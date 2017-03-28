«Мēsli» - это наше все, или Фарс заземления с коротким замыканием

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Qwen Wan

Григорий Зубарев, специально для TVNET


… Всё уже было. Одним из первых декретов большевиков, совершивших государственный переворот в России сто лет назад, был Декрет о земле. Руководствовались благими намерениями: отдать землю тем, кто её обрабатывает. Тем самым вновь было подтверждено, что благими намерениями путь в ад вымощен. Фактически в деревню вернулось крепостное право: крепкие хозяева объявлялись кулаками и уничтожались как класс, всё стало общим, то есть ничьим, выращенный урожай и прочая сельхозпродукция отнимались подчистую, а бедняги-колхозними лишались паспортов, из-за чего были привязаны к своим деревням как рабы к галерам. Историческая трагедия!

Но известно, что если история повторяется, то уже в виде фарса. Наш случай. Латвийский парламент «улучшил» закон о земле, и теперь иностранец сможет купить сельхозугодья только при условии, если сможет

объяснить исключительно на государственном языке, чего и сколько он будет на ней выращивать, и как станет реализовывать выращенную продукцию.

Казалось бы, всё очевидно. Построить на такой земле пятизвёздочный отель не выгорит — земля сельхозназначения может быть использована только в соответствии со свои статусом. Придержать, чтобы потом перепродать? Есть нормы, определяющие ведение хозяйства. Нарушаются законы, определяющие использование сельскохозяйственной земли? Так на то и специально обученные инспекторы, чтобы всё было в ажуре. А тут вдруг законодательный зуд на ровном месте.

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Как три пальца … в дверях

Вот скажите, кому на пользу пойдёт «декрет» о земле-2? С кем будет объясняться иностранец, вздумавший поднимать в Латвии десятки тысяч гектаров, предназначенных пока исключительно для выращивания одуванчиков и прочих сорняков?

Придётся гуторить не с Янкой с соседнего хутора, а с «тройкой» инспекторов, которые за эту тяжкую работу будут ещё и деньги получать.

Из местных налогов, кстати.

Способ обойти эту «тройку», как три пальца... в дверях прищемить. Вот сходу, с броневичка. Первая: развить институцию «профессия — латыш». Нанимается за скромную денежку человек-гражданин, а потом он дарит землю иностранцу, поскольку закон не запрещает делать такой подарочек тому, кто ни уха, ни рыла в латышском. Лишь бы он не был негражданином Латвийской республики. А это уже особстатья: негражданам, будь они рождены в этой стране и говорят на местном государственном, как иностранцы на своих государственных, землю покупать ни-з-з-з-я.

Второй способ: выучить страничку подготовленных доброхотами примитивных вопросов-ответов на латышском с особой благодарностью «тройке» за понимание - работёнка тоже не из пыльных.

Короткое замыкание в одном месте

Но при этом леса и земля несельскохозяйственного назначения продаются у нас — мама не горюй! Или вот ещё: покупает иностранец квартиру или дом, а что с покупкой земли под ними? Если не моги, то вторичный рынок недвижимости рухнет ниже коврика для шарканья ботинками при входе в Сейм.

А если моги, то отсутствие логики только подчеркнёт, скажем так, особенности мыслительного процесса господ депутатов, проголосовавших за этот, прости Господи, «декрет» о земле. Короткое замыкание у правительственного большинства в Сейме! Короткое замыкание — это когда электрическая цепь соединяется с проводником, имеющим очень маленькое сопротивление. Наша политическая цепь — Союз зелёных и крестьян, партия «Единство» и Национальное объединение. А проводник, имеющий ничтожное сопротивление этой цепи — ситуация сегодняшнего дня перед муниципальными выборами.

Посмотрим последние рейтинги партий от социологов SKDS. По Риге у коалиции «Согласия» с «Честью служить Риге» - 43,3. У «VL/TB-LNNK» – 7,8. У Латвийского объединения регионов в связке с «Для развития Латвии» - 6,1. У «Единства» - 5,4%. У Союза зелёных и крестьян — 5,0. Команда Ушакова-Америкса популярнее всех остальных вместе взятых на 19%. И если допустить невозможное, будто 16% избирателей, которые пока не определились, за кого голосовать, отдадут голоса новым претендентам на власть в Риге, то и тогда столица Латвии останется под управлением социал-демократов. То же и в Резекне, и в самоуправлениях размером поменьше.

Заземлились!

Думаете, эта история с новыми плясками вокруг земли - чушь? Не торопитесь. Это — заземление. В электротехнике заземление — когда электропроводящие части корпуса соединены с нулевой фазой, или нулём. Что из себя представляет находящийся у власти корпус, известно. В чём состоит их ноль, тоже не секрет.

Поэтому ребята, играющие на фанатизме национальной идентичности, опять жмут на ту же кнопку: чем больше щелочек, которые мы законопатим криками о собственном патриотизме, тем лучше станут показатели на выборах. Задумка же рассчитана на выпрямленную извилину потребителей этой замазки.

И пусть не все члены правящей коалиции согласны с таким примитивизмом, делать нечего — надо присоединяться. Иначе могут появиться сомнения в истинной латышскости. А то, что хозяйствование на земле

определяется центнерами, литрами и себестоимостью, влияющими на конечную цену произведённого продукта, а не тем, знает ли иностранец слово «mēsli», мало кого из правящих волнует.

И таким образом нуль становится ресурсом, который по замыслу «заземлившихся» может превращаться в цифры, желательно двузначные по количеству депутатских мест в самоуправлениях. И тогда власть на местах, особенно за пределами больших городов, коротко замкнётся на нынешнее коалиционное большинство в Сейме. А выгорит ли это дельце у «земледельцев» узнаем в начале июня.

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