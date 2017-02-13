Григорий Зубарев: «не мощи», да не мощен будешь!

Из курса физики за среднюю школу: мощность — это выполненная работа, делённая на время, за которое эта работа выполнялась. Из народной мудрости: когда барбосу делать нечего, он знает, в каком месте своего организма проявлять собственную мощь. Из нашей повседневной жизни: когда государственная лавка стремится осчастливить люд латвийский очередной новацией, погляди, чем она должна заниматься на самом деле. Поглядел. На домашней странице Кабинета Министров.

Для чего нужна Государственная канцелярия? Прежде всего, для качественной подготовкой заседаний правительства, и столь же кузяво вести делопроизводство высшего органа государственного управления страной.

Тогда с какого перепуга именно Госканцелярия выкатывает в народ «Закон об осведомителях»? Заметьте, инициативничают не спецслужбы: от Полиции безопасности до Бюро защиты Конституции. И не комиссии Сейма: от национальной безопасности до по обороне, внутренним делам и предупреждению коррупции.

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Более того, на эту тему силовые структуры предпочитают вовсе не высказываться, а уж если кого-то журналисты берут за горло, то отбрехиваются, как это сделала госсекретарь МВД Илзе Петерсоне-Годмане. Мол, у нас своих дел по горло: коли Госканцелярия это дела замутила, пусть сама и расхлёбывает.

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Маркер под болтливо-патриотической окраской

И ясно, почему. Конторе, которой положено организовывать гражданскую службу в стране, это дело не особенно поддаётся.

С чиновничьим беспределом не сталкиваются лишь те, кто этот самый беспредел и творят.

Но мощь-то проявить надо. То есть показать, что получится, когда сделанная работа будет поделена на потраченное время. Потратили два года. Что получилось? Наброски системы, при которой в стране появится ещё одна агентурная сеть.

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Поэтому и спецслужбисты помалкивают, поскольку знают, что это за геморрой организовывать агентуру и обеспечивать эффективность её работы. Но если назначение агентуры в рамках оперативной деятельности - не допускать утечки секретов страны родной и привлекать секреты стран неродных, то создание агентурной сети в системе государственного управления — это навешивание маркеров под болтливо-патриотической окраской: давайте, ребята, вскрывать преступления не на кухне с родственниками и друзьями, а на рабочем месте, посылая какие надо сигналы в какие надо органы. Анонимность будет обеспечена

Правда, Госканцелярия пока не знает, как лучше всего посылать анонимки, кому, как проверять, как реагировать, как пресекать нарушения. Да и вообще, во что вся эта история превратится Госканцелярия собирается посмотреть года через три после утверждения нового Закона в парламенте. То есть, мощь задумки смело прогнозируется в приближении её коэффициента полезного действия к КПД паровоза. Но дополнительные деньги и штаты Госконцелярия уже просит.

И заявителей наших ведут в кабинет...

Теперь о действии бесполезном. Это скажет вам любой опер, у которого на связи был хотя бы один агент. Если в государственной или частной организации трудится хотя бы 50 человек, планируется создать отдел аналогичный Первому отделу на предприятиях и в организациях в советские времена. Это было место сбора всего стука, классификация его и направление дальше, как тогда говорили, в инстанции.

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Представьте такие кабинетики в Сейме, правительстве, любом министерстве. Представили и похохотали? Ладно, в этих конторах интриги интриговать — дело привычное. А как быть там, где работают нормальные люди? Которые моментально начнут сечь по сторонам: а кто это зачастил за эту дверцу с отдельным звоночком? Стало быть, спец по «защите заявителей» должен встречаться со своими основными «заявителями» на стороне.

Эта «сторона» называется «конспиративная или явочная квартира». Её содержателю надо платить. Оплата проходит по отдельной графе, заложенной в бюджет соответствующей службы. Естественно, налогов с неё никто не платит, и Служба госдоходов оперативные расходы проверить не сможет - руки коротки. Следующее. Раскрыл «заявитель», работающий, скажем, на таможенном складе, махинацию с контрабандой, вернув тем самым в бюджет кучу денег, и совершенно нормальный вопрос: «Ребята, а за труды?». Ребята понимают: конечно-конечно, ибо «кинуть» агента — себе дороже. Он получает за труды, естественно, по особой графе из спецбюджета, куда СГД вход запрещён. Польза для государства очевидна.

И будет вам счастье! Ещё одно!

Теперь, что придумали умники из Госконцелярии. Братцы-земляки, будьте ответственны, информируйте с комсомольским задором о всех шнягах, которые проходят на ваших глазах. Не бойтесь, проверим все анонимки. А когда информацию по анонимке надо уточнить, расширить и углубить? Тогда узнаем, кто написал, но не сдадим. А если сдадите, и мой босс, который платит мне зарплату, примет свои меры? И в отношении не «Первого отдела», а меня, любимого, у которого семья, кредит, и зарплата в 100 раз меньше, чем я заслуживаю?

А такой босс будет наказан. А как? А подавайте на него в суд. Приехали! Господа из Госконцелярии, вы хоть в курсе дела, как осуществляется в этой стране правосудие по гражданскими делами?

Что с учетом апелляций и кассаций, пять лет судебной тяжбы - это ещё очень даже по-божески?

И госпошлину за подачу иска платить тому, кому босс отомстил за правду. И доказать мщение надо - тупо ненаучная фантастика. А как вы собираетесь, госканцелярщики, регурировать шантаж, идущий снизу вверх: не дашь мне то-то и то-то, сообщу куда надо о твоей двойной бухгалтерии. Так ведь в действующем законодательстве предусмотрена ответственность за ложный донос, кстати, и о недонесении о преступлении тоже. А Госканцелярии всё равно неймётся.

Свербение - нулёвое!

Уж если у конторы, которая должна обеспечить качественное делопроизводство правительства, где-то там засвербило, чтобы показать свою исключительную нужность, то хотелось понять, почему? Нам говорят, что это, мол, рекомендация Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), в которую мы намедни вступили и сидим по самые по уши.

Мол, гражданское общество, гражданская ответственность, демократические процессы и прочая бла-бла. Ребята, если мы, по данным члена Латвийской Академии наук Петериса Гулянса, ещё ДО ТОГО, как вляпались в эту самую ОСЭР, скинули ей свыше 8 млн. евро, а теперь будем платить ещё по 5-6 млн. ежегодно, то с мощью законодательной инициативы Госканцелярии за такие бабки — явный перебор.

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Нам говорят: в странах разгула демократии сообщать об уклонении от налогов и нарушениях на рабочем месте — это нормально. Да! Если ты доверяешь своему государству, своей власти. Культура «осведомлений» воспитывается годами. И не призывами госканцелярий, а отношением власти к людям и наоборот. Как у нас, знаете?

Поэтому между «стуком» и стремлением к справедливости дистанция в нашей стране точно такая же как между управляющими народом и самим народом.

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Ежели у её руководителя Мартиньша Криевиньша обострился зуд на предмет «Хочу всё знать», то дарю ему совершенно простой, законодательно не напрягающий и информационно исчерпывающий выход.

Количество отраслей, в которых совершаются непотребства знаете? Вот и заведите на FACEBOOK группы по каждой отрасли, а внутри их - форумы. И грести тебе, Госканцелярия, не перегрести! А я тогда не буду думать, что новая агентурная сеть в масштабе страны, задуманная на базе государственной службы, ещё один способ

подвести Латвию к окончательному созданию полицейского государства с одновременной консолидацией аппарата чиновничества, который со временем и станет окончательно реальной властью в этой стране.

А где Государственной канцелярии пора, наконец, мышей ловить, и законодательную инициативу проявлять, я вам, г-н Криевиньш, скажу. Потом. Если захотите. В сухом остатке проведённую Госканцелярией РАБОТУ можно вывести из той же формулы по физике за среднюю школу. Работа эта равна мощи конторы, умноженной на время демонстрации этой мощи. И если мощь нулевая, да хоть и умноженная на несколько лет демонстрации, то и работа сама — НУ-ЛЁ-ВАЯ! Видите? Извольте кушать!

