«Эстонцы спешат в будущее, а мы с кокле и в постолах - в Средневековье»

 

Фото: LETA

Уже надоело слушать, что в Эстонии то, в Эстонии се. А в Латвии ничего. Ни того, ни другого. Вообще ничего. Зато в Эстонии ого-го! Эстония меньше, но бюджет у них больше. В Эстонии в СГД работает 1500, а в Латвии 4000 сотрудников. Средняя зарплата в Эстонии больше. Минимальная зарплата выше на 90 евро. Налоги эластичнее. Трава зеленее и птички красивее поют.

Про эстонцев в постсоветстком пространстве рассказывают анекдоты, что они медленные, но похоже, что скоро анекдоты будут рассказывать про нас, потому что Эстония, особенно в последние 5 лет, обгоняет нас по всем фронтам, и на пути к более зажиточной, цивилизованной, европейской жизни оставила нас далеко позади.

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Эстонцы вроде бы медленные, но говорят очень быстро. Премьер Эстонии Юри Ратас тараторит так, что в Латвии пока что никто не может осознать все чудеса, которые он пообещал.

Неграждан он ликвидирует. Нет, не шмайсером, а по-доброму.

С русскими в своей стране его правительство будет говорить по-русски. Он сам открыл свою страницу в интернете на русском. И его за это не осудили. Импичмента не было. Он не остался без допуска. Телевизор не обзывает его гибридным троллем России.

А что происходит у нас? Мы с радостью и ликованием узнаем, что Рижский суд Видземского предместья наложил штраф в 140 евро на мэра Риги Нила Ушакова за то, что он писал в фейсбуке по-русски. А, и по-английски тоже. Это тоже учли. Но, в принципе, на английском можно.

Счастье, где ты бродишь! В нашей богоспасаемой стране все остается на своих местах, по-старому!

Пусть эстонцы со всех ног спешат в будущее!

Мы наденем постолы, возьмем кокле и пойдем в противоположном направлении – в Средневековье, к инквизиции, в те милые времена, когда за разговор на иностранном языке отрезали язык.

Вот чем надо было пригрозить Ушакову! Тогда бы фига с два он писал на русском в фейсбуке! А что ему 140 евриков? Надо было больше содрать, чтоб почувствовал!

Вряд ли Ратас мог бы так действовать и выступать, если бы у него за спиной не было мощной поддержки. Скорее всего, это не его самодеятельность, а реакция на советы трансатлантического партнера. «Хватит злить своих русских! Хватит эпопеи с паспортами неграждан!», – наверняка подсказали янки. Скорее всего, это они сказали и нашим государственным мужам и женам, но наши этого не слышат или не понимают, потому что английский знают плохо. Нет, нельзя утверждать, что наши вообще ничего не сказали. Президент Раймонд Вейонис даже предложил автоматически выдавать гражданство некоторым группам, но правящая коалиция эту идею встретила без тени радости.

Но ладно. Бог с ними, с русскими и языком. Есть ведь и другие сферы. Может, наши мудрые головы чего-то достигли в образовании, медицине, налоговой политике?

На той неделе по телевизору видели и министра здравоохранения Анду Чакшу, и медлительного и спокойного премьера Мариса Кучинскиса.

Чакша поначалу пыталась выглядеть бодрой, но понемногу тормозила все сильнее и сильнее. Потому что нельзя бодро рассказывать очень печальные вещи. Например, у министра образования Карлиса Шадурскиса есть хотя бы какое-то решение для своей сферы – можно непопулярно уволить учителей, а оставшимся популярно поднять зарплаты. Чакше некого увольнять. В медицине остро не хватает людей. Не хватает 1000 медсестер. Почему не хватает? Потому что в Норвегии медсестра получает как Чакша, а в Латвии, в рижском роддоме, зарплата была только что повышена на целых 15 центов!

Страшно, что доктора и медсестрички, получив такой куш, пойдут и объедятся.

Чакша, а потом и Кучинскис, между прочим, вроде бы покидали камешки в огород Рижской думы. Ушакова по имени не называли, но намеки были. Самоуправления не могут распределить зарплаты докторам. Но нельзя разделить деньги, которые лежат на дне морском. И вообще медицина – это политическая ответственность не самоуправлений, а правительства. Самоуправления заботятся, чтобы были целы крыши больниц.

Возможно, когда-нибудь деньги будут. Но не в этом году. Наверно, в будущем. Целых 150 миллионов. Возможно. Но не в этом году. Возможно, в следующем.

Цитируя российского премьера Дмитрия Медведева, денег нет, но вы держитесь!

А если вы задумали болеть, то в этом году не делайте такого. Если же очень хочется, то болейте в Эстонии.

Перевод: freecity.lv

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