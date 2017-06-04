Ушаков: дружба проверяется в сложные времена

Кандидат на пост мэра Риги от партии «Согласие» Нил Ушаков в эфире телеканала LTV7 рассказал, как оценивает избирательную кампанию, с кем готов сотрудничать и что планирует сделать в первую очередь в новой думе.

На вопрос о том, какие ошибки, возможно, были допущены во время работы партии в думе, Ушаков ответил, что сложным было прошлое лето, когда были допущены недочеты в организации работ на улице. «Мы только частично на 90% смогли ликвидировать очереди в детские сады. Очень большие реформы были в «Ригас наму парвалдниекс», но надо еще в 2 раза больше работать».

Ведущие поинтересовались, готова ли партия к сотрудничеству с другими партиями для создания коалиции в случае, если голосов будет недостаточно. «Мы всегда были открыты к сотрудничеству со всеми. Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся хозяйственной работой. Будут ли у нас партнеры по коалиции? Вряд ли. Но дайте ЦИК подсчитать результаты и тогда будет говорить об этом».

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Ушаков высказал сомнение, что партия Америкса может отколоться, если «Согласие» не наберет нужного количества голосов в Рижской думе, чтобы остаться у власти. «Мы 8 лет отработали вместе. Любое партнерство, дружба проверяются в сложные времена. Я бы со стороны всех остальных политических сил подождал бы, пока подсчитают результаты».

Оценил Ушаков и такого кандидата как Юту Стрике, если она пройдет: «За последние 8 лет я лично получил 380 запросов из KNAB. Вот так и будем работать. Нам стесняться нечего. Будем отвечать на вопросы».

По поводу избирательной кампании Ушаков ответил на отказ ходить по телевизионным дебатам следующим: «Мы работаем, общаясь с ибзирателем напрямую. Не только перед выборами. Я лично встретился с 15 000 человек за последние месяцы. Были вопросы по формату дебатов, я уверен, что 1,5 часа невозможно 11 партий опросить по вопросам города. Это не тот формат, где надо обсуждать проблемы города».

Что в первую очередь сделает Ушаков, если останется на месте мэра Риги? «В районе Лиго заработает программа софинансирования для товариществ владельцев квартир. Будет немалый наплыв. При этом летом ожидаются большие объемы ремонтных работ на улицах. Пробки неизбежны, но хочется их минимизироовать. Вот это вызовы на это лето».

Отдохнуть от избирательной кампании Ушаков планирует после Лиго.