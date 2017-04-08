Польский историк: контингент НАТО в cтранах Балтии — не угроза для России

Москва только поднимает шум вокруг размещения контингента НАТО в странах Балтии, уверен польский историк и эксперт по безопасности Анджей Запаловский. Как он заявил в интервью польскому изданию Nasz Dziennik, войска альянса играют лишь имиджевую роль и не имеют абсолютно никакого стратегического значения.
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Тактические соединения, которые НАТО перебрасывает к российской границе,
не имеют большого значения с военной точки зрения и играют лишь имиджевую роль,
уверен историк, эксперт по безопасности Анджей Запаловский. Как он рассказал в интервью Nasz Dziennik, Россия знает расположение британских батальонов, которые прибывают к её границе, и сможет их уничтожить одним ударом тактических ракет, поэтому присутствие сил альянса в виде батальона или даже бригады не имеет абсолютно никакого стратегического значения.
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Россия, продолжает историк, организовала на своей территории оперативные формирования, численный состав которых доходит до сотен тысяч человек, поэтому угроза с их стороны для России практически равна нулю. Однако Москва задумала масштабную игру: она нацелена на то, чтобы выдавить американские войска с Европейского континента.
«Действия Москвы подчинены только этой цели, остальное — лишь театр», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что в случае возникновения вооружённого конфликта сухопутные войска будут играть второстепенную роль, а ключевое значение получат ракетные силы. Их преимущество заключается в том, что они могут поражать цели, которые находятся не в 50 или 100 км от российской границы, а на расстоянии в несколько сотен километров.
«Подводя итог, повторю, что перевод военных подразделений из Великобритании, Германии или Канады непосредственно к российской границе не имеет особенного значения из-за их небольшой численности. Россияне, конечно, поднимают шум, говорят об этом и продолжат это делать, но с военной точки зрения им ничто не угрожает», — заключает Анджей Запаловский.Еще по этой теме