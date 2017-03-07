Во времена проклятой оккупации был такой анекдот: «Вань, давай еврею морду набьём. Так он же здоровый, вдруг он - нам? А нам-то за что!». Времена меняются, а стремление навалять по сусалам остаётся. Причём, в некоторых случаях готовность к мордобитию вполне приветствуется. Когда, скажем, потеряв берега, некто возомнит себя вправе посягнуть на наше святое — суверенитет Латвийской республики.

В этом случае абсолютно поддерживаю национального публициста Отто Озолса, заявившего на телеканале НТВ: за такое — по мордасам, причём так, чтобы мало не показалось.

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Другое дело, когда от имени народа Сейм отдаёт изрядный кусок государственного суверенитета Америке - её военнослужащие, совершившие преступления в Латвии, будут судимы (судимы ли?!) не в Латвии, и не по латвийским законам. В этом случае речь идёт не об усечении суверенитета, а о дружеской помощи, оказываемой американцами нам. Соответственно, стремление юшку пустить плавно переходит к безотчётному порыву завалиться спасателю в ноги, но в последний момент заставить себя удержаться и строго, по-мужски, поцеловать благодетелю руку.

Будируем, господа, будируем!

А когда посмотришь окрест, господи, сколько ж объектов вокруг, которым навалять надобно, но до сих пор руки не дошли! Про то, что 83% нашего народа не поддерживает деятельность правительства, не заметим; мелочи это, внимания не заслуживающие. Да и накануне муниципальных выборов будировать означенную тему — не комильфо. Но ведь что-то отбудировать надобно. И этого что-то у нас-таки есть!

Что может спасти Латвию от потери внутренней оптимистичности, внешней симпатичности и всеобщей идентичности? Мучаясь над решением сей жуткой проблемы, глубокомысленно потирают собственные лица лучшие умы правящей коалиции.

Среди наиболее креативных из них — лидер фракции Национального объединения в Сейме Райвис Дзинтарс. Мужик, несомненно, умный; это я без малейшей иронии. Иначе он бы не смог группу своих товарищей, которую некоторые черезчур самонадеянные пессимисты позиционировали как маргиналов, превратить во вторую по реальному влиянию партию в парламенте Латвии. В нужное время он устраивал эффектные политические перфомансы, а теперь время для них прошло, и Райвис

более не разукрашивает свою обнажённую грудь гуашью, а предстаёт перед почтеннейшей публикой исключительно в хорошо сшитом костюме, галстуке в тон и элегантных очках в тонкой оправе.

И в публичный лай со своими политическими оппонентами не вступает. Он теперь не декларирует, а вещает. Словом, достаточно быстро прошёл путь от infant terrible (несносного ребёнка) в партийных песочницах до профессионального политика государственного масштаба. И идеи у него масштабные - в морду!

Напросился

Последняя из них — предложение партнёрам по неконституционному Совету партий правительственной коалиции внести изменение в действующее законодательство, чтобы государственные или муниципальные должностные лица после двух штрафов, наложенных Центром государственного языка (ЦГЯ), отстранялись бы от своих должностей.

Пока на всю страну есть только один чудик, подпадающий под затею Дзинтарса. Рижский градоначальник, с особым цинизмом унизивший ЦГЯ. Во-первых, общается в социальных сетях не только на латышском, но и на русском, и, во-вторых, интегрирован настолько, что воспринял от титульной нации такие замечательные качества, как воспитанность и интеллигентность.

А они заключаются в том, что порядочные люди, знающие иностранные языки, отвечают на том, известном им, на котором собеседники спрашивают. И надо же было так случиться, что русские школьники в День теней задавали русскому мэру Риги вопросы на русском. Ату его!

Расширим и углУбим

Допустим, что Дзинтарс прав, и Ушакову есть, за что отхватить по полной. Но своим предложением Райвис в один секунд свёл на нет весь тот панегирик, который я пропел ему двумя абзацами выше. Как же он, такой крутой и умный, не продумал последствия реализации своей особенной фантазии?

А они таковы, что ставят под угрозу выстраиваемую четверть века эффективность функционирования действующей власти. Посудите сами. Ведь в террариуме единомышленников наверняка найдутся умники, которые замечательную идею лидера националистов захотят расширить и углУбить. Скажем, за двукратное нарушение правил дорожного движения лишать водительских прав. А если судья дважды вынесет решения, которые суд высшей инстанции признает ошибочными, то лишать судью-недотёпу мантии. Не говоря уже о том, за двукратное упоминание тёщей безтолковости собственного затя, брак с доченькой тёщи считать рассторгнутым.

При этом законодатель-инициативщик бьёт и по своим. Расширять — так расширять, углублять — так углублять! А почему, собственно, г-н Дзинтарс завёл речь только о государственных и муниципальных чиновниках? Раз Ушаков не только чиновник, но и депутат, с какой стати дискриминировать депутатов Сейма?

И тут начнётся полный кошмар.

Что делать с теми, кто, зная американский английский, отчитываясь перед послом США в Латвии, будет извергать из головы саксонскую речь без переводчика? А два раза? По логике Райвиса — отстранять от исполнения обязанностей члена латвийского парламента. А если, скажем, депутат Европарламента Ивета Григуле, не бегающая от русской речи как чёрт от ладана, с русскоязычными экскурсантами в помещении Европарламента будет говорить на русском? То и Григуле надо отстранить от обязанностей, выполнять которые её послали в Брюссель избиратели!

Центру госязыка — в … лицо!

Но самая большая подлянка будет подложена именно под Центр госязыка, надежду и опору в защите трёх китов, они же священные коровы - identitāte, mentalitāte un tolerance, как их понимают правящие патриоты.

Ведь ЦГЯ вынужден будет сначала вдарить по министрам. Начиная с главы внешних сношений Ринкевича. Он свои твитты по всему миру рассылает в социальной сети по-английски. Затем ЦГЯ пройдётся по правительству. Вот с чего в интернете начинаются домашние страницы правительства или Министерства обороны. Нет в латышском языке сокращения gov. А в английском есть: GOV — это от government. Government в переводе на хороший латышский — правительство.

И сокращения MOD на государственном языке тоже нет. А в английском есть: MOD – это Ministry of Defense. Министерство обороны, по-нашему. И такое вот GOV зафиксировано на домашних страницах ВСЕХ министерств Латвийской Республики. Так что, если Центр госязыка накажет высшие органы госуправления за официальную идентификацию на иностранном языке, то произойдёт это именно с подачи Нацобъединения.

А если ЦГЯ сделает вид, что не заметил, как выглядят официальные сайты высших органов государственного управления, то, тем самым, возмутительно проигнорирует свою главную обязанность — держать и не пущать. Вплоть до президента Латвии. Потому как излишне любопытствующие граждане и неграждане уже задаются вопросом. Если Ушакову нельзя по-русски общаться в интернете, то с какого перепуга Раймонду Вейонису можно час говорить на русском в прямом эфире радио «Балтком»? Полагаю, что образец принципиальности - Центр госязыка — уже по полной выписал Раймонду Вейонису ...штраф?

Дурное дело — не хитрое

Но исключительная дурь в предложении Райвиса зарыта вот где. Если Союз зелёных и крестьян, а заодно и партия «Единство» не чухнут и примут гениальную идею националиста, то как быть с действующим законодательством? Рассказываю. Для начала её надо будет рассмотреть в профильных комиссиях с неочевидным результатом. Потом вынести на заседание парламента. Потом рассмотреть изменения в законодательстве в трёх чтениях.

Какие законы улучшать будем? Самое простое — Кодекс административных правонарушений. Но за этим потянутся ещё и законы о выборах: в самоуправления, в Сейм, в Европарламент. И куча других, так или иначе связанных с государственном управлением и правами человека. По времени вся эта бодяга в лучшем случае докатится до выборов в 13-й Сейм. Докатится, но не остановится. Потому как есть ещё Конституционный суд и Европейский суд по правам человека, где

к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств относятся с точностью до наоборот на фоне зудобробительной новинки от VL/TB-LNNK.

И тогда очевидная и малоперспективная потуга остановить тандем Ушаков-Америкс перед очередным сроком управления Ригой достигнет цели прямо противоположной относительно задуманной. Даже двух. Во-первых, те, кто думают, что на муниципальные выборы можно не идти, потому что ИХ мэр и вице-мэр Риги и так останутся на своих постах, теперь встрепенутся и поднимутся с дивана.

А, во-вторых, размахнувшись, чтобы с новой попытки отметелить социал-демократов, Dzintars & Co влепят по своему непорочному лику. Как та самая у Чехова унтер офицерская вдова, которая сама себя высекла И, поглядев в зеркале на отражение круто языковой законодательной инициативы на собственном лице, господам парламентским националистам ничего не останется, кроме как воскликнуть: «А нам-то за что?!».

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