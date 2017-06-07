Жизнь после выборов: Главная проверка для правительства еще впереди

Ночь выборов иногда можно сравнить с Новым годом или Рождеством - политики ждут оценки своей работы. Те, кто плохо себя вел, всё равно надеются получить «подарки», а некоторые и вовсе надеются на чудо, всю ночь следя за подсчётом голосов. Ну а после выборов начинается новый политический цикл, немного снизив градус напряжения, характерный для предвыборного времени.

В Латвии принято считать, что выборы в самоуправления - голосование за конкретных лидеров и кандидатов, поэтому в меньшей степени роль играет название списка или партия. Но всё-таки результаты в целом и решение избирателей в столице важны не только для того, чтобы партии в социальных сетях могли бы похвастаться, в скольких городских и региональных думах они будут работать. Эти результаты могут влиять и на работу правящей коалиции, принятие решений в парламенте и правительстве.

Нервная и напряжённая, - такая атмосфера, по словам политиков, была среди партнёров правящей коалиции накануне выборов.

Это было связано не только с желанием правящих поменять расклад сил в Риге и спорными законопроектами в парламенте, но и с грядущей реформой налогов и здравоохранения. Также эти выборы для «Единства» могли решить вопрос: «Быть или не быть?», Союз «зеленых» и крестьян хотел наконец-то быть представленным в самоуправлении столицы, а национальное объединение - укрепить свои позиции.

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Поэтому для многих было сюрпризом, что за несколько дней до выборов премьер Марис Кучинскис (СЗК) заговорил о возможности повысить подоходный налог.

Уже после выборов руководитель правительства пошутил, комментируя выборы: «У тех, кому не повезло, есть виноватый - тот, кто сказал о повышении налога».

Действительно, СЗК в Рижскую думу не прошли, набрав всего 3,3% голосов, но это скорее связано не с заявлениями премьера, а с тем, что традиционно эта партия была по душе избирателям в регионах, а не рижанам.

Сюрпризом можно назвать результат «Единства», в Риге получившего 6,26% поддержки избирателей. Кажется, что не все партнёры ожидали такого результата и полагали, что неудача коллег могла бы стать дополнительным аргументом ещё меньше прислушиваться к их мнению. Но политики «Единства» словно обрели второе дыхание или скорее вздохнули с облегчением, успокоились и, возможно, перестанут метаться из-за желания изо всех сил делать вид, что они всё еще что-то значат или искать более выгодную платформу для выборов в парламент.

Национальное объединение в Риге получило 9,25% голосов, а четыре года назад - 17,86%.

В этот раз часть голосов у них могла «забрать» Новая консервативная партия - ее лидер Янис Борданс несколько лет назад «расстался» с национальным объединением, обмениваясь взаимными упрёками. А теперь, после удачного старта Борданса, отношения могли бы стать более тёплыми. Например, один из членов правления нацобъединения Янис Иесалниекс думает, что из-за схожей идеологии этим партиям стоило бы «зарыть топор войны».

«Результаты выборов сделают правящую коалицию более стабильной», - высказался руководитель «Единства» Андрис Пиебалгс. С ним не совсем согласен премьер, который считает, что

выборы не должны влиять на работу или решения правительства. Иначе это было бы правительством, не способным действовать, подчёркивает Кучинскис.

Прогноз политический, как и прогноз погоды, - дело неблагодарное и ошибиться легко, но ясно, что главная проверка на способность действовать у Латвийского правительства ещё впереди. Уже упомянутые реформы налогов и вопрос финансирования здравоохранения могут стать непростой задачей, решение которой будет важным не только для оценки работы правительства, но и для его дальнейшего существования в нынешнем составе.

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