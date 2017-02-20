Звездящая «Звезда»: «Вейонис готов стрелять в «зеленых человечков»!». А что, в диафрагму их целовать, что ли?

Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Латвийской Республике господин Евгений Лукьянов нанес видит заместителю председателя Сейма Латвийской Республики господину Гундарсу Даудзе. Столь велеречиво делаю заход в тему исключительно потому, что на самом высоком государственном уровне заявить о позиции соседей, для начала, в ближайшей перспективе - это сигнал, чего ждать латышам и русским (вне зависимости от места жительства) в дурные времена совершенно идиотского противостояния.

Господин посол распахнул перед господином вице-спикером объятья: «C точки зрения России, хороший сосед - это даже лучше, чем родственник. Следовательно, с определенной точки зрения мы обречены на сотрудничество и мирное сосуществование».

Гундарс был по-нордически сдержан и мессидж о хороших соседях не развил: «Хотя по многим вопросам Латвии и России нелегко найти общий язык, как соседям им нужно поддерживать диалог, искать точки соприкосновения и возможности для сотрудничества».

Реклама

Крутящий момент. У виска...

Эту встречу наши СМИ вне зависимости от политической окраски осветили лениво. Я так и не дождался, кто из них оближет начало пост-Вешняковского 9-летнего этапа в деятельности посольства России в Латвии, а кто облает. Посол Лукьянов представляет Белый дом. Нет, не тот, в который нашим вождям дорога мёдом мазана, а другой, расположившийся по адресу: Краснопресненская наб.,2, стр.2, Москва, Россия, 103274. Правительство России.

В частности, посол озвучивает то, что ему предписано Министерством иностранных дел, руководимым, как известно, Сергеем Лавровым. Ну, и кто попрёт против него? А в России? А в тамошнем Министерстве обороны? А министр Сергей Шойгу? Вы крутите пальцем у виска. У моего виска. Ну-ну...

В структуре Министерства обороны России существует медиахолдинг «Красная звезда», руководимый небезызвестным Алексеем Пимановым, последовательным борцом со всем плохим во имя всго хорошего. Внутри холдинга — телеканал «Звезда». На его сайте указано (хотете — верьте, хотите — нет), что ежемесячная аудитория — более 100 млн. человек во всех 85 регионах страны, включая Севастополь и Крым, на сайт в месяц заходят 7,5 млн. человек. А кредо - «Никто раньше нас!». Это я к тому, в какие пределы летят отблески «Звезды». В полном соответствии с официальной позицией Министерства обороны Российской федерации? То есть, с одобрямся генерала армии товарища Шойгу Сергея Кужегетовича?

Лекарство против иронии - пужливость

А «Никто раньше нас!» - работает. Сайт телеканала «Звезда» устроен так, что в разделе «Лица» можно познакомиться с ведущими всех основных программ канала. За исключением проекта «Теория заговора». Почему — не знаю, а зачем появился его очередной выпуск «Прибалтика. Россия — враг по расчёту» могу догадываться. Размещение в каждой из стран Балтии по НАТОвскому батальону с приданными единицами тяжёлого вооружения имеет такую же военную эффективность, как мёртвому припарки.

Это понимают все: и мы тут у себя, и они там у них. Поэтому и тут, и там появилась опасная для политиканов тенденция: люди стали смотреть на это пацанское меряние лопатками в песочнице с иронией, понимая, что ежели каждая сторона надувает щёки и встаёт на каблуки, это лишь абсолютно дурная трата денег налогоплательщиков к удовлетворению амбиций режимов по обе стороны затеянного, но абсолютно бесперпективного противостояния. Ирония же страшна тем, что народ пугают, а народу не страшно. Посему необходимо срочно повысить уровень пужливости. Этим и занялся канал «Звезда» в анонимном проекте «Теория заговора» посредством «кино» под названием «Прибалтика. Россия — враг по расчету».

Еще по этой теме

… слились в протяжный вой...

Придя в телевидения не вчера, могу точно сказать: такого профессионального убожества давно не видел. Если взять классическое определение «смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудись слились в протяжный вой», то создаётся впечатление, будто создатели «Теории заговора» - сплошь фанаты лермонтовского «Бородино».

Посудите сами, в телевизионной «куче» какой-то анонимный мужик с цепью на шее, от размера которой впали бы в транс «братки» из 90-х годов, рассуждает о том, как некто распилит военный бюджет Латвии, сюда же подвистована комсомольско-партийная история президента Литвы Дали Грибайскайте.

Голосом провозвестника Апокалипсиса утверждается, что бюджеты всех стран Балтии дефицитные; будто в Российском есть хоть чуть профицита. В этом тортике и вишенка, конечно, есть. Даже две. Первая — Александр Гапоненко, именующийся Президентом института европейских исследований. Фантастический институт. Без домашней страницы в интернете. Несколько комнаток в бюро-центре на улице Ропажу в Риге.

И тем, не менее, издаёт книги, которые читаются теми, кто заказывает издания, и снимает кино для просмотра теми, кто заказывает кино. У господина Гапоненко

идея фикс: оказывается, американцы нужны в Латвии, чтобы помочь латышским националистам устроить всем русским кузькину мать, включая загон в концлагеря.

Видео

Президент института европейских исследований расширил и углубил теорию заговора из России. Помните, полгода назад, в Саласпилсе по-дурному были организованы тренировки Земессардзе. Дурь заключалась в том, что жители города не были достаточно проинформированы о тренировке и, естественно, были удивлены появлением на улицах вооруженных холостыми патронами земесов.

Спустя полгода Гапоненко рассказал телеканалу «Звезда»: он знает, что было на самом деле: «Что такое, например, походы войск, походы отрядов Земессардзе в будний день по городам, вооруженные, и они начинают стрелять, пусть холостыми патронами. Учения по захвату русского населения, в русских городах это проходит. По подавлению сопротивления этого русского населения, по отработке методов ареста русских».

Фото: Скриншот видео

Простим учёному, откуда ж ему ведать, что тренировки проводились в субботу и воскресенье, а не в будни. А Саласпилс — не совсем русский город, не говоря уже о Валке, городе уж совсем не русском, где в то же время проводились аналогичные учения. Гапоненко исполнял совершенно другую задачу: враньём своим обеспокоить российских соотечественников тем, что в Латвии и до «ночи длинных ножей» рукой подать, а нас с вами убедить, что пора что-то делать на предмет радикального сопротивления.

Если на эту удочку кто-то в России или Латвии попадётся, стало быть кандидат экономических наук Гапоненко не даром есть свой хлеб.

Хлеб-соль или пуля?

А вторая вишенка — будет изрядно старше гапоненковской. Вытащена она в нынешнюю «Теорию заговора» телеканала «Звезда» из 2014 года. Если точнее, из 10 сентября означенного года. Именно тогда в журнале Ir появилось интервью с министром обороны Раймондом Вейонисом, озаглавленное «Если понадобится, пристрелим этих зелёных человечков».

Как к министру обороны, к Вейонису у меня масса претензий, прежде всего, из-за того, что он не остановил совершенно бестолковый контракт, затеянный своим предшественником Атисом Пабриксом с англичанами. В результате,

мы с вами грохнули 250 млн. своих налогов, чтобы завести 123 бронетранспортёра, которые предназначены для эвакуации людей с поля боя и разведки, но никак для ведения эффективных боевых действий.

Бог с ним, с ненужным железом, давайте о нужных людях. «Зелёные человечки» после Крыма — это что? Обученные военные без знаков различия, натасканные на устранение действующей власти без значительных человеческих жертв. Оно нам надо? Да сто лет! Представьте, что латвийский спецсназ — красно-бело-красные человечки - без знаков различий, но вооруженный до зубов, зайдёт в Псковскую область, чтобы вернуть Абренскую волость, поскольку там осталось пара латышей, которые утверждают, что российские власти их угнетают.

Какой приказ отдаст Путин? Встречать хлебом-солью? Не поверите — сомневаюсь. Эти ребята будут обречены уже с момента получения приказа на возвращение Абрене на историческую родину. А «Звезда» звездит: запомните Вейониса, он будет стрелять в российских солдат, когда те придут оккупировать Латвию.

Погодите, а что с такими парнями делать — целовать в диафрагму? Было! Проходили! Знаем, чем дело кончилось! Будя!

Фото: Скриншот журнала "Ir", фото Андрей Терентьев, F64

Этот кусок произведения телевизионного искусства под названием ««Прибалтика. Россия — враг по расчету» адресован исключительно для внутрироссийского потребления.

Расчёт на то, что про вторжение из России в Латвию зрители «Звезды» пропустят мимо мозга, а вот готовность Вейониса отдать приказ стрелять в русских в мозгах застрянет.

Таким образом, установка российского министра иностранных дел Лаврова своему послу в Латвии Лукьянову активнее шевелиться на предмет нормализации двухсторонних отношений перекрывается принадлежащим Министерству обороны холдингом «Красная звезда» под аплодисменты латышского Национального объединения. Интересная компания собралась, не правда ли?

Хотелось бы думать, что это не стратегическая позиция министра обороны России Сергея Шойгу. Скорее всего, зацепившись за один из трендов концепции национальной обороны нашего восточного соседа — кругом одни враги и гады! - на каком-то из средних уровней телекомпании некий продюссер решил внести свой посильный вклад в «правильное» понимание государственной политики.

То ли звездуны, то ли звездюки...

Самое же грустное заключается в том, что начавшаяся с настороженным оптимизмом миссия посла России в Латвии Евгения Лукьянова известна только у нас, и то лишь на протокольном уровне, а вся та хрень, которая фактически дезавуирует уже самые первые шаги российского полпреда распространена — помните? - на 85 регионов России, миллионы зрителей и пользователей сайта телекомпании «Звезда». Министерство обороны России против Министерства иностранных дел России? Ерунда! Это тупость мелких деятелей телевизионных искусств, возомнивших себя держателями истины. С телеканала «Звезда»! То ли звездуны, то ли звездюки. А хлебать и перехлёбывать нам с вами...