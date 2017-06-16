Финансирование медицины и налоговая реформа: Как менялись идеи и обещания

Наше правительство любит реформы. Оно объявляет перемены в разных важных сферах, работает над конкретными предложениями, сулит всё самое лучшее, представляет идеи коалиции, а вот дальше судьба нововведений иногда становится менее предсказуема - их могут начать откладывать, менять и переделывать.

Налоговая реформа - очень важная задача этого правительства, но сложная. Время принятия решений пришлось на год выборов в самоуправления, а осуществление этих планов - на год парламентских выборов; интересы разные, поэтому нужно искать компромиссы и договариваться.

Основные идеи изменений в сфере налоговой политики были представлены обществу в конце февраля, в начале мая план реформы рассмотрели на заседании правительства, а закончить эти непростые дискуссии правящие партии планируют только к концу июня.

Бесспорно, в ответственных делах спешка не лучший помощник, но последовательность и способность принимать решения тоже важны, а за это время некоторые идеи плана были существенно изменены.

Реклама

Лечить систему здравоохранения предлагали разными способами, но на этой неделе коалиция пришла к единому мнению о повышении социальных взносов, отказавшись от идеи увеличить налог на добавленную стоимость или ввести специальный платёж. Политики решили, что такой платёж коснётся только тех, кто не платит «социальный налог».

Изначально, предлагая реформу, о повышении социальных взносов не упоминалось, и говорилось только о возможности перенаправить 1% этих взносов в бюджет здравоохранения. Да и о фиксированном платеже для всех - который политики обсуждали, но не поддержали - год назад негативно высказывался премьер Марис Кучинскис. Тогда в интервью «Rīga TV24» глава правительства говорил, что общество не готово к новому налогу за услуги здравоохранения, а

в этом году рабочая группа под его руководством уже предлагала рассмотреть возможность ввести фиксированную плату - 20 евро в месяц - за медицинское страхование.

Ещё одним вариантом, представленным на обсуждение коалиционным партиям этой рабочей группой, было повышение налога на добавленную стоимость, но ни одна из партий пойти на такой шаг не была готова.

Если относительно здравоохранения главные изменения, которые коснутся жителей со следующего года, уже обретают конкретные очертания, то некоторые идеи самой налоговой реформы всё ещё не ясны.

Одна из целей реформы предполагала уменьшить налоги на рабочую силу, а именно понизить ставку подоходного налога с населения (ПНН) с 23% до 20%. А теперь политики заговорили о смене планов и здесь. Они обсуждали два варианта - отложить понижение ПНН до середины следующего года или сделать его более прогрессивным, когда люди с большими доходами должны платить более высокий налог.

Судя по тому, что политики говорили на этой неделе, идея прогрессивности им ближе.

Большей ясности в этом вопросе пока нет, о конкретных доходах и ставках налога политики ещё не говорят. Но ещё неделю назад коалиции для дискуссий была неформально предложена возможность снизить ПНН до 20%, если доходы человека не превышают 900 евро в месяц, сохранить 23% для доходов до 3300 евро, тем, кто получает ещё больше, ставка могла бы повыситься до 26%, а для доходов выше 9000 - до 31%.

О чём договорятся правящие политики, мы узнаем примерно через две недели. Также, когда будет известен «обновлённый» план реформы, станет видна и «цена» компромисса - дополнительные требования партий в списке возможных изменений. Только на этом борьба не закончится, и даже наоборот, может стать только горячее, достигнув стен парламента и добавив в игру оппозицию.

Еще по этой теме