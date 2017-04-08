Польский историк: контингент НАТО в cтранах Балтии — не угроза для России

Москва только поднимает шум вокруг размещения контингента НАТО в странах Балтии, уверен польский историк и эксперт по безопасности Анджей Запаловский. Как он заявил в интервью польскому изданию Nasz Dziennik, войска альянса играют лишь имиджевую роль и не имеют абсолютно никакого стратегического значения.

Тактические соединения, которые НАТО перебрасывает к российской границе,

не имеют большого значения с военной точки зрения и играют лишь имиджевую роль,

уверен историк, эксперт по безопасности Анджей Запаловский. Как он рассказал в интервью Nasz Dziennik, Россия знает расположение британских батальонов, которые прибывают к её границе, и сможет их уничтожить одним ударом тактических ракет, поэтому присутствие сил альянса в виде батальона или даже бригады не имеет абсолютно никакого стратегического значения.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Co może przemówić do Putina?

Реклама







































Aizvērt В Адажи торжественно встречали солдат из Словакии Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija Latvijas armija







Россия, продолжает историк, организовала на своей территории оперативные формирования, численный состав которых доходит до сотен тысяч человек, поэтому угроза с их стороны для России практически равна нулю. Однако Москва задумала масштабную игру: она нацелена на то, чтобы выдавить американские войска с Европейского континента.

«Действия Москвы подчинены только этой цели, остальное — лишь театр», — пояснил эксперт.















































Aizvērt В Латвию доставлена военная техника вооруженных сил Словакии Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs)







Он также отметил, что в случае возникновения вооружённого конфликта сухопутные войска будут играть второстепенную роль, а ключевое значение получат ракетные силы. Их преимущество заключается в том, что они могут поражать цели, которые находятся не в 50 или 100 км от российской границы, а на расстоянии в несколько сотен километров.

















































































Aizvērt На полигоне в Адажи тренируются в стрельбе американские танки «Abrams» Nacionālie bruņotie spēki Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki







«Подводя итог, повторю, что перевод военных подразделений из Великобритании, Германии или Канады непосредственно к российской границе не имеет особенного значения из-за их небольшой численности. Россияне, конечно, поднимают шум, говорят об этом и продолжат это делать, но с военной точки зрения им ничто не угрожает», — заключает Анджей Запаловский.

Еще по этой теме