Эстонцы придумали хитрый метод борьбы с подростковым пьянством

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Ограничения в алкогольной политике, согласно которым за горячительные напитки можно было бы платить только банковской карточкой, могут привести к тому, что несовершеннолетняя молодежь не сможет покупать алкоголь в магазинах. Такого мнения придерживается вице-председатель Центристской фракции, сообщает эстонский портал Postimees.

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Вице-председатель Центристской фракции в Рийгкогу Эрки Сависаар считает, что в Эстонии надо обсудить ограничения, которые бы в дальнейшем разрешали покупать алкоголь только при оплате банковской карточкой.

Известно, что сейчас подросткам младше 18 лет удается покупать алкоголь в некоторых магазинах за наличные деньги.

По словам Сависара, если бы за алкоголь можно было бы платить только карточкой, в кассовой системе осталась бы информация, что несовершеннолетнему был продан алкоголь.

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«Это стало бы дисциплинирующей мерой для магазинов», – заключил представитель фракции.

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