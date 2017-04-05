Сприньге: О ситуации с русскими журналистами в Латвии нужно говорить открыто

 

Фото: LETA

Инга Сприньге, специально для Русского TVNET


Уважаемый господин Зубарев, благодарю за Ваше мнение! Я очень оценила то, что Вы посчитали нужным его написать. Это значит, что мы живем в демократической стране, где у каждого есть возможность высказаться. Вопрос лишь в фактах — правдивы ли они и в каком ракурсе используются. Извините, лирическую часть вашей статьи я не читала, но меня радует, что Вы разбираетесь в истории.

Что касается фактов

Да, шесть лет назад, когда создавалась Re:Baltica, мы получили деньги от Государственного департамента США. Последние годы мы СОЗНАТЕЛЬНО не брали деньги от посольства США, поскольку знали, что люди подобные Вам, которые оценивают, КТО написал статью, а не ЧТО в ней написано, обвинят нас ангажированности.

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Более того, когда в прошлом году мы проводили исследование о «семейных ценностях» и связанных с ними мифами, то ОТКАЗАЛИСЬ от финансирования из фонда Сороса, поскольку в процессе исследования я констатировала, что в разрушении семейных ценностей в массовом порядке обвиняется Джордж Сорос.

Поговорили с коллегой и решили не брать финансирование из этого фонда, так как это дискреидитирует само наше исследование. (Но это не означает, что я считаю, будто Сорос на самом деле заинтересован разрушать семьи, думаю - ему есть, чем заняться).

В своем комментарии Вы отмечаете, что Госдепартамент США выделил 500 тыс долларов для укрепления русского информационного пространства в Балтии. Это так. Изначально этот грант назывался — «против Российской пропаганды» и МЫ, Re:Baltica, вместе со многими коллегами из Балтии написали протест в посольство США, указав, что журналистику нельзя использовать как оружие против пропаганды.

Качественная журналистика говорит о фактах, проверяет их и спрашивает все мнения противоположных сторон. В результате, эти деньги получили преподаватели университета в США, которые вместе с балтийскими журналистами работали над многими исследованиями. В Латвии — о том, что происходит с психически больными людьми после того, как они выходят из тюрем.

Теперь о конкретной статье в Vesti.lv

Вы упрекаете меня, что я не посмотрела в Lursoft, кому на самом деле принадлежит газета. Это неправда. Я посмотрела, но поскольку газета в последнее время так часто меняла фирмы, которым принадлежит (скорее всего, чтобы уклониться от уплаты налогов), со стороны сложно понять схему владельцев. Чтобы, как и полагается профессиональному журналисту, во всем этом разобраться я многократно связывалась с главным редактором Шведовым, писала ему СМС, но он решил не отвечать мне.

Про Николая Кабанова. Я проверила в пресс-службе Сейма, что он является помощником депутата, но это не может быть оправданием, чтобы он в своей журналистской работе использовал электронный адрес Сейма. А он это делает. Могу это доказать (как то, что проверила в пресс-службе Сейма, так и действия Кабанова).

То, что редакторы Vesti.lv

ставят вводящие в заблуждение заголовки, а журналист об этом ничего не знает тоже не является оправданием.

У журналиста в таких случаях есть право протестовать, такая практика существует в качественной журналистике. Если заголовок вводит в заблуждение, это называется дезинформацией. Вы можете упоминать Рим, Карфаген и что угодно еще, суть от этого не меняется.

И в заключение, почему появилось наше исследование «Как российская пропаганда с странах Балтии превращается в провокационные новости»

В прошлом году мы опубликовали наш фильм «Генеральный план» о методах российского влияния. Во время его создания я обратила внимание, что существует много, иногда вовсе маленьких, порталов, которые публикуют/перепубликуют очень пророссийские и антизападные новости. Мы решили расследовать, кто является владельцами этих порталов, какова их мотивация? Вместе с коллегами из 6 стран мы собрали около 300 веб-адресов, дигитальные следы которых несколько месяцев анализировали ИТ-специалисты.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Как российская пропаганда в странах Балтии превращается в провокационные новости

В конце-концов, я решила, что в латвийском контексте буду исследовать три портала: Vesti.lv, Baltnews и rubaltic.ru. Последние два потому, что в них наиболее полно можно доказать связь с российским правительством, а Vesti.lv, так как

их заголовски были еще циничнее и злее, чем у обоих российских порталов. Мне захотелось понять, почему?

Почему на наших глазах, здесь, в Латвии, есть портал, который перепубликует новости из СМИ российского правительства, но «делает» их еще более циничными. Это влияние России, уверенность и мировоззрение самих людей, кто им платит, почему?

Ответ — в мей статье, которая вызвала такую Вашу злость.

Надо признаться, я давно знала, что русским журналистам в среде латвийской журналистики жить гораздо труднее, зарплаты ниже,

но не подозревала, что ситуация настолько трагична.

С другой стороны, никогда не ощущала со стороны русских коллег желания общаться с латышскими журналистами.

Мы устраивали различные семинары и конференции, - русские коллеги всегда были очень пассивны (справедливости ради — большая часть латышских тоже).

На этой и следующей неделях мы опубликуем на русском и английском языках материалы о Baltnews un rubaltic.ru. Затем последуют статьи от коллег из Польши, Венгрии и Чехии. Надеюсь, что они покажутся Вам столь же интересными, как и первое исследование из этой серии.


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