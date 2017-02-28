Президент Вейонис разглашает государственную тайну. Безумство или храбрость?

То, что, порождённый уникальными писателями Ильфом и Петровым Остап Сулейман Берта Мария Бендер бей предлагал чтить Уголовный кодекс, занесено в Конституции практически всех государств мира. И Латвия не является исключением. Более того, мы расширили и углубили идею на все времена, высказанную турецкоподданным. А именно: государственная тайна должна чтиться, как минимум, на порядок круче, нежели Уголовный закон.

Еще по этой теме Как Вейонис полчаса по-русски говорил или что позволено одному, не позволено другому? 25 февраля 2017 г.

Поэтому к секретам Латвии в первую очередь применима формула, выведенная Уинстоном Черчиллем: «это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку». В самом деле, сидит в Полиции безопасности (ПБ) некий джек; перебрал бумажки, прочёл прослушку, выслушал что надо по телефону, полистал агентурные сообщения, обменялся мнением с кем надо и выносит вердикт: такому-то имярек доступ к государственной тайне перекрыть.

Причём, кто персонально вынес такое решение и на каком основании - «головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку». Конечно, решение ПБ можно обжаловать директору Бюро защиты Сатверсме (БЗС) г-ну Майзитису, а если тот не установит, что ПБ со страстями гостайны напортачила, то уже на Майзитиса можно писать ябеду Генпрокурору Калнмейерсу. И, претендуя на победу в чемпионате мира по наивности, думать, что отказ в допуске к гостайне ПБ предварительно не согласовала и с БЗС, и с Генпрокуратурой.

Реклама

Именно таким макаром министр юстиции от Национального объединения Байба Брока, назначенная на высокий пост Сеймом, оставила для протирки от пыли свой портрет в галерее министров юстиции, а лидер парламентской фракции «Согласие» Янис Урбанович выставляется за дверь, стоит лишь пахнуть государственными тайными интересами.

И правильно: знай Брока национальные секреты, разведка демократической республики Сан-Томе и Принсипи тут же стала бы потирать руки. А про Урбановича и говорить нечего: ФСБ по Еврейской автономной области Российской Федерации тут же стало бы плести свою гнусную сеть вокруг латышского парламентария.

Но вот ведь, какая штука. Когда ПБ, БЗК и Генпрокурор не допускают политика к гостайне, сие означает, что он может её разгласить. То есть, крутейшие правоохранители убеждены, что человек, облечённый доверием народа, готов к совершению преступления, то есть подпадает под признаки п.2 ст.15 Уголовного закона Латвии. Тогда расследуйте, ребята, и подавайте в суд. Чтобы облегчить себе работу, отбросьте шпионаж, остановитесь на ст. 94 Уголовного закона - «Сознательное разглашение сведений, составляющих государственную тайну». Там тоже нормальная санкция — до 8 лет. Не расследуют. Почему? А угадайте сами с трёх раз.

Государственный президент — уникум!

А теперь случай уникальный. Государственный президент Раймонд Вейонис признался на радио «Балтком»: «Всё-таки в государстве до сих пор довольно много чиновников, и нужно эту систему тоже реформировать, и Государственная канцелярия уже приняла свой план, как они будут работать. Я думаю, что господин Криевиньш (директор Госканцелярии) эту реформу предложит в Кабинете, и Кабинет примет.

Ну, конечно, это не будет касаться самих политиков.

Конечно, вопрос о том, готовы ли политики принять какое-то решение, да?».

См. с 11:51 по 12:39

Про то, что чиновников в стране — как раздолбанных дорог и предвыборных обещаний, ни для кого не секрет. Президент раскрыл другой секрет. Более того — государственную тайну. Ведь мы добросовестно заблуждались, полагая, будто законодателям, наконец, осточертело, что реальная власть в стране принадлежит чиновникам, исполняющим команды политиков. А Раймонд развеял наше романтическое заблуждение.

Он с прямотой бывшего министра обороны четко обозначил обе половинки разглашённой государственной тайны. Первая — сокращение чиновников политиков не колышет. Вторая —

политикам не выгодно кастрировать корпус исполнителей партийных решений на управленческом уровне.

Речь не идёт о чиновничьей мелкоте, которая ничего не решает. Её можно выкосить без какой-либо опасности для сохранения власти. С учётом того, что цель власти — не то, что нам впаривают про заботу о людях, социальную справедливость, попечение об экономике и прочую бла-бла.

Цель власти — сама власть, ибо тот, кто её теряет, теряет всё. Тот, кто вынужден ею делиться, усекает собственный карман.

Президент заявил, что сокращение чиновничьего аппарата не коснётся политиков, но не объяснил почему. Объясняю. Сокращаться будут винтики, которые вертятся в машине государственного управления. А есть ещё приводные ремни, которые эту машину крутят. Формально они тоже чиновники, но на самом деле — политики, переброшенные на ответственные участки управления государством.

Премьер-министр — он кто? Формально — высокопоставленный чиновник, но при этом среди первых скрипок неконституционного Совета коалиционных партий. То же и о высшем уровне всех без исключения министерств и агентств при министерствах, и о руководителях ключевых департаментов. Если не так, то попробуйте вспомнить хоть одного высокопоставленного чиновника, чьё назначение на государственный пост пролоббировала парламентская оппозиция вопреки желанию правящей коалиции.

В чём разглашение госдуарственной тайны президентом? В том, что не ему решать, кого убрать из госуправления, и не Госканцелярии решать, и не правительству. А тем, кого это урезание не коснётся — политикам. Что, Союз зеленых и крестьян согласится убрать своих людей из финансов, «Единство» из МВД, а националисты из юстиции? Ага, щас!!!

Несекретная тайна

Что делают политики, когда нужные им люди через голосование избирателей не попадают во власть? Правильно, создают синекуры. То есть должности, на которых вспотеть можно только одним способом — резко повернуться в кресле, а размер потока падающих денег вполне соответствуют розовой (или голубой) мечте укресленного.

Никому своего мнения не навязываю, но оно таково: в системе высшего уровня государственного управления ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЕКРЕТАРИ НЕ НУЖНЫ. Хотя Закон об устройстве Кабинета министров в своей ст.24 вещает с точностью до наоборот. А именно: парламентский секретарь представляет своего Министра в Сейме и его комиссиях, участвует в разработке и обсуждении законопроектов и выполняет отдельные поручения Министра. Всё. Точка.

Рассмотрим структуру Министерства, чтобы понять, что его успешной работе без парламентского секретаря — просто вилы. На примере того же Министерства юстиции. Министр — лицо политическое, сегодня он есть, а завтра нет, поэтому имеется постоянный Государственный секретарь, фактически первый замминистра, который, по идее, профессионально отвечает за работу министерства.

У госсекретаря три заместителя, каждый — профессионал по своему направлению. Отдельно есть юридический департамент, который обеспечивает нормативную чистоту подготавливаемых решений. По отдельным темам созданы рабочие группы и советы, количество которых на сегодняшний день — 32. Кстати, у Министра Дзинтарса Расначса есть собственный пресс-секретарь Андрис Витенбургс, а у того в подчинении имеется энное количество специалистов по общественным отношениям.

Это я к тому, что народа в Министерстве юстиции, способного разяснить депутатам Сейма, что к чему — выше крыши. Контраргумент: парламентский секретарь разъясняет на основе политической позиции Министра. Понято. Но не всё. Или политическая позиция Расначса — тайна за семью печатями и его многочисленные чисто политические твитты до Сейма не доходят, или без парламентского секретаря Яниса Иесалниекса

эти тупые народные избранники так и не въедут, как связать предлагаемый министерством законопроект с политическими предпочтениями Министра.

Спецходок по разъяснениям

Как стать парламентским секретарём министерства юстиции? Очень просто. Иметь имя Янис, фамилию Иесалниекс, быть заместителем Райвиса Дзинтарса в правлении партии «Visu Latvijai!", а потом войти в правление уже национального объединения «VL/TB-LNNK». Каждый раз пролетать на выборах в Рижскую думу, и не только. Умудриться, идя под 2-м номером по Курземе на выборах в 10-й Сейм, провалиться и тут. На место в 11-м Сейме не претендовать,

потому как даже для латышских националистов перебор, когда их боевой штык Иесалниекс с пониманием комментировал терракт Андерса Брейвика.

Им в Норвегии на националистической почве было застрелено 77 человек и ранен 151.

Муссолини по признанию бравого Яниса — никакой не убийца и никакой не расист, а в фашизме юрист Иесалниекс не подозревает ничего плохого, поскольку он парламентскому секретарю более приемлен, чем современная псевдодемократия (пересказ с портала zemessargs.lv). Этого хватило, чтобы партайгенноссе по Национальному объединению не включили члена своего же правления в списки на выборы и в 11-й Сейм, и в 12-й. Но не пропадать же такому добру.

И вот в 2014-м он назначается старшим консультантом фракции «VL/TB-LNNK». Я с трудом фантазирую, что мог на тот момент 30-летний Янис по своему старшенству в группе консультантов наконсультировать 62-летней Янине Курсите-Пакуле, 66-летнему Александру Кирштейнсу, 69-лентнему Карлису Креслиньшу, не говоря уже о спикере Сейма Инаре Мурниеце или 51-летнем Дзинтарсе Расначсе.

И получить за это всего-то 12275 евро и 26 центов. Си-не-ку-ра!

Но и этого мало. Раснач уходит министром юстиции и делает Иесалниекса, в сыновья ему годящегося, парламентским секретарём. В том же 2014-м. И уже на новом месте Янис получает ещё 10425,16 евро. Итого за год — 22700,42. Представляете, как пахал человек? И я не представляю. Потому как на домашней странице Минюста за 2014 г. только одна запись о трудовых успехах парламентского секретаря — два дня находился в Люксембурге, где внимательно вслушивался в тему создания бюро Европейского прокурора,

хотя Минюст к Генпрокуратуре имеет такое же отношение, как канал к канализации.

В 2015-м году домашняя страница Минюста отметила Иесалниекса тоже единожды. На денёк выскочил в Таллин, чтобы присутствовать на конференции о тоталитарных режимах. В 2016-м году информации о нём со стороны Минюста — ноль.

Поскольку же парламентский секретарь должен получать столько же, как и депутат Сейма, в 2015-м году зарплата Иесалниекса выросла на 29,3% и достигла 29361,20 евро, или 2446,77 в месяц. Бинго!

Плохой вопрос

Очень плохой: если парламентскому секретарю за что-то платят, и изрядно, то это что-то должно того стоить? Поглядим. Знамо дело, законопроекты он не разрабатывает, этим занимаются специально обученные люди. Но обсуждает, в компании орды политиков, специалистов, экспертов и прочих знатоков, причём специалисты и эксперты фишку ловят куда как лучше, чем некто, призванный озвучивать политические позиции своего босса-министра.

Можно без Иесалниекса в этом деле обойтись? Да легко! Выступления на комиссиях. Если концептуальные разговоры о политической составляющей деятельности Министерства юстиции, то это пустая трата времени. Почти по-Маяковскому: говорим Минюст — подразумеваем Нацобъединение, говорим Нацобъединение — подозреваем Минюст. Когда же рассматриваются конкретные пункты законопроектов, парламентский секретарь озвучивает то, что подготовили реальные разработчики. И — к бабке не ходи! — тот, кто писал закон, шурупит в нём куда как круче, чем спецходок по разъяснениям. Можно без Иесалниекса обойтись в этом деле? Да легко! Что остаётся? Специальные поручения Министра. Если они заключаются в том, что Иесалниекс выкладывае в Twitter, за них, конечно, под 30000 наших налогов в год — мало платим.

Парламентский секретарь в Минюсте не хуже и не лучше, чем в других министерствах. Они делают ту работу, которую есть кому делать и без них в рамках своих функциональных обязанностей. И получается у спецов не хуже, чем у синекурщиков, а, скорее, лучше.

Министерств у нас — 13. Где-то на круг за удовольствие быть нужным правящим политикам, спецходокам по разъяснениям мы платим около 400 тысяч в год. Вот и премьер-министр Кучинскис обзавелся парламентским секретарем. Вы знаете, кто это? Нет, потому что нормальному человек до фонаря, кто будет доносить до Сейма политические воззрения главы правительства.

В Сейме этого человека видят регулярно, но никто не помнит, выступал ли он когда-нибудь в качестве парламентского секретаря Кучинскиса. Зовут деятеля Арманд Краузе. Да-да номинант от «зелёных крестьян» на замену мэра Риги Ушакова. Кстати, главный парламентский секретарь страны имеет изрядный бонус в сравнении с прочими. Он может созывать до кучи всех парламентских секретарей, чтобы обеспечивать координацию общих действий. Неизвестно, собирал ли...

Разоблачение президентом черной магии политиков

Повторюсь, у нас 13 министерств. И в каждом свой парламентский секретарь, с премьерским их до кучи — 14. Парламентских секретарей нет, скажем, в Германии (14 министерств), Италии (13 министерств), Финляндии (13 министерств), Швеции (10 министерств), Швейцарии (7 министерств). Мне стыдно приводить цифры, свидетельствующие о том, как в этих странах умудряются

без парламентских секретарей достигать в денежном выражении такого ВВП, по сравнению с которым наш — случайное недоразумение.

Кстати, как-то без парламентских секретарей обходятся и в Эстонии, и в Литве. А если честно, то дело не в ВВП и не в количестве министерств. И даже не в том, что парламентские секретари нужны нам с вами, как собаке пятая нога. Дело в государственной тайне, которую разгласил Президент Вейонис. А именно: политики никогда не пойдут на сокращение государственного управления в той её части, через которую они навязывают народу свою волю.

И сидящие на синекуре парламентские секретари — яркий тому пример.

Тут ведь вот какая загогулина вырисовывается. По ст.95 Уголовного закона разглашение гостайны по неосторожности — это решётка президенту на срок до 3 лет. Протестую. По большому счёту, глава государства никакой тайны не раскрыл. Он лишь приоткрыл дверцу, через которую можно увидеть ещё один уголок политической кухни правящей элиты.

Тогда что это было? Прибегну к чуждому нам чужому, притом, классику Максиму Горькому, сотворившему «Песню о Соколе». Вот неубиенный аргумент в защиту Раймонта Вейониса: «Безумство храбрых – вот мудрость жизни! Безумству храбрых поём мы песню!».

Безумство? Да нет, президент вполне дружит с головой? Храбрость? Вряд ли.

У главы государства нет реальных инструментов зафиксировать себя в качестве храбреца, бросающего вызов реальным хозяевам государства, сделавших того же Вейониса президентом. Так что же это? Да как у Максима Горького — ПЕСНЯ! Пропетая в ненужное время (перед выборами в самоуправления) и в ненужном месте (по-русски на радиостанции «Балтком»). И как относиться к ненужному, сказанному президентом? Легко! На манер евангелиста Луки: «Прости ему, ибо не ведает, что творит!».

Алиллуйя!

Еще по этой теме