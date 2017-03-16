Мамыкин: если ненадолго забыть об оккупации Крыма, это улучшило бы экономическую ситуацию

Россию можно не любить, но с ней надо торговаться, заявил в интервью агентству ЛЕТА депутат Европарламента Андрей Мамыкин («Согласие»). Политик призывает хотя бы на время забыть об оккупации Крыма, чтобы улучшить экономическую ситуацию в Латвии и Балтии. «Важна ли вам демократия в Венесуэле или вы за то, чтобы ваши дети были накормлены?» - такую альтернативу предлагает депутат.

- На выборах президента США победил кандидат от Республиканской Дональд Трамп. Вы сказали, что Трамп – один из самых ярких символов общественного недовольства. Видите ли вы и в Европе подобное недовольство, которое может проявить себя на выборах в Германии и Франции?

- Первые звонки уже прозвенели, например, референдум в Италии, после которого политическая суперзвезда Маттео Ренци вынужден был уйти в отставку. Недовольство населения продолжает расти, и одной из причин ему является высокомерие, царящее в коридорах Брюсселя. Это одна из причин, по которой лидер правого Национального фронта Марин Ле Пен так популярна во Франции. Мы еще не знаем, состоится ли четвертая реинкарнация канцлера Германии Ангелы Меркель. В связи с этим я должен сказать, что старая система больше существовать не может. Трамп – на другом берегу океана это яркий пример того, что люди голосуют, как диктует им сердце. Да, в какой-то мере они популист. Да, он странный. У него нет никакого политического опыта. Он не говорит на дипломатическом языке. После инаугурации у меня сложилось впечатление, что теперь он, как бульдозер, всеми силами стремится выполнить свою предвыборную программу. Человек маниакально выполняет свою программу.

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- Трамп заявил о своеобразном рестарте отношений с Россией. Ранее они были немного напряженными, с учетом действий России на Украине.

- Следует помнить, что каждый президент США, вступая в должность, обещал улучшить отношения с Россией. Первый период президентства Барака Обамы был посвящен тому, чтобы чаще встречаться с российским руководством, говоря о терроризме, Афганистане и др. Посмотрим, что будет происходить при Трампе. Я не лелею надежд и не разочаруюсь, если Трамп не сдержит свое обещание улучшить отношения с Россией. Если Трамп сумеет договориться с президентом России Владимиром Путиным хотя бы о Сирии, в моих глазах это будет большое достижение.

- Много говорится и об установленных против России санкций и их возможной отмене.

- Я допускаю, что Трамп может отменить санкции, которые отменяются декретом президента США.

- Выступаете ли вы за отмену санкций?

- Конечно, потому что это в интересах нашего государства. Мы можем не любить Россию, но должны торговаться с ней. Это огромный рынок. Исторически мы связаны с точки зрения экономики, и такие возможности надо просто использовать.

- Однако объемы торговли с Россией не так уж огромны.

- Давайте посмотрим с другой стороны. До введения санкций объем внешней торговли между ЕС и Россией достигал миллиарда евро в сутки. Это цена, которую платит весь ЕС за санкционную войну. Ясно, что ответные шаги Путина и премьер-министра России Дмитрия Медведева мешают нашей экономике и вредят экономической обстановке во всем ЕС. Нужно понять одно – мы не можем жить с одним из крупнейших соседей ЕС в состоянии вечной холодной войны.

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- Как можно уживаться с соседом, который нападает на своего соседа?

- Подождите! Важна ли вам демократия в Венесуэле? Или вам важно, чтобы ваши дети были накормлены, чтобы дополнительные деньги поступали в экономику Латвии, чтобы платились налоги, чтобы повысились зарплаты полицейских и учителей? Посмотрите лучше, что делает сейчас правительство. Оно фактически в отчаянии – премьер-министр Марис Кучинскис не знает, где еще добыть денег. Повысить налог на добавленную стоимость с 21% до 23%, выдумать еще какие-то дополнительные налоги и пошлины? Наша экономика не развивается, но на людей налагается дополнительное налоговое бремя. Единственный выход – привлечь инвестиции и оживить экономику, в том числе и из России. Стоит вопрос и о ввозе дополнительной рабочей силы из третьих стран. С моей точки зрения, граждане Мозамбика, какими бы красивыми они ни были, менее приемлемы для наших условий и экономики, чем граждане России, Белоруссии и Украины.

- Если применение санкций – неправильный путь, как нужно говорить с Россией?

- Только дипломатически.

- Так пробовали же уже...

- Иногда может казаться, что дипломатия – это только белые платочки, шампанское, приемы, речи министра, но на самом деле это очень циничная игра между государствами за их интересы. Я уверен, что армия наших дипломатов способна отстаивать наши экономические интересы. Необходим политический сигнал, который может исходить только от министра. К сожалению, нынешний министр не заинтересован в том, чтобы подать сигнал для оживления отношений с Россией. В двустороннем формате мы могли бы многого достичь, несмотря на позицию ЕС или атмосферу в Европарламенте. Мы можем сотрудничать в тех сферах, где нет проблем. Крым для нас проблема, но, может быть, ее можно отложить и какое-то время об этом не говорить, а говорить о том, что объединяет нас?

- Получается, санкции не приносят ожидаемых результатов?

- Не приносят.

- И нам нужно забыть о Крыме?

- О Крыме нам следовало бы по крайней мере какое-то время не говорить.

- А Украине, чтобы улучшить отношения с Россией, нужно отказаться от Крыма?

- Я думаю, что камень преткновения – это скорее Донбасс и Восточная Украина, где происходит огромная гуманитарная трагедия.

- Как с НАТО, есть ли в настоящий момент необходимость в существовании этой организации?

- Честно говоря, не вижу никакого смысла в существовании НАТО. Политически это очень интересная организация, но механизм просто не работает. Он не приносит результатов. И с военной точки зрения НАТО не сумело разрешить ни одного кризиса. НАТО не помогла Ираку и его народу. НАТО не помогла Афганистану, ничего не сумела сделать в Центральноафриканской Республике, Ливане, а теперь и в Сирии. Я не скажу, что НАТО надо «закрыть» уже завтра, но организации нужны серьезные реформы.

- А как с отправкой сил союзников в страны Балтии для укрепления их обороны – необходимо ли это?

- Мы пытаемся «по дешевке» решить проблему возможной войны между Россией и Латвией, Россией и НАТО. Но я не хочу жить в условиях войны и поэтому хочу развивать дипломатию, чтобы войны не было.