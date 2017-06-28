Цифровой портрет латвийцев: жалкое, унылое зрелище...

Любознательный, но никогда в Латвии не бывавший читатель, ознакомившись с данными последнего опроса общественного мнения европейцев, обработанными статистической службой Еurobarometer, может сделать следующие выводы: эта страна, похоже, населена очень самоуверенной публикой. Или глубоко набожной.

Должны же во что-то верить люди, массово не доверяющие ни собственному правительству, ни правосудию, ни медиа, ни даже Евросоюзу. А может быть, живут там всего лишь банальные нигилисты?

Лично меня информация евростатистиков даже развеселила; всю жизнь с большим удовольствием (хоть и с переменным успехом) вышучивал стереотипы и всю жизнь утверждал, что Латвия - уникальное место на глобусе. Не соответствующая никаким заезженным клише.

Вы только вдумайтесь: бедная страна - на Севере! Возможно ли такое в принципе?

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Опыт Второй республики доказывает: ещё как возможно!

В этом смысле Латвия уникальна не только в североевропейском «клубе», куда её недавно официально перевели из восточноевропейского, но и на фоне ближайших соседей. Потому как Эстония отгюдь не бедная, а Литва - и исторически, и культурно - едва ли северная.

«Вылом» Латвии из североевропейской компании, где все остальные - вполне себе kārtīgie džeki, не сомневающиеся в том, что выбранные ими правительства - склрее правильные, чем нет, - хорошо иллюстрируют цифры, предложенные европейской статистической службой. Из десяти стран ЕС, где национальным правительствам доверяет большинство, почти все - севрные. На восточнобалтийском побережье вполне органично в окружении шведов, датчан, немцев и финнов смотрятся одна лишь Эстония: 55% её жителей доверяет своему правительству.

В Литве этот показатель ужимается до 35% - что вполне соответствует стандартам Центральной Европы, с которой у наследницы Великого княжества «от моря до моря», бесспорно, общего куда больше, чем с «холодным» и «правильным» протестантским севером.

Латвия же с более чем скромными 27% доверия национальному правительству оказывается очень даже «на месте» в хорватско-словенско-испанско-греческом окружении. В ту же компанию адриатическо-средиземноморских «десперадос» угодила и Франция , - что, впрочем, легко объяснить недавней апатией её граждан под вялым и бесцветным президентством месье Олланда. Опросы ведь провоодились в конце 2016 года; последующих полгода ушло на их обработку.

Ещё веселее с доверием правосудию. Здесь тоже в ближайших «друзьях» у Латвии Греция да Болгария. Даже в Италии, где политизированность судебной системы давно ни от кого не была секретом, доверие к ней существенно возросло с 2015 года. То есть, некоторый порядок рухнувшему в ноябре кабинету Ренци всё-таки удалось навести.

В целом по Евросоюзу правосудию доверяет 52% граждан. И 44% - не доверяет. Самые высокие позитивные показатели у Дании (86%); самые низкие у Словении - 16%. Из балтийцев снова одна только Эстония - в рамках «правильных» североевропейских стандартов (60%). В соседней Латвии доверие правосудию падает почти вдвое (34% ) - при 56% безусловного к ней недоверия. В Литве отношение к юридической системе делится практически поровну - 47 и 48% соответственно.

Меньше всего доверяют граждане ЕС средствам массовой информации. Общесоюзный показатель доверия - 34%; недоверия - 61%. Самое курьёзное, что здесь позитивное лидерство держат две наиболее друг от друга отдалённые страны не только политической, но и географической Европы - северовосточная Финляндия (61%) и югозападная Португалия (57%). По всему же пространству между ними проплясывает наиболее прихотливая амплитуда колебаний. На её фоне - о, чудо! - обнаруживаем мы редкую солидарность восточнобалтийцев. Правда, негативную.

Впрочем, латвийский «негатив» лидирует и тут. 50% недоверия СМИ демонстрирует Литва. 52% - Эстония, но в Латвии это недоверие аж на целый один процент выше. Так этим эстонцам и надо. А то зазнались просто до неприличия.

И в единственном случае уровень доверия латвийцев оказался «общеевростандартным». Результаты проведённых в Латвии опросов о доверии ЕС дали 47% позитивных ответов - аккурат, как в среднем по Союзу. Впрочем, в Эстонии на тот же вопрос позитивно ответило 54% респондентов, а в Литве - аж 64%.

Теперь подобъём бухгалтерию. Выстроив латвийские цифры «по росту», имеем вроде бы вполне сносное внутреннее соотношение: на правом фланге - Евросоюз, на левом - медиа. «Вроде бы» пишу оттого, что переходя от внутренних соотношений к внешним, тут же получаем картинку куда более жалкую: у ближайших соседей и товарищей по исторической судьбе «позитивные» цифры все как одна повыше.

Даже серьёзный литовский «разброс» между доверием к ЕС и собственному правительству (29 пунктов против латвийских 20-ти) парит на недосягаемой пока для Латвии высоте: ведь их «нижняя» цифра доверия к правительству на 8 позиций выше соответствующей нашей.

Есть, в общем, о чём задуматься латвийскому правительству. Как и латвийскому правосудию.

Медиа, дело ясное, виноваты сами:

вечная погоня за сиюминутными сенсациями для них сплошь и рядом важнее социального престижа - так что получили поделом.

Но существуютещё как минимум две перспективы, в которых не мешало бы рассмотреть всю эту статистику. Первая недвусмысленно указывает, что, даже оставив за скобками латвийскую «состоятельность» на фоне Северной Европы, и сосредоточившись на одних лишь соотношениях данных Eurobarometer, легко заметить, что доверие латвийцев так называемым авторитетным структурам очень близко к таковому в южноевропейских странах.

Другое дело, что насмешливое пренебрежение южан «высшими сферами» никак не влияет на их жизненный оптимизм, который большинству латвийцев едва ли свойствен. Хотя и то сказать: до оптимизма ли, когда температура в разгаре лета (и не в воде - в воздухе!) - то 17 градусов, то 18!

Может быть, Латвия оказалась там, где оказалась по какому-то фатальному недосмотру высших сил? А должна была бы быть значительно южнее?

Другая перспектива несколько поуже - но и более прицельная. Жили тут, и живём; как есть, так есть, хороших правительств нет, и быть не может, а справедливого правосудия - и подавно. Климат не меняется (хотя кругом только о том и пишут), богатства никак не наживём, вон у эстонцев это да... а у нас?!

Что-то с этим всем не так, кто-то там держит нас за дураков. Верить им? Чем больше веришь, тем больше рискуешь, кому ж это надо.

Подождём-поглядим, чем кончится у тех, кто сильно доверяет. Мы люди маленькие, наше дело - сторона.

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