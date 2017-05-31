Европа между Трампом и Путиным, или Куда смещается эпицентр маразма

Ещё месяц назад европейские граждане старались привыкнуть к мысли, что ближайший период времени проживут в «немецкой Европе». Нужно признать, что большинство восточноевропейцев - исключая безумца польского Качиньского и ему подобных - такой сценарий вполне устраивал. В отличие от самой Германии, несколько подуставшей от «толкания европаровоза» практически в одиночку в течение почти года. Всё изменилось с победой Эмманюэля Макрона на французских президентских выборах. Союз Берлина и Парижа, который послевоенные «евроархитекторы» мыслили каркасом новой Европы, вновь активизировался. И уже успел обозначить приоритеты общеевропейского внешнеполитического курса по отношению к США и России.

ЕС и США

«Момента истины» не пришлось ждать долго: череда встреч на высшем уровне совпала с прибытием Дональда Трампа в Европу - тут же вслед за полными противоречий визитами американского президента в страны Персидского залива и Израиль.

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График был жестким: по прибытии в начале 20-х чисел в Рим Трамп встречался с Папой и премьером Италии Паоло Джентилони; 25 мая он принял участие в брюссельском саммите НАТО, а на следующий день вернулся в Италию по случаю 43-го саммита G7 в сицилийской Таормине. На котором администрацию ЕС представляли Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер.

«До саммита... в правительстве ФРГ еще тешили себя надеждами, что твиты и интервью Дональда Трампа это одно, а переговоры с ним за закрытыми дверями -другое, - пишет обозреватель Немецкой волны (DW), - что коллективными усилиями его удастся вразумить. Тщетно... На саммите общность была только в оценке ситуации в Северной Корее, Ливии, Сирии, в отношении к России и Украине, а также по проблемам терроризма».

При этом, по вопросу о продлении антироссийских санкций со строны США Трамп не проронил ни слова. Неловкость поспешил сгладить советник президента Гэрри Кон, уверивший, что «мы не отменим санкции против Москвы. Возможно, мы обсудим, стоит ли действовать... ещё жестче».

И совершенно не удалось договориться по вопросам мировой торговли и протекционизма, а также борьбой с глобальным изменением климата.

Не менее противоречивые результаты дал и саммит НАТО. Где запевшего, было, старую «двухпроцентную мантру» об ассигнованиях стран-членов блока на оборону Трампа атаковали одновременно Дональд Туск и Тереза Мэй.

Но ни слова, подтверждавшего готовность применить в случае необходимости Статью 5*, никто от Трампа так и не дождался.

На сей раз отдуваться пришлось пресс-службе Белого Дома. Её глава Шон Спенсер заверил благородное собрание, что президент США, разумеется, полностью солидарен по данному поводу с прочими участниками саммита.

А днём ранее итальянские медиа не без ехидства сообщили, что премьеру Паоло Джентилони удалось, фигурально приперев Трампа к стене, добиться от него признания, что «Москва ответственна за украинские события». Вот такая занятная ретроспектива.

Ясно, что в медиа-ресурсах тут же показалась новая (хоть и не очень высокая) волна спекуляций о Трампе как о «находке для Москвы». Будто старое изречение о том, с кем «найти» куда проблематичнее, чем с «с умным потерять», оказалось творцами этих выводов по каким-то неясным причинам забытым.

Впрочим, ведущие европейские политики старой поговорки определенно не забыли. Более того, многие из них отлично помнили слова, произнесенные патриархом немецкой дипломатии Йошкой Фишером на январской конференции по европейской безопасности, организованной газетой Frankfurter Allgemeine:

«Нам казалось, что в тени американских гарантий мы можем вечно играть в своей европейской песочнице».

Поэтому ни Туск, ни Меркель особо радужных ожиданий на предмет финала обоих саммитов не имели с самого начала. И облетевшие мир слова немецкого канцлера о том, что «времена, когда мы могли полностью положиться на других, отчасти миновали», удивили разве что самых несообразительных.

Ангела Меркель - политик настолько же осторожный, насколько твердый и последовательный. Именно в этом причина её успеха в Европе и труднозаменимости в Германии. Единственный момент, когда «железная фрау» позволила себе расчувствоваться и сделать резкое движение от всего сердца - всем памятный «широкий жест» 2015 года*, - стал серьёзным ударом по ее репутации. Но никак не роковым - коль уж скоро был он единственным.

Вот и на сей раз фрау Меркель, высказавшись по всех волнующему поводу никак не на официальной встрече, но за кружкой пива на предвыборном митинге в Мюнхене, предусмотрительно прибегла к уточнительному «отчасти», и, естественно, не назвала «других» по имени, - хотя все и так поняли, о ком речь. То же, что канцлер - по крайней мере, с 2014 года - активный сторонник создания объединенной европейской армии, - и вовсе ни от кого не секрет.

Дескать, на «заокеан» надейся, а сам не плошай. Вполне рассудительно, и очень по-немецки - с непременным «планом Б».

Разработку этого плана подтвердил и пресс-секретарь Минобороны ФРГ Борис Наннт, назвав корреспондентам DW, среди прочих, и такие направления, как усилившуюся в последнее время германо-французскую военно-структурную кооперацию, как создание центрального командования на уровне ЕС и расширение сотрудничества с вооруженными силами Чехии и Румынии.

ЕС и Россия

Все мы помним, что G7 в том виде, в котором выступает сегодня, появилась в 2014 году после исключения из тогдашней G8 России. Невозможность приглашения президента РФ на сицилийский саммит была учтена Эмманюэлем Макроном, незамедлительно позвавшим Владимира Путина в Париж 29 мая.

Однако, приглашение давно не посещавшего Европу президента РФ оказалось, в переводе с дипломатического языка, форменным «вызовом на ковёр». Никогда и ни от единого политика не приходилось Путину выслушивать в лицо то, что 29 мая поведал ему Макрон. Заодно позаботившийся о недопущении на встречу «журналистов» «Russia Today» и «Sputnik»:

«У меня всегда были прекрасные отношения с зарубежными журналистами, коль скоро они были журналистами... Когда СМИ позорно распространяют то, что противоречит истине, это - не журналисты. Это агенты влияния. RT и Sputnik были таковыми в ходе (предвыборной - И.П.) кампании. Они распространяли обо мне и моей кампании то, что противоречило истине. Поэтому я решил не приглашать их в мой офис... Это... органы пропаганды, и лживой пропаганды».

Не удивлюсь, если очень скоро в рейтинге наиболее несговорчивых с Кремлём европейских лидеров «железная фрау» переместится на второе место, уступив первое своему новому французскому коллеге - и с недавних пор ближайшему союзнику. Попытки РФ с помощью вербовки и интриганства «византизировать» внешнюю политику Евросоюза - то есть, сделать её менее прозрачной, привели к противоположному.

С Кремлём отныне желают говорить открыто и без иносказаний.

Комментируя встречу Макрона с Путиным, некоторые обозреватели считают, что, столь резко «очистив картинку», президент Франции дал российскому коллеге неплохой шанс для «перезагрузки с нуля». Однако, никак не в «мутноводном» кремлевском стиле, но с «картами на столе».

Выводы

Первый экзамен на свою сплочённость ЕС умудрился сдать на двух последних саммитах - какими бы ни были их результаты. Появление выраженной политической воли к более тесной интеграции ЕС перестало быть одной лишь мечтой. И катализаторами этого процесса - не в меньшей степени, чем очень реалистичный Туск, последовательная Меркель и вовремя подоспевший им на подмогу решительный и амбициозный Макрон, - стали всё те же Трамп и Путин.

В реакции Европы на них обоих больше нет оцепенелого страха: этот период уже пройден.

И полугодовая пауза, возникшая на всех направлениях контактов внутри новообразованного треугольника Трамп-Европа-Путин, пришлась очень кстати. Она дала каждой из сторон время на обдумывание стратегии. Судя по тому, что наблюдаем мы сегодня, Европа подготовилась лучше всех. И вдобавок - благодаря позитивному исходу французских выборов - умудрилась выгодно обновить состав игроков.

Россия не только не предложила в течении минувших полугода ничего нового никому - она лишь позорно «засветилась» на выборах в США, а затем во Франции, которую с треском и «продула». Всё же остальное как было, так и осталось - только курс на внутренюю деструкцию Европы усилился. Что ни день, то падали на головы европейцев очередные короба фэйк-ньюсов, один другого изобретательнее.

То НАТОвцы из Германии взяли да изнасиловали пятилетнюю литовку, то в Латвии их британские братья по оружию очередную пьяную драку якобы учинили, то у Макрона такая пожилая жена, потому что муж на самом деле скрыиый гей (а как же иначе?). И так далее в том же духе: массы ведь страсть как любят про мордобой и койку.

Но и вполне правдивые новости, в течение того же периода приходившие из США, в итоге не позволили европейским лидерам уверенно говорить об «атлантическом монолите». Конечно, союзником Европы Штаты остаются и останутся: история, принадлежность к общей цивилизации и близость политических культур обязывают. А Трамп ведь не вечен. Так что в Европе «трансатлантических мостов» никто сжигать не намерен.

Что очень ясно и дала понять за кружкой пива канцлер ФРГ.

Выставляя в конце прошлого года победителя на американских президентских выборах этаким предвестником «бравого нового мира», в который мы все теперь неминуемо сверзнемся, пессиместично настроенные комментаторы игнорировали очевидный факт:

Трамп не только феноменально некомпетентый новичок в политике - ему еще вдобавок 70 лет.

Хотя бы в силу одной этой причины завтрашний день он никак не воплощает. Более того, уже сегодня никто не поручится, что Трамп вообще дотянет на своём посту до конца каденции. Но, так или иначе, немало энергии у государства, чьим президентом является, он будет ещё некоторое время отнимать. Соответственно, тем меньше этой энергии останется у США на европейские дела. Так что придётся Старому континенту позаботиться о себе несколько серьёзнее, чем привык он это делать последние лет этак 70. То есть, полюс-минус столько, сколько от роду мистеру Трампу.

Я вовсе не пророк, но именно об этом и написал в разгаре прошлого лета в материале «Нас пугают Трампом. Чего действительно следует бояться».

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Но не только омрачённым Брекзитом прошлым летом - даже минувшей зимой не было ещё видно, что действительно молодые люди уже очень скоро придут в большую политику. В том числе европейскую. Сегодня же мы имеем достаточно оснований надеяться, что период маразма на Старом континенте подходит к концу.

Одно лишь портит радость: покидая Старый Свет, эпицентр маразма ощутимо перемещается в Новый.

*УСТАВ НАТО

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

СТАТЬЯ 5

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

*Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о беженцах. «Я уверена, что если мы решим эту крайне сложную задачу, связанную с приемом и интеграцией такого большого потока людей, то завтра это откроет нам новые возможности». Канцлер отметила, что от удачной интеграции мигрантов Германия «всегда получала выгоду как для экономики, так и для гражданского общества». При этом Меркель признала, что процесс приема мигрантов будет дорогим и длительным. Лидер Германии подчеркнула, что важно «не следовать за теми, кто с холодом и даже ненавистью в сердце заявляют, что Германия только для них», пытаясь дискриминировать мигрантов.





