняется. Хронически огромную пропасть между властью и обществом характеризует то, что самое большее недоверие, место в самом низу рейтинга отведено политическим партиям, Сейму и Кабинету министров. Нет доверия и к KNAB, негосударственным организациям и СГД. Больше всего люди доверяют учебным учреждениям, вооруженным силам, президенту страны, церкви и самоуправлениям.





В оценке политиков и должностных лиц народ больше всего верит президенту Раймонду Вейонису.

И среди всех респондентов в целом, и среди граждан Латвии, и среди отдельно латышей и русских положительные рейтинги у таких хорошо известных лиц как Айвар Лембергс, Нил Ушаков, Раймонд Бергманис, Ингуна Судраба и Юрис Янсонс. Это ответ на абстрактный вопрос, кому доверяют люди, но в опросе спрашивалось и то, кого респонденты считают лучшим кандидатом на пост премьер-министра.

22,8% всех жителей Латвии считают самым подходящим премьером мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

На втором месте с 21,5% мэр Риги Нил Ушаков. Хорошими рейтингами могут гордиться также оппозиционеры Сейма Мартиньш Бондарс (12,8%) и Ингуна Судраба (11,3%). Нынешнему премьеру Марису Кучинскису тоже не на что жаловаться – вопреки всем проблемам, которые в прошлом году мучили его правительство, до сих пор 8,9% жителей считают его соответствующим его посту.

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Примерно такая же картина, если взять ответы только граждан Латвии

– Айвар Лембергс (23%), Нил Ушаков (18,7%), Мартиньш Бондарс (14,9%). Против Мариса Кучинскиса на посту премьера нет возражений у 9,6% граждан.



Разумеется, среди русскоговорящих множество людей поддерживают Нила Ушакова (44,3%), но и Айвара Лембергса оценивают вполне положительно – 26,6%. Зато очень мало жителей – будь то граждане, латыши или русские – хотели бы видеть премьером нынешнего министра экономики Арвила Ашераденса, министра юстиции Дзинтара Расначса или министра образования Карлиса Шадурскиса.



Из этих пестрых цифр разных рейтингов можно сделать много выводов о нашей стране и ее людях. Не все так плохо. Существует недовольство и недоверие партиям, парламенту и правительству, но самоуправления – тот островок власти, которому даже слишком доверяют. Люди верят политическим лидерам вопреки тому, что тех постоянно бьют – конкуренты выдумывают разные псевдоразоблачения, фабрикуют криминальные дела. Их постоянно пытаются втянуть в какие-то скандалы, высказывают упреки, и это уже годами, больше десятилетия.

Но отношение общества, выраженное в процентах, неоспоримо – люди доверяют тем, кто работает.

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И заметно, что таким же доверием отнюдь не пользуются вскормленные и раздутые «истеблишментом» политической элиты кадры. Хотя бы пока в кругу латвийских популярных политиков не видно молодых популистов, которые в других странах Европы уже рулят или рвутся к штурвалу. В Латвии по-прежнему поддерживают людей, которых знают и про которых знают, что они уже сделали и что смогут сделать, если доверить им пост премьера. Правда, Лембергс и Ушаков не стремятся к креслу премьера, и шанс, что они его займут, чисто теоретический. Но если так сложится, что эта возможность появится, то общество знает, кто лучше всех.



Единственный видный кадр, кого можно причислить к дальним родственникам молодых европейских популистов, это депутат Сейма Артусс Кайминьш, у которого 8,6% сторонников среди латышей и 1,3% – среди русских. Но не знаю, надолго ли. Артусс Кайминьш занимается не политикой, а шутовством, поэтому и общество аплодирует ему не как возможному кандидату в премьеру, а как клоуну в цирке.





Интересен рейтинг бывшей лидера «Единства» Солвиты Аболтини.

Может показаться, что у нее не должно быть никакой поддержки общества, потому что с ее именем связано падение партии, многие скандалы внутри и снаружи «Единства». Но когда людей спросили о том, насколько она подходит на пост премьера, ответ оказался любопытным – 2,7% среди латышей и 1% – среди русских – это не такой трагичный результат. В любом случае, это лучше, чем у ее однопартийцев Ашераденса и Шадурскиса.

Заметно и то, что до сих пор в Латвии имеет силу такая неуловимая штука, как харизма политиков и чиновников. У кого она есть, у того есть, у кого нет, тот ее никак не раздобудет – можно жилы рвать, можно угождать, но чего нет, того нет.

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