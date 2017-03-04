Герасимов — российский генерал во главе информационной войны

Этот военный совершенно не похож на теоретика, но это именно он придумал концепцию «гибридной войны», главным достижением которой стал Крым, пишет Le Point, Франция.

Депутаты Думы были поражены. Когда 22 февраля министр обороны Сергей Шойгу представлял им военную стратегию страны, они не ждали, что тот раскроет бережно хранившийся секрет: создание в министерстве четыре года назад специального отдела информационной войны. Речь идет о целом управлении, которое занимается контрпропагандой, кибератаками и распространением фальшивых новостей.

У программы был вдохновитель. Это 62-летний Валерий Герасимов, начальник штаба российской армии. Именно он заложил в 2013 году основы гибридной войны, которую одобрил Владимир Путин.

«Вполне благополучное государство за считанные месяцы и даже дни может превратиться в арену ожесточенной вооруженной борьбы,

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— писал он о войне на Украине и арабской весне. — И сами «правила войны» существенно изменились. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия».

Как бы то ни было, генерал Герасимов совершенно не похож на «гика». Это военный до мозга костей, говорил о нем министр Шойгу. Этот уроженец Казани начал карьеру во время затяжной второй чеченской войны. Тогда он командовал 58-й армией и пытался приструнить деревни этой кавказской республики. Он проявил непреклонность в вопросах дисциплины и участвовал в задержании полковника Буданова за пытки чеченской девушки. Это его качество высоко отмечала даже убитая в 2006 году оппозиционная журналистка Анна Политковская. По ее словам, он — человек, которому по силам защитить честь офицера.

Главный успех — Крым

Герасимов продолжил движение вверх в Санкт-Петербурге и Москве. В 2012 году он был заместителем начальника штаба, когда разгорелся скандал вокруг министра обороны Анатолия Сердюкова, которого обвинили в расхищении средств и уволили из правительства. Как бы то ни было, он сохранил место и даже стал правой рукой нового министра Сергея Шойгу. По словам полковника Виктора Баранца, тот решил оставить 80% старого руководства, что позволило сплотить команду. Герасимов же получил возможность реализовать свой сценарий гибридной войны.

В чем его главный успех?

Во взятии Крыма в 2014 году без кровопролития на фоне сильнейшей волны дезинформации.

Впоследствии он расширил кибервойну и позволил российским хакерам вмешаться в американские выборы.

В последнее время НАТО усматривает руку Москвы в распространении ложных сведений для дискредитации альянса в Прибалтике.

Это касается, например, появившегося в середине февраля в Литве электронного письма о том, что немецкие солдаты изнасиловали у казармы несовершеннолетнюю девочку. «Это совершенно не соответствует действительности, но нам следует ждать новых происшествий подобного рода», — уверяет глава военного комитета НАТО Петр Павел. Российский министр обороны не стал этого отрицать. «Пропаганда должна быть умной», — заявил он депутатам Думы.

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