«Балаган» в Сейме: «растерзают» ли налоговую реформу?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Алина Ластовская, LETA


На этой неделе законы налоговой реформы начнёт рассматривать правительство, а уже в середине месяца реформу планируется передать в руки депутатов парламента. Некоторые политики ждут этого момента с лёгким опасением, а кто-то надеется на то, что реформу депутатам даже удастся улучшить, несмотря на то, что пока правящая коалиция не ставит самые высокие оценки уже проделанной работе.

Отступления от обещаний - дефицит, компромисс или интересы партий?

За чуть больше, чем четыре месяца - с момента, когда обществу были представлены идеи реформы - планы правительства значительно изменились. Например, будут повышены социальные взносы, подоходный налог станет прогрессивным, а снижение ставки будет актуально только для тех, чьи доходы не превышают 20 000 евро в год.

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«Нынешняя модель налоговой реформы - это общий знаменатель, состоящий из необходимости развивать экономику, найти долгосрочное решение для увеличения финансирования здравоохранения и уменьшить неравенство», - считает глава правительства Марис Кучинскис (СЗК). Также было важно не повышать дефицит бюджета, и всё это удалось, отметил премьер.

Действительно, среди причин пересмотреть изначальные замыслы политики называют необходимость избежать возможного дефицита госбюджета. Но мнение представителей разных партий в этом вопросе отличается. Парламентский секретарь Министерства финансов, депутат Эдгарс Путра (СЗК) объясняет ситуацию тем, что методика Латвии и Европейской Комиссии (ЕК) в подсчёте возможного влияния реформы на бюджет отличается, поэтому некоторые замыслы пришлось пересмотреть. А депутат национального объединения Имантс Парадниекс отступление от каких-то предложений связывает и с позицией партнёров из «Единства».

«Мы с Союзом «зелёных» и крестьян (СЗК) были готовы доказать ЕК, что наши расчеты верны», - порталу TVNET сказал Парадниекс, добавив, что коллеги еврокомиссара Валдиса Домбровскиса из «Единства» бороться не были готовы.

По словам Парадниекса, именно представители «Единства» настаивали на соблюдении методики ЕК, что означало дефицит в 140 миллионов евро, реализуя изначальные идеи.

Депутат также отметил, что за некоторые изменения вступались и политики национального объединения, например, более существенное повышение необлагаемого минимума за детей.

В свою очередь руководитель фракции «Единства» Солвита Аболтиня называет работу над реформой «хаотичной» и даже «непрофессиональной», ответственна за которую коалиция в целом, но в большей степени всё же Министерство финансов и премьер, как глава коалиции. Также и в неофициальных беседах некоторые политики говорили, что изначальные расчёты Министерства финансов были слишком оптимистичны.

Процесс работы над реформой не был простым. «В какой-то момент казалось, что двигаемся по направлению в никуда», - признаёт Путра.

Какой будет реформа, всё ещё не ясно?

Попав в руки депутатов, реформа опять может измениться. Уже сейчас среди вопросов, о которых ещё будут дискуссии, называют повышение минимальной зарплаты до 430 евро в 2018 году. Свои предложения, чтобы повысить доходы бюджета, планируют внести и политики национального объединения, например, более значительное повышение акцизного налога на алкоголь.

«До сих пор никто не может точно сказать, какой именно будет реформа», - подчёркивает Аболтиня, объясняя, что детального предложения изменений ещё не было.

Например, упоминается возможный пересмотр плана повышения минимальной зарплаты, но у «Единства» нет информации о таком намерении, уверяет депутат.

Парламентский секретарь Министерства финансов рассказал, что министерство предложит повышать минимальную зарплату до 430 евро в 2018 году, но всё-таки и в правительстве, и в Сейме возможны дискуссии. Партнёров в регионах тревожит такое повышение, и прозвучали другие предложения - достигнуть 430 евро за два или три года.

Парадниекс считает, что этот вопрос нужно решить Министерству финансов, благосостояния и экономики. Но депутат видит другие возможности для улучшения нынешних планов.

Он традиционно планирует предложить более быстрый рост акцизного налога на алкоголь, сигареты, а ещё призвать рассмотреть налог на «нездоровую пищу».

Полученные средства можно будет перенаправить на мероприятия по улучшению демографической ситуации. Депутат допускает возможность выступить с этими инициативами и во время формирования бюджета следующего года.

Не растерзать реформу в Сейме

«Сейчас самое сложное - сказать, чем всё это закончится», - порталу TVNET сказал совладелец агентства общественных отношений «Mediju tilts», политолог Филипп Раевский. Работу над реформой он характеризует так: «Политический процесс как всегда - изначально предлагается одно, а потом начинаются радикальные перемены». A саму реформу политолог называет «лоскутным одеялом».

Он прогнозирует, что в Сейме будет продолжаться «балаган», и можно будет наблюдать борьбу между разными группами влияний и лобби.

Политики достаточно дипломатично отвечают на вопросы о том, уверены ли они, что налоговая реформа будет утверждена. «Я вижу очень большую решимость премьера принять реформу, и могу подтвердить, что «Единство» будет конструктивным партнёром в дискуссиях. Но, к сожалению, не всё устраивает в переговорном процессе и в том, что отсутствует информация обо всём пакете изменений», - подчеркнула Аболтиня. Она отметила, что из разговоров с коллегами из СЗК тоже складывается впечатление, что они не владеют всей информацией.

«Надеюсь, что Сейм не будет местом, где растерзают налоговою реформу», - добавила депутат, напомнив, что в парламенте бывал разный опыт с инициативами, о которых как бы договорилась коалиция.

Парадниекс думает, что план реформы достаточно хорош, и парламентёры «не растерзают его на куски, а улучшат». К тому же в общих интересах принять реформу, считает представитель национального объединения.

А политолог называет ещё один важный фактор, имеющий значение в этом процессе, - формирование бюджета 2018 года. В 2018 году будут парламентские выборы, что тоже может влиять на настроение партий, и дать Латвии целых два «лоскутных одеяла» - реформу и бюджет.

«Думаю, что в этом процессе проигравшими можно назвать абсолютно всех, в том числе и латвийскую экономику, и общество», - заключил политолог.

Но и эксперт, и политики сходятся во мнении, что нужно дождаться конца июля, когда в Сейме планируется принять законы о реформе, и только тогда можно будет оценить, достигнуты ли поставленные правительством цели и задачи.

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