Европарламентарий: EС не должен фокусироваться только на экономических интересах

Евросоюз (EС) не должен фокусироваться только на экономических интересах - такое мнение в интервью агентству ЛETA высказала депутат Европарламента от Эстонии, представитель еще недавно правящей Партии реформ Кая Каллас. ЕС сформирован вокруг таких ценностей, как свобода и мир, которые многим сейчас кажутся само собой разумеющимися, однако это не так, поэтому и от санкций против России отказываться нельзя, подчеркнула она. «Мы защищаем тех, кому необходима помощь. Фокусироваться только и исключительно на экономических интересах - это не отвечает сущности ценностей EС!», - считает евродепутат.

Одним из установленных вами самой приоритетов является работа над созданием в ЕС единого цифрового рынка. Почему это для вас так важно?

Единый цифровой рынок - очень широкое понятие. Все мы пользуемся различными онлайн-услугами. Интернет как будто не имеет границ. Однако, если мы хотим купить какую-то услугу или получить доступ к определенному контенту, может оказаться, что для этого созданы искусственные препятствия. Единый рынок задуман для того, чтобы снести эти барьеры. Чтобы латвийцы могли купить вещи или услуги, например, в Великобритании, и никто не сказал бы, что мы их вам не продадим, потому что вы - из Латвии. Там очень много разных аспектов, которые обсуждаются, чтобы для отраслевых компаний был открыт весь 500-миллионный рынок граждан ЕС.

То есть мы получим эдакий как бы договор о свободной торговле в определенной сфере?

Не совсем. Посмотрим на это следующим образом. Сейчас у нас в ЕС 28 различных правил защиты потребителей. Если вы - компания, действующая в ЕС, вы должны подчиняться всем этим правилам. В разных странах-участницах эти правила очень разные. Это удерживает многих предпринимателей от развития бизнеса за пределами своей страны. Единый рынок откроет для предприятий новые возможности развития бизнеса, а к потребителям будут применяться одинаковые правила защиты.

Каковы шансы этого проекта быть реализованным?

Дискуссии требуют много времени. Я пришла в Европарламент из эстонского парламента, до этого была практикующим юристом. В эстонском парламенте согласование вопросов требовало времени, но по сравнению с Европарламентом оно происходило очень быстро. Демократия требует времени. Мы обсуждаем эти вещи очень основательно. Люди выделяют разные вопросы, есть опасения по поводу этого проекта, их надо обсудить, это занимает время. Однако мы по-прежнему надеемся, что сможем добиться результата и прийти к соглашению в течение этого года.

Каково будет влияние этого соглашения на экономику?

Это будет зависеть от того, какими будут конечные правила. Правила могут и повредить экономике. Пока я не могу назвать конкретные цифры, но следует помнить, что цифровой сектор показал рост даже во время кризиса. Это самый динамично растущий сектор, поэтому можно ожидать новых выгод, когда единый рынок начнет действовать.

Я читал вашу статью «Новая трудовая реальность». Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете переопределить понятие «работа»?

Да. Я много об этом читала и вхожу в рабочую группу по роботике и искусственному интеллекту. Все наши правила и идеи, касающиеся трудового права, основаны на допущении о том, что человек находится в длительных трудовых отношениях с одним работодателем. В действительности в наши дни большинство людей так не работает. У многих есть несколько мест работы у менее крупных работодателей. Люди больше ответственны за свою работу. Есть даже такое понятие - «временный руководитель» (tempreneur). Вы частично работник, частично предприниматель. Но у нас все еще действуют правила, составленные с мыслью, что у нас есть один работодатель, у которого мы работаем всю жизнь, и этот работодатель никогда не обанкротится. Реальность иная - жизненный цикл предприятий намного короче, в среднем 15 лет. Мы должны посмотреть правде в глаза и переопределить понятие «работа». Нынешние правила не применимы к реальной ситуации.

Возникла ли описанная вами ситуация потому, что поступать так хотят люди, или все же потому, что они вынуждены делать это из-за кризиса и по экономическим соображениям?

На эту тему проведены исследования. Они показывают, что молодые люди хотят разнообразить опыт, выполнять разную работу. Что мне кажется интересным - еще десять лет назад люди из двух мест работы выбирали то, где больше платят. Сейчас они делают выбор в пользу того, где предлагается личный рост и новый опыт. Люди хотят получить разный опыт. Они уже не «привязаны» к идее о том, что хотят всю жизнь провести на одном месте работы. Теперь с новой реальностью надо увязать вопросы социальной защиты. Мы должны начать дискуссию.

Вы много говорили также о культуре начинающих предприятий (start-up). Часто говорят, что эти предприятия спасут экономику, дадут рост. Но есть и противоположные мнения - о том, что экономику необходимо индустриализировать.

Реиндустриализация - интересная тема. Возьмем для примера Латвию и Эстонию. Мы очень маленькие страны. С точки зрения глобальной перспективы, мы микространы. У нас никогда не будет огромной индустрии, в которой будет занято большинство жителей. Вопрос также, хотим ли мы этого? Если посмотреть на большие индустриализированные страны, мы можем предложить им разного рода дигитальные решения. Да, критики говорят, что начинающие предприятия не дают достаточно много доходов и рабочих мест. Но они дают культуру инноваций, которая сегодня нам необходима. Все новые идеи, создаваемые в этой среде, помогут тем или иным образом и дадут доходы и потребление. Эти предприятия способны создавать продукты, которые можно использовать в больших индустриях, и это может стать нашей нишей. Конечно, нельзя основывать всю экономику только на начинающих предприятиях, но и недооценивать их тоже нельзя. Должен быть баланс.

Вы работаете в комиссии парламентской ассоциации ЕС и Украины. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на Украине?

В последние месяцы ситуация ухудшилась. Минские соглашения не выполняются. На востоке 20 тысяч человек живут без отопления и водоснабжения. Для нас важно неустанно напоминать об этой ситуации, чтобы украинский кризис не исчез из мировой повестки дня.

Дали ли санкции против России какой-то результат? Они дорого обошлись многим европейским компаниям.

Да, это так. Но я могу назвать также примеры в Эстонии, когда наши компании благодаря санкциям нашли новые рынки сбыта, например, в молочной отрасли, которая раньше экспортировала продукцию в Россию. Сейчас молоко и молочные продукты экспортируются в Японию. Если бы не было санкций, эти предприятия не занялись бы поисками новых рынков. Так что есть и положительное влияние.

Это история успеха, но есть и вторая сторона монеты...

Да, вы правы. Однако следует помнить, что ЕС опирается на ценности. Мы защищаем тех, кому необходима помощь. Фокусироваться исключительно на экономических интересах - это не отвечает сути этих ценностей!

Как вам кажется, какое влияние на ситуацию окажут результаты выборов в США?

Похоже, не очень хорошее, поскольку США в вопросе Украины пока предпочитают молчать. Они игнорируют то, что там происходит, и новый президент, похоже, предпочитает дружбу с Путиным. Если такой серьезный игрок, как США, выбирает стратегию молчания, Россия чувствует себя намного увереннее, а это вызывает опасения.

Чего в этих обстоятельства вы ждете от Европы?

Проблема в том, что возможностей у Европы не очень много. Мы можем поддержать Украину в ее стремлении провести реформы и оказать ей финансовую и гуманитарную помощь. Однако мы не можем оказать военную помощь, не можем ввязываться в войну.

Вы упомянули ценности ЕС. Не кажется ли вам, что слишком много людей начинают сомневаться в этих ценностях? Евроскептицизм в Европе растет. Мы уже пережили «Brexit». Каковы причины?

На эту тему проведено много исследований. То, как это воспринимаю я - мы из разных стран с разным опытом. Я пережила Советский Союз. Ты можешь оценить свободу и мир только тогда, когда ты был их лишен. Мы пережили времена, когда у нас не было свободы, поэтому можем ее оценить. Не знаю, как в Латвии, но мы в Эстонии настроены в отношении ЕС самым положительным образом. Мы знаем, что в одиночку не сможем выжить. Вместе мы сильнее. Это вещи, которые даем нам ЕС. Свобода и мир кажутся многим, особенно молодым людям, само собой разумеющимися вещами. Для нашего поколения это не так, поэтому мы их ценим. Большое значение тут имеют также СМИ. Посмотрим на пример британцев. Мы в Европарламенте делаем многое, и вы можете отражать это положительно или отрицательно. Если вы будете отражать только отрицательную сторону, то результат работы будет казаться отрицательным.

Вы говорите о ценностях. В то же время на юге ЕС безработица выражается двухзначными числами, решение проблемы не могут найти годами. Не это ли подлинная причина евроскептицизма?

Вы никогда не сможете решить все проблемы. Что касается юга, то у них очень высокая безработица, тогда как у нас она низкая. Я знаю, что многие люди из Испании сейчас приехали в Эстонию работать в секторе ИТ. И это показывает преимущества ЕС. Люди могут свободно перемещаться и найти работу в другой стране - это гарантировано законами ЕС.