Слишком живая история: 16 марта и 9 мая. Сходства и различия

 

Фото: LETA

Игорь Ватолин, специально для TVNET


Каждый год дата 9 мая вызывает в латвийском обществе «календарное» напряжение. В чём-то сходное с 16 марта, Днём памяти Латышского легиона, а в чём-то радикально отличающееся. Попробуем разобраться.

Явное сходство можно усмотреть в «народности» происходящего, следовании сложившейся семейной традиции и отсутствии и даже неприличности рационального мышления о происходившем на полях сражений, а также о том, как подобные акции выглядят в контексте сегодняшних реалий.

Для участников обеих акций, 99% которых по объективным демографическим причинам не нюхали пороха войны, речь идёт не об исторических событиях, отделённых от контекста современности, но о продолжающейся «нашей войне» --

борьбе абсолютного добра с абсолютным злом, сил света против сил тьмы.

Реклама

Всё больше сближает обе акции и их партийно-политическая ангажированность – соответственно Национальным объединением и «Согласием». Как и неформальный характер обоих мероприятий, когда участие министров и других официальных лиц рассматривается как проявление нелояльности по отношению к ценностям и практике Латвийской Республики.

Что касается различий, то прежде всего это исторический контекст: войска Третьего Рейха, в составе которых сражался Латышский легион, проиграли, а конфликт между союзниками-победителями так и не перешёл в горячую фазу в силу появления ядерного оружия. Существенно различаются и численность участников, и общее настроение.

Если поминание воинов Легиона проходит в суровой скорбной стилистике с элементами глорификации («аллея героев» из красно-бело-красных знамён у памятника Свободы), то по контрасту с официальной скорбной церемонией 8 мая на Братском кладбище

на 9 мая доминируют радость и веселье, которые неспособны омрачить напоминания о цене Победы.

С середины 2000-х отмечание Дня Победы на главной площадке у рижского памятника Освободителям утратило протестный характер и стало главным русским народным праздником-концертом, с ритуальным возложением цветов, преимущественно фейковыми (настоящим уже не до того) ветеранами, песнями и танцами, шашлыками и «фронтовыми» ста граммами, стихийными экспозициями военной техники, непременным выступлением российских артистов и последним номером утверждённой программы – грандиозным салютом.

При непременном неформальном финале,

когда не слишком трезвые или просто подзаведённые люди размахивают флагами РФ и выкрикивают клятвы верности соседней стране.

После аннексии Крыма на площадке у Освободителей перестали транслировать военный парад с Красной площади, однако, при всех заверениях основного организатора торжеств рижского мэра Нила Ушакова, что «это не советский и не российский, а именно латвийский праздник», тень победобесия, наблюдаемого в РФ, легла и на происходящее в Риге и других городах Латвии.

Характерно, что отмечающие 9 мая латвийцы предпочли оригинальным затеям копирование российской акции «Бессмертный полк», за несколько лет из народной инициативы превратившуюся в заорганизованный официоз. В этом году в рамках централизованной акции шествия с портретами героических предков пройдут по всему «Русскому миру», а на территории самопровозглашённых республик Донбасса выйдут с фотографиями жертв «украинской военщины».

Хочу сразу объясниться. При всей подозрительности отдельных черт и составляющих отмечаний 16 марта и 9 мая они имеют право на существование,

и все попытки их административного ограничения лишь способствуют популяризации происходящего.

Другое дело, что продолжение войны в умах многих латвийцев, чёрно-белая этическая трактовка событий более чем семидесятилетней давности свидетельствует не только об обычно упоминаемом расколе латвийского общества, но и о непроговорённости, несвободе от исторических сюжетов, объективно никак не влияющих на статус и благосостояние жителей Латвийской Республики.

Трансформация коллективного мифа в историческую проблематику, подлежащую рациональному рассмотрению, невозможна без индивидуального волевого усилия по расширению горизонта понимания Второй мировой войны. Если не в глобальном, то хотя бы в латвийском контексте.

С осознания того, что на нашей территории первым сигналом войны стали лагеря беженцев и интернированных воинов Польской армии в 1939 году, договор о советских базах, репатриация-депортация балтийских немцев, совесткий ультиматум и оккупация в июне 1940-го, депортация «нежелательных элементов» и приход вермахта в июле 1941-го.

Хроника уничтожения латвийских и привезенных евреев, гибель десятков тысяч советских военнопленных, православная Псковская миссия, латвийцы в частях Красной армии и Латышском легионе Ваффен СС, третий путь Константина Чаксте и курелисовцев... И, разумеется, признание, что СССР участвовал во Второй мировой не с «вероломного нападения» Гитлера 22 июня 1941-го, а с польского похода РККА 17 сентября 1939 года в статусе если не союзника Третьего Рейха, то партнёра по исполнению Пакта Молотова-Риббентропа.

Равно как и то обстоятельство, что исполнение приказов гитлеровского командования не приближало восстановление суверенной Латвийской Республики. И, главное, осознание объёма потерь, окончательно не определённое до сих пор. Недавно обнародованная Госдумой РФ цифра потерь СССР -- 41 миллион 979 тысяч человек – вызывает дрожь. А понимание, почему в ходе наступательных и оборонительных боёв потери РККА в 5-10 раз превышали потери противника, наводит на мысль о приравнении действий советского командования к преступлениям против человечества.

Лично мне кажется, что обо всём этом стоит помнить, отмечая 8-9 мая в Латвии. И если уж веселиться и радоваться, то не триумфу (какой уж тут триумф!) советского милитаризма с явной проекцией на сегодняшний российский, но победе жизни над смертью – завершению массового смертоубийства с обеих сторон. Не забывая, что советская армия-освободительница от нацизма несла на своих штыках новое порабощение.

Еще по этой теме
«Я патриот, но 9 мая надену георгиевскую ленточку»

«Я патриот, но 9 мая надену георгиевскую ленточку»

Исследование: латыши считают, что 9 мая не должно отмечаться в Латвии

Исследование: латыши считают, что 9 мая не должно отмечаться в Латвии

ПБ: Россия финансирует часть мероприятий 9 мая в Латвии

ПБ: Россия финансирует часть мероприятий 9 мая в Латвии



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Дом
Дом, Sunīši, 360000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

В Турции суд согласился с блокированием Википедии

Жители Латвии предпочитают «гуглить» Hi-Tech

Жители Латвии предпочитают «гуглить»

Дочь Филиппа Киркорова трогательно поздравила ветеранов Wo&Men

Дочь Филиппа Киркорова трогательно поздравила ветеранов

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной Wo&Men

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

Зеркало

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 