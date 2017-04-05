Зубарев: право на «инфобога» под пером Re:Baltica, или Карфаген русских СМИ в Латвии

Марк Порций Катон, консул, а затем и цензор Римской республики, во 2-м веке до нашей эры все свои речи в Сенате завершал фразой: «Карфаген должен быть разрушен!». Ну не любил он это государство, расположенное с противоположной стороны Средиземного моря, а заодно и его политического и военного лидера Ганнибала. А то, что вещал Катон в древнеримском парламенте, на нынешнем политическом языке называется информационной войной.

То же было, когда против учения Христа выступил первосвященник Ерушалаима, а потом тёрки между католической церковью и протестантами. Ближе к нам хотя бы война Алой и Белой розы в Англии, марксизм и его критика Бакуниным в Европе, сводки Геббельса и Совинформбюро, иновещание СССР и «Голос Америки» с радио «Свобода/Свободная Европа. И вот дожились до того, что стали свидетелями и потребителями информационной войны между Западом и Россией.

Каждому «верующему» — по своему Карфагену!

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Так что ничего нового. Кроме того, что со всех сторон нас убеждают, что живём в демократическом обществе, где имеют место быть права человека, свобода слова и прочие сопутствующие радости. Поверили. А в таком случае каждый вправе или выбирать себе информационного «бога», или оставаться «безбожником». И соответственно относиться к пропаганде с одной или с другой стороны.

Только здесь маленький пустячок: государственная пропаганда Латвии совершенно чётко знает, где находится «карфаген», который надлежит разрушить. Стало быть,

все, кто считают иначе или полагают, что каждая из сторон в информационной войне друг друга стоит, заслуживают, как минимум, анафемы.

Среди них и Балтийский центр журналистских расследований RE:BALTICA, имеющий двух штатных работников и двух внештатников-фрилансеров. Первая реакция была такой: вот классно, теперь не только Лато Лапса и его портал pietiek.com будут разгонять туман над той смутной дорогой, по которой нас уже четверть века ведут к светлому будущему. А куда завели, не чует только слепоглухонемой, к тому ж безрукий, не способный освоить шрифт Брейгеля для незрячих.

Тем более, что на домашней странице RE:BALTICA среди своих целей на первое место поставила «заняться международной исследовательской журналистикой

по важным для общества вопросам, главным образом - социальное неравенство, коррупция и принятие непрозрачных решений».

А потом прикинул: узнай, на чьи деньги существует Центр следователей-журналистов, и тогда уразумеешь, какой результат он станет выдавать на гора. Узнал. Деньги на святое дело дали Государственный департамент США, Балтийский фонд Соединённых штатов, фонд Сороса, именуемый «Открытое общество», Рижская высшая школы экономики, ряд западных посольств в Латвии. Lursoft не берёт с RE:BALTICA денег за использование своих самых значительных баз данных, а ряд известных юридических бюро тоже бесплатно предоставляет свои услуги Балтийскому центру журналистских расследований.

Каждому «верующему» — по своей «бомбе»!

При такой-то поддержке и не взрывать информационные бомбы?! Взрывают. Пару лет назад запустили шрапнель о том, что российские фонды в течение трёх лет выделили нескольким десяткам негосударственных организаций (НГО) в Латвии порядка 680 тысяч евро.

Повторяю за три года нескольким десяткам НГО 680 тысяч. И примерно тогда же посольство США в Вильнюсе от имени посольств во всех странах Балтии объявило, что США единовременно выделяет 500 тысяч долларов только на «Тренинг по расследовательской журналистике для противодействия российской коммуникации в странах Балтии». Повторяю: единовременно полмиллиона только на один тренинг.

Всё нормально: Карфаген должен быть разрушен и ресурсов для его крушения не жалко.

Кстати, и с тренингом русскоязычных молодых журналистов всё в порядке. Его первая серия - в Риге, вторая - в Паланге. Рижский этап закончился в минувшую субботу и, конечно же, RE:BALTICA должна была показать «этапированным» высший класс журналистских расследований. И таки показала. 30 марта учредитель и редактор Центра Инга Спринге опубликовала расследование «Как российская пропаганда в странах Балтии превращается в провокационные новости».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Как российская пропаганда в странах Балтии превращается в провокационные новости

Ну наконец-то, подумалось мне, наконец-то будут раскрыты козни «карфагена» в Эстонии, Литве и Латвии. Начал читать.

Разоблачения — в студию!

Ни слова о том, как всё-таки пропаганда из России становится провокационными новостями. Написано, как плохо владеющая английским журналистка газеты «Вести сегодня», ездившая в Крым, написала и опубликовала материал, не совпадающий с позицией Кремля, и ей за это ничего не было.

Рассказано о беседах с журналистами, не являющимися сотрудниками газеты, но и тут о превращении российской пропаганды в провокацию - ни гу-гу. Прошлась Инга и по не понравившимся ей заголовкам. Но не газеты, а портала, а заодно и по псевдониму одного (!) из комментаторов портала. Так заголовки ж не купюра в 500 евро, чтобы всем нравиться, а таких комментаторов на любом информационном портале — приходи кума любоваться!

Подробно описан Эдуард Янаков, супруг владелицы газеты Людмилы Калашник. Явное неудовольствие «расследоваетльницы» вызвало то, что «Вести сегодня» три года назад публиковали серию статей депутата Европарламента Татьяны Жданок, в которых она не только высказывала свою позицию о Евросоюзе и Крыме, но и критиковала тогдашнего премьер-министра Латвии Лаймдоту Страуюму.

И самое забавное: г-жа Сприньге не удосужилась воспользоваться халявной возможностью за просто так забраться в базы данных Lursoft. А иначе бы узнала, что газета «Сегодня», которую Инга представляет рупором посольства России в Латвии, существует лишь два месяца, а до этого называлась «Вести сегодня», тем не менее «Вести сегодня» упорно именовались «Сегодня». Естественно и в табличке с тиражами приведены данные якобы о «Сегодня», а на самом деле о «Вестях сегодня».

Потом, извините за выражение, расследование перебрасывается на портал press.lv. Ошибочно, но с последующими извинениями рассказывается, кто его зарегистрировал. Также мы узнаём, что уволенная из «Вестей сегодня» по сокращению штатов журналистка пишет для этого портала и довольна всем, кроме маленькой, как у всех русских журналистов, зарплаты. И уже было совсем начал скучать, когда, наконец, вот оно, вот — разоблачение.

«Пол-лимона» и мастер-класс фальшивых новостей

Сприньге сообщает, что данная журналистка «разоблачила фейк-новость, опубликованную ее бывшим работодателем «Segodnya.lv», о том, что государство начнет проверять и отбирать «спутниковые тарелки» фирм, нелегально транслирующих российские каналы. Автор новости – бывший депутат парламента Латвии и журналист Николай Кабанов, который для связи со СМИ до сих пор использует свой парламентский адрес электронной почты".

Вот и удар по «карфагену», от которого он уже не оправится. Наверняка расследовательница прошлась по первоисточникам и выложила правду чистую, как слеза ребёнка. Двинулся я этим же путём. И оказалось:

1. Не мог сайт Segodnya.lv быть работодателем обиженной журналистки, поскольку не имеет никакого отношения как к газете «Вести сегодня», так и к газете «Сегодня». Это некий информационно-развлекательный портал, на котором фейк-новость не размещалась.

2. В статье Николая Кабанова полугодовой давности нет ни слова о том, что государство будет отбирать спутниковые «тарелки». Есть прикольный заголовок, но в Балтийском центре журналистских расследований могут не знать, что по распространённой практике редакторы интернет-порталов дают статьям собственные яркие заголовки, чтобы привлечь читателей.

3. А вот и «разоблачение» якобы фейка. На следующий день после статьи Кабанова на портале press.lv вышло на 15 строк то, что на журналистском сленге называется информушкой. Но под броским заголовком - «Чтоб побороть российского медиамедведя: латвийцев могут отрезать от «тарелок» и интернет-вещания". Информушка вкратце пересказывает то, что пропечатано на портале mixnews.lv. И все! Даже не подписана. Вот уж точно: и фейк, и разоблачение фейка.

4. О Кабанове, нахально пользующемся парламентским адресом электронной почты. То, что Николай был депутатом Сейма, госпожа редактор RE: BALTICA ещё помнит. Но «расследование» не опустилось до того, чтобы раскопать, что он до сих пор работает в Сейме. Помощником депутата Ивана Рыбакова, а посему обязан иметь e-mail с парламентским адресом.

Итак, в пяти строчках четыре вранья. И это при том, что по имеющимся данным Инга Сприньге над своим «расследованием» работала полтора месяца. И опубликовала его под рубрикой «Фальшивые новости». Наверное, это произведение и является мастер-классом для молодых русскоязычных журналистов из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Финляндии, Беларуси, Украины, России, Молдовы и Армении, на которых ушло полмиллиона долларов, чтобы научить их качественно бороться с российской пропагандой.

Внутрений голос против снисходительной усмешки

А что же про заявленное разоблачение превращения российской пропаганды в провокационные новости во всех странах Балтии? Да ничего. О Литве — ни одной буквы, про Эстонию — не больше. А про Латвию? Ну, сами видите уровень качества. И это при том, что у двух штатных сотрудников RE: BALTICA аж три советника. Правда, один работает на информагентство Bloomberg, другой на русскую редакцию BBC, зато третий — наш. Весьма квалифицированный журналист, хорошо знающий русскоязычные СМИ. Олег Игнатьев.

Его комментарии, когда он работал в службе новостей телеканала TV5, были остры и для власти нелицеприятны, за что, полагаю, и был уволен. Тогда Олег сказал: «заниматься серьёзной политической журналистикой на русском языке в латвийском телеэфире сегодня невозможно». Теперь, оказывается, возможно: Олег ведёт программу «Точки над «и»» на государственном телевидении.

Думается, кабы г-жа Сприньге обратилась за советом к г-ну Игнатьеву, не пришлось бы тратить время на чтение всех этих несуразностей, которые у любого мало-мальски связанного с политической журналистикой не вызывает ничего, кроме снисходительной усмешки. Хотя с другой стороны, в отчете за использование 100-тысячного бюджета (информация из двух независимых источников не подтверждена) можно смело ставить «галку».

При этом, внутренний голос мне подсказывает, что не дождёмся от конторы Сприньге журналистских расследований

ни по распилу Парекс-банка, ни по афёре с «Лиепаяс металургс», ни по комедиям с Е-здоровьем и депутатским квотам, ни по, пардон, налоговой и пенсионной реформам.

Одним словом, ни по одной теме, так или иначе негативно затрагивающей действующую власть. Даром что ли RE: BALTICA провозгласила, что будет заниматься исследованием главных для общества вопросов — повторюсь: социальное неравенство, коррупция и принятие непрозрачных решений.

Но зато под своим бессмертным произведением уважаемый редактор Балтийского центра журналистских расследований разместила гениальное - NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU, или независимой журналистике необходимо независимое финансирование. Имею лютое желание помочь материально Государственному департаменту США, Балтийскому фонду Соединённых штатов, а заодно и фонду Сороса «Открытое общество», финансировавших RE: BALTICA. В тот же день, когда прочту журналистское расследование г-жи Сприньге о «независимости» её «расследований».

х х х

Если бы у Марка Порция Катона, консула, а затем и цензора Римской республики во 2-м веке до нашей эры были такие пропагандисты как Балтийский центр журналистских расследований RE:BALTICA, чёрта лысого он победил бы Ганнибала. А наша история с попыткой разрушения нового Карфагена продолжается. Осталось только уразуметь, где этот «карфагеном» находится, и кто на самом деле борется против кого.

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