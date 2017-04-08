Польский историк: контингент НАТО в cтранах Балтии — не угроза для России

 

Фото: LETA

Москва только поднимает шум вокруг размещения контингента НАТО в странах Балтии, уверен польский историк и эксперт по безопасности Анджей Запаловский. Как он заявил в интервью польскому изданию Nasz Dziennik, войска альянса играют лишь имиджевую роль и не имеют абсолютно никакого стратегического значения.

Еще по этой теме

Тактические соединения, которые НАТО перебрасывает к российской границе,

не имеют большого значения с военной точки зрения и играют лишь имиджевую роль,

уверен историк, эксперт по безопасности Анджей Запаловский. Как он рассказал в интервью Nasz Dziennik, Россия знает расположение британских батальонов, которые прибывают к её границе, и сможет их уничтожить одним ударом тактических ракет, поэтому присутствие сил альянса в виде батальона или даже бригады не имеет абсолютно никакого стратегического значения.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Co może przemówić do Putina?

Реклама

В Адажи торжественно встречали солдат из Словакии

Фото: В Адажи торжественно встречали солдат из Словакии0

Россия, продолжает историк, организовала на своей территории оперативные формирования, численный состав которых доходит до сотен тысяч человек, поэтому угроза с их стороны для России практически равна нулю. Однако Москва задумала масштабную игру: она нацелена на то, чтобы выдавить американские войска с Европейского континента.

«Действия Москвы подчинены только этой цели, остальное — лишь театр», — пояснил эксперт.

В Латвию доставлена военная техника вооруженных сил Словакии

Фото: В Латвию доставлена военная техника вооруженных сил Словакии0

Он также отметил, что в случае возникновения вооружённого конфликта сухопутные войска будут играть второстепенную роль, а ключевое значение получат ракетные силы. Их преимущество заключается в том, что они могут поражать цели, которые находятся не в 50 или 100 км от российской границы, а на расстоянии в несколько сотен километров.

На полигоне в Адажи тренируются в стрельбе американские танки «Abrams»

Фото: На полигоне в Адажи тренируются в стрельбе американские танки «Abrams»0

«Подводя итог, повторю, что перевод военных подразделений из Великобритании, Германии или Канады непосредственно к российской границе не имеет особенного значения из-за их небольшой численности. Россияне, конечно, поднимают шум, говорят об этом и продолжат это делать, но с военной точки зрения им ничто не угрожает», — заключает Анджей Запаловский.

Еще по этой теме
Мурниеце: боевая группа НАТО должна действовать незамедлительно

Мурниеце: боевая группа НАТО должна действовать незамедлительно

Командующий НАТО в Европе попросил «больше войск» из-за России

Командующий НАТО в Европе попросил «больше войск» из-за России

Для учений НАТО ищут статистов, которые сыграют роль «русских»

Для учений НАТО ищут статистов, которые сыграют роль «русских»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Inčukalna pag., 43000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты Showbiz

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты

Миллионы Hyundai и Kia отзывают из-за двигателей Hi-Tech

Миллионы Hyundai и Kia отзывают из-за двигателей

Ищут добровольцев валяться на кровати 2 месяца за 16 тыс $ Hi-Tech

Ищут добровольцев валяться на кровати 2 месяца за 16 тыс $

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику Showbiz

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику

ФОТО: Дочь Клинта Иствуда оголилась на пляже Малибу Showbiz

ФОТО: Дочь Клинта Иствуда оголилась на пляже Малибу

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
E – COMMERCE COORDINATOR
E – COMMERCE COORDINATOR
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 