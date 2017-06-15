Юхан Меллик: Путин ест детей и увлекается педофилией!

Винить во всем Россию – удел глупцов, зануд и интеллектуальных ленивцев, считает журналист Postimees.

Юхан Меллик. Фото: Tairo Lutter / Postimees

В чем еще нельзя обвинить Россию, Кремль и его хитроумно-всемогущего главу, президента Владимира Путина? Все беды мира – на их совести. Москва организовала кризис с беженцами, чтобы разрушить единство хрупкой Европы. Москва взломала американские компьютеры, чтобы помочь Дональду Трампу сесть в кресло президента. То же самое Москва попыталась сделать во Франции с Марин Ле Пен, но на сей раз не вышло.

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Москва ведет инфовойну, Москва ведет гибридную войну. Москва виновата в конфликте Катара с арабским миром. Москва хочет уничтожить западную цивилизацию и создать новую Российскую империю! Москва изобрела СПИД! И вообще этот Владимир Путин – очень страшный человек, он точно ест детей и увлекается педофилией!

В лице России западные страны получили удобного козла отпущения, на которого можно вешать все свои несчастья.

Трамп стал президентом? Уж точно не потому, что Хиллари Клинтон вела себя беспомощно, отчего целые группы американцев поверили лжи миллиардера. Нет, виноваты русские, подкапывающиеся под демократию самозваного «могущественнейшего государства в мире»!

Европу гложет иммиграционный кризис? Разумеется, и здесь торчат уши русских, которые именно с целью дестабилизации Европы поддерживают сирийского президента Башара Асада.

Ни в коем случае нельзя смотреть в зеркало и видеть там ближневосточную политику, которая была провальной в течение десятилетий.

Само собой, в самой изощренной лжи всегда присутствует малюсенькое зернышко правды. Да, наверняка российские хакеры вторглись в компьютеры Демократической партии. Определило ли это событие исход выборов? Вряд ли.

Подобное мышление выдает глупость, занудность и интеллектуальную леность. Вдобавок оно сеет необоснованный страх и неуверенность – и играет на руку российской пропаганде, которая получает ровно те карты, которые хочет получить. И вот уже вполне себе умные люди иногда спрашивают: неужели дело идет к войне?

Конечно, Москве нравится, когда ее боятся, ведь страх добавляет уважение. Россия опять встает с колен, Россия способна повлиять даже на выборы в США! Любая новость о размещении «Искандеров» поближе к Западу или о том, что Россия разработала новую модель танка, лишь подливает масла в огонь.

Смотрите, как трепещут бедные прибалтийские народы! Если бы мы захотели, за минуту сровняли бы Таллинн и Ригу с землей.

Но, понятно, мы этого не хотим – кому эти поганые страны Балтии вообще нужны!

В этой ситуации мой личный подход таков: игнорировать и посмеиваться. Я отказываюсь подстегивать антироссийскую манию, которая в нашей стране и без того цветет и пахнет, и тем самым вкладываться в московскую пропаганду. Не надо поглаживать эго Кремля, все картонные системы имеют тенденцию распадаться и сами по себе – рано или поздно.

Кроме того, Путин недавно сказал, что если Америка и Россия станут воевать, от этого нашего мира мало что останется. Так вздохнем же спокойно.

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