Герасимов — российский генерал во главе информационной войны

Министр обороны Сергей Шойгу и генерал Валерий Герасимов
 

Министр обороны Сергей Шойгу и генерал Валерий Герасимов. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Этот военный совершенно не похож на теоретика, но это именно он придумал концепцию «гибридной войны», главным достижением которой стал Крым, пишет Le Point, Франция.

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Депутаты Думы были поражены. Когда 22 февраля министр обороны Сергей Шойгу представлял им военную стратегию страны, они не ждали, что тот раскроет бережно хранившийся секрет: создание в министерстве четыре года назад специального отдела информационной войны. Речь идет о целом управлении, которое занимается контрпропагандой, кибератаками и распространением фальшивых новостей.

У программы был вдохновитель. Это 62-летний Валерий Герасимов, начальник штаба российской армии. Именно он заложил в 2013 году основы гибридной войны, которую одобрил Владимир Путин.

«Вполне благополучное государство за считанные месяцы и даже дни может превратиться в арену ожесточенной вооруженной борьбы,

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— писал он о войне на Украине и арабской весне. — И сами «правила войны» существенно изменились. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия».

Как бы то ни было, генерал Герасимов совершенно не похож на «гика». Это военный до мозга костей, говорил о нем министр Шойгу. Этот уроженец Казани начал карьеру во время затяжной второй чеченской войны. Тогда он командовал 58-й армией и пытался приструнить деревни этой кавказской республики. Он проявил непреклонность в вопросах дисциплины и участвовал в задержании полковника Буданова за пытки чеченской девушки. Это его качество высоко отмечала даже убитая в 2006 году оппозиционная журналистка Анна Политковская. По ее словам, он — человек, которому по силам защитить честь офицера.

Главный успех — Крым

Герасимов продолжил движение вверх в Санкт-Петербурге и Москве. В 2012 году он был заместителем начальника штаба, когда разгорелся скандал вокруг министра обороны Анатолия Сердюкова, которого обвинили в расхищении средств и уволили из правительства. Как бы то ни было, он сохранил место и даже стал правой рукой нового министра Сергея Шойгу. По словам полковника Виктора Баранца, тот решил оставить 80% старого руководства, что позволило сплотить команду. Герасимов же получил возможность реализовать свой сценарий гибридной войны.

В чем его главный успех?

Во взятии Крыма в 2014 году без кровопролития на фоне сильнейшей волны дезинформации.

Впоследствии он расширил кибервойну и позволил российским хакерам вмешаться в американские выборы.

В последнее время НАТО усматривает руку Москвы в распространении ложных сведений для дискредитации альянса в Прибалтике.

Это касается, например, появившегося в середине февраля в Литве электронного письма о том, что немецкие солдаты изнасиловали у казармы несовершеннолетнюю девочку. «Это совершенно не соответствует действительности, но нам следует ждать новых происшествий подобного рода», — уверяет глава военного комитета НАТО Петр Павел. Российский министр обороны не стал этого отрицать. «Пропаганда должна быть умной», — заявил он депутатам Думы.

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