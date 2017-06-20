Год после Брекзита: страх исчез, оптимизма нет, проблемы остались

Паники равной той, что начлась ровно год назад, ЕС не знал с момента основания. Возникшая в результате британского референдума, она с каждым месяцем нарастала, достигнув пика в момент победы Дональда Трампа. Но затем после полуторамесячной паузы стремительно пошла на спад. Что же за чудо случилось? Восстановился утраченный, было, статус-кво? Или капризная мода, поиграв несколько сезонов извлечённым из пыльного судука популистскими погремушками, нашла новую утеху? Какую же на сей раз? А может быть, изменился не столько глобальный тренд, сколько отношение европейцев к нему? Не секрет же, что победы одерживаются легче, когда отсутствует страх. Сегодня в Европе его больше нет.

Это было недавно, это было давно

Каждый мой летний сезон открывает неминуемая уборка в деревенском доме. Работа не слишком чистая, зато вполне радостная. И вовсе не скучная - ведь имеешь дело не только с пылью и паутинами: изо всех углов выныривают милые и порой курьёзные свидетельства прошлого лета - высохшие букеты, которые были так свежи в сентябрьский день отъезда, что жалко было выкинуть их вон; неведомо чьи номера телефонов, наспех записанные на клочках бумаги, пригласительные билеты на прошлолетние мероприятия, и, конечно же, печатная периодика, в течение года ставшая исторической.

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Aizvērt Решается судьба Великобритании: Brexit Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







Вот и теперь, разбирая запылённые журналы на рабочем столе, я наткнулся на тетрадь польского Newsweek от 27 июня 2016 года. С кромешно чёрного, траурного фона обложки неуверенно поблёскивало колечко гаснущих звёзд. А ниже - там, где обычно указывают главную тему номера - белым по чёрному было набрано «великий страх».

В те дни он был, бесспорно, главной темой в Европе.

Помнится, тогда я написал, что Брекзит станет проблемой британской в большей степени, чем европейской. Потому как страх страхом, но нельзя же совсем голову терять. И забывать, «где Рим, а где Крым». Оттого события в Польше и Венгрии волновали (и до сих пор волнуют) меня гораздо больше: чёрные дыры в географическом центре континента и недалеко от восточных рубежей ЕС куда опаснее. В теории.

На практике же они вряд ли образуются: лидер Венгрии Орбан слишком европоцнтричен (правда, у него, как бы дипломатичнее выразиться, очень специфическое видение Европы), - но свою страну вне ЕС он определённо видит только в самых страшных снах. Правящей же в Польше PiS, вне зависимости от туповато-изоляционистской риторики, приходится считаться с фактом: поляки объединённую Европу обожают, и привыкли извлекать из членства своей страны в ЕС максимальную практическую пользу.

И то, и другое, и третье конечно же, давно знают в Брюсселе. Дружественные центральноевропейские народы, (временно) терпящие пакостные правительства - обстоятельство с которым приходится считаться «наверху». По окончании недавней сессии Европарламента, где большинством голосов приняли санкции против Варшавы, Праги и Будапешта за отказ следовать ратифицированной в 2015 году схеме приёма иммигрантов, многие парламентарии не скрыли сомнений, будут ли эти санкции как-либо работать. О чём тут же не без ехидства сообщил портал politico.eu .

Удивляться нечему: отношения внутри ЕС давно напоминают семейные.

Где каждый знает, что другой знает, что он знает. И откуда, однажды захотев, мгновенно выйти практически невозможно: слишком много взаимных обязательств. Разогретые алкоголем и фейк-ньюсами UKIPовской* пропаганды толпы были непроходимо наивны, воображая, что вот сегодня выразят мнение, - и завтра проснутся в «независимом» Соединённом Королевстве.

Правительство Терезы Мэй окажется очень удачливым (на что пока не очень похоже), если сможет сдвинуть с мёртвой точки переговоры о выходе в этом месяце. То есть, ровно через год после референдума.

Много воды с тех пор утекло. В частности,

Европа к функционированию без Британии подготовилась. В теории.

На практике же, коль скоро который месяц буксует запуск, - кто знает, в каком году процедура завершится?

А что с «бунтом против элит»?

С ним всё в порядке. Жив и в действии - в чём последний раз мы убедились на примере президентских и парламентских выборов во Франции. Как заодно и в узости взгляда политиков и обозревателей, ставивших знак равенства между массовым недовольством мэйнстримом и непременными победами популистов. Ведь не популисты это недовольство изобрели - они лишь могут им воспользоваться. Но никто не обещал им победы. Тот же Бркзит заставил иных недовольных призадуматься. Не только во Франции.

А уж как всех пугали: сначала Брекзит, потом Вилдерс*, потом Ле Пен, - и Европе крышка. Правопопулистскими победами кормилась целая индустрия страха. Кстати, далеко не всегда работавшая по кремлёвскому заказу.

















Aizvērt Мрачные лица в лагере противников Brexit AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA







Популисты оказывались «sexy» там, где не было сил посвежее. Но так было далеко не везде. Во Франции после долгой стагнации, на которой успешно паразитировал Фронт Насьональ, 39-летнему Макрону удалось не только разгромить лично его лидера. Этого как раз можно было ожидать.

Настоящим чудом стало другое: через месяц, аккурат к началу выборов в Национальное Собрание Франции, у Макрона была довольно солидная и совершенно новая партия La Republique en Marche (LRM). Одна она получила 308 (из 577) мест в Нацсобрании. Или 350 - если считать коалицию партии Макрона с Демократическим Движением (MoDem). Нацфронт же в новом парламенте «выгрыз» смешных 8 мест.

Но не одним сильным «ужатием» партии Ле Пен новый состав Нацсобрания отличается от предыдущих. По сравнению с ними новый парламент «помолодел» на десяток лет: средний возраст нынешнего французского парламентария - 47 лет. И среди них множество новых лиц.

Одна из главных причин залившего Старый и Новый свет недовольства избирателей - десятилетиями неизменный состав политических «игроков».

В этом ракурсе Латвия, например, ничем не отличается от стран «старой» Европы. «Колода», как её ни тасуй, остаётся прежней - только с годами затирается.

И главной её целью становится удержание статуса-кво. Надо ли удивляться, что публика готова рукоплескать любому олуху, любому шуту гороховому - как рукоплескала в Польше рокеру Павлу Кукизу, а в Италии - комедианту Беппо Грилло (полгода назад считавшегося самым влиятельным оппозиционером, а на днях с треском «продувшему» итальянские муниципальные выборы), - лишь бы увидеть новые лица. Лишь бы услышать зажигаттельные речи.

Если же кроме нового лица, возраста, и темперамента имеются ещё и оригинальные идеи - успех гарантирован.

Почему оказался он таким ошеломительным у Макрона? Потому что Макрон предложил то, что в научной терминологии называется сменой парадигмы. Иными словами, он переформатировал дежурный, давно всем осточертевший вопрос «правый или левый» в «застой или движение». И победил.

Похожую штуку утворил в далёкой от демократии России молодой популист Алексей Навальный. Смена парадигмы в его исполнении состояла в том, что вместо полемики в терминах «авторитаризм-демократия» он предложил публике очень простой факт: страной управляет скучный дядька пенсионного возраста, у которого нет никаких новых идей (если были вообще - хотя бы старые), а его клептократическое окружение идеями не интересуется и подавно, у них другие предпочтения. И сорвал банк - да так, что страну не первый месяц лихорадит, и Кремль не понимает, что с этим делать.

Так что если любите чипсы - запасайтесь: повсеместный бунт против старых (в разных смыслах слова) элит только разворачивается.

Эпоха оптимизма и коллективизма?

Пишущий с недавних пор для агентства BNS британский политический колумнист Эдвард Лукас в тексте, опубликованном 9 июня, назвал наступившие в Европе времена эпохой оптимизма и коллективизма. Даже не принимая во внимание не самые приятные ассоциации восточноевропейца со словом «коллективизм», с Лукасом трудно согласиться.

На первых порах ЕС действительно пытался быть коллективом - но после нескольких расширений превратился в то, что

Джордж Сорос однажды удачно назал «союзом кредиторов и должников».

Ход дальнейших событий показал, что куда реалистичнее (и, возможно, эффективнее) функционировать в формате «семьи», где нагрузки и ответственности раздаются персонально. Чем, как не семьёй, есть нынешняя «Европа многих скоростей»?

Страсть же Евросоюза к расширению иногда разумно корректировалась ходом политических событий, что хорошо видно на примере Турции. Но инстинкт расширения при каждом удобном случае не изжит и поныне. Не успев ещё, как следует «выдохнув», сосредоточится на самых насущных вопросах, вроде окончательной реализации проекта европейской армии, - ЕС уже планирует очередное расширение. Кандидат - Сербия. Предполагаемое время вступления - 2020 год.

Потка что Сербия очень старается. Хотя личность её избранного в апреле президента (а ранее премьера) и одновременно лидера правящей Партии Прогресса Александра Вучича большого энтузиазма не вызывает.

Новоиспеченный либерал, не так давно перепрыгнувший из обширного прокремлёвского крыла сербскиз политиков, Вучич быстро сообразил, откуда дует благоприятный ветер. К тому же балканскте события последнего года - от провала организованного Москвой переворота в Черногории и последующего вступления этой страны в НАТО до заметной активизации в пограничной полосе соседней Хорватии (члена НАТО и ЕС) самозванной и никем не признанной Сербской республики, могущей серьёзно скомпрометировать Белград, не оставляли сомнений: Европа сегодня важнее, и быть с ней намного выгоднее.

13 июня Вучич объявил о назначении премьером бывшего министра публичных учреждений 41-летней Аны Брнабич. Такой жест в пользу открытой лесбиянки в стране, где 63% населения убеждено, что гомосексуализм - болезнь, - конечно, должно показывать огромный общественный прогресс.

Комментируя событие, The Guardian пишет, что лучшую декорацию витрины новому президенту трудно было придумать. И тут же цитирует сербского политолога Бобана Стояновича, убежденного, что должность премьера в стране, где вся реальная власть принадлежит Вучичу - жалкий фейк, а назначение «будет маскировать правдивую картинку ситуации с правами человека в Сербии».

Примут ли в Брюсселе этот фейк за истину?





























Aizvērt В Лондоне тысячи человек протестуют против Brexit AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Тот же The Guardian опубликовал на прошлой неделе текст российского активиста, эколога Евгении Чириковой, последние два года живущей в эмиграции в Эстонии. Тема - новое детище Газпрома, проект Nordstream-2. В реализации которого заинтересованны серьёзные немецкие бизнес-групировки.

Похоже, мы возвращаемся во времена Шрёдера, - не скрывает гнева автор, - и это в тот момент, когда консенсус об ужесточении санкций, казалось, бы, в Европе достигнут. Или он существует только на бумаге?

Проблемы есть. «Оптимистическим» я этот период назвать не решусь - уж хотя бы оттого, что не считаю нормативное отсутствие страха и паники проявлением оптимизма. Хотя и рад, что открывшийся Брекзитом период панического неверия в свои силы Европой пройден. Ценой был почти год стресса - к счастью, не более того.

От редакции:

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Евросоюза. Сторонники автономии победили, набрав 51,9% голосов. За то, чтобы остаться, проголосовал 48,1% населения. Явка составила 72,2% — это более 46 млн человек.

«Брекзит» (сокращение от Britain Exit — «Британия выходит») — название кампании сторонников выхода Великобритании из ЕС.

* UKIP. Партия независимости Соединённого Королевства (англ. United Kingdom Independence Party, UKIP) — политическая партия Великобритании, требующая выхода страны из Евросоюза и придерживающаяся правых консервативных[2] взглядов. Партия объединяет 12 региональных организаций Британии.

* Герт Ви́лдерс — нидерландский политик. Является депутатом парламента Нидерландов с 1998 года, первоначально в качестве представителя Народной партии за свободу и демократию, а с 2006 — Партии свободы, основателем и руководителем которой он стал. Считается голландским правым популистом

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