Дональд обретенный, или Поможет ли Трамп создать альтернативную Европу?

Как и следовало ожидать, диалог Трамп-Путин на гамбургском G20 оказался, говоря учтиво, бледноватым. Хоть вместо планируемых 30 минут он и растянулся на два часа, единственным ощутимым результатом стало назначенное на 9 июля прекращение огня в юго-восточной Сирии. О Европе речи не шло. И неудивительно: прозвучавшая днём ранее в польской столице выступление президента США делала разговор на эту тему бессмысленным.

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Спич на варшавской площади Красиньских стал самым успешным выступлением Трампа с момента объятия им президентских полномочий. Не оттого, что был в чем-либо оригинальным или с особым старанием вызубренным - просто на аудиторию более благодарную, чем провинциальные правоконсервативные популисты, успевшие испортить отношения с Брюсселем и Берлином, и остро нуждающиеся во влиятельном союзнике, Трамп на Старом континенте вряд ли мог бы рассчитывать.

Где ещё в целой Европе имел бы он такой приём? Я другой такой страны не знаю.

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Не знали её и советники президента - отсюда безошибочность их выбора. Не только страны, но и места произнесения речи - довольно камерной площади, которую пару пустяков укомплектовать рукоплещущими толпами. Уточнительное замечание о размерах «зрительного зала», сделанное автором The New York Times, вскоре дополнили реляции польских репортёров об автобусах, которыми потенциальных рукоплещущих организованно свозили к месту трумфального Трамп-шоу.

Если бы не пара фраз, где президент США выразил почтение живому (к большому неудовольствию PiS*) символу «Солидарности», экс-президенту РП и нобелевскому лауреату Леху Валенсе, - можно было бы решить, что речь заказали в местных правительственных медиа. Наличествовал весь обязательный набор: о христианской вере и традициях, о народе-мученике, жертвенно боровшимся с нацизмом и коммунизмом, - и, конечно же, победившем; о войне с большевицкой Россией 1920 года, о Варшавском восстании, о Шопене и Папе Иоанне Павле ll.

«Трамп привёз в Варшаву целую пригоршню комплиментов... (подготовленную их) профессиональными торговцами», - подытожил в newsweek.pl видный публицист Цезары Михальски.

Подчёркивая свю миссию защитника западной цивилизации, Трамп, однако, заметно скорректировал образ «подзащитной», сильно «нажимая» на Бога, семью и традицию. Наиболее ироничные обозреватели сошлись на том, что,

убери из президентского спича слово «Запад», а также пассаж о «дестабилизирующих действиях России», - получаешь вполне рутинную речь Владимира Путина.

Важной целью выступления было представить условный западный мир таким, каким склонна его видеть правящая в Польше партия. То есть, в принципе своим-родным, только серьёзно поражённым опасной «левацкой» ересью. И оттого нуждающимся в совместной защите. Достижение этой цели - как и щедрый аванс Польше - не стоили Трампу дипломатических усилий: в данном пункте его мнение вполне соответствует доктрине Качиньского.

Можно лишь догадываться, в какой степени Трамп вообще осведомлен, чем на самом деле является тот свободный мир, что ему по должности вменено олицетворять. Ясно зато другое: нынешний президент США не слишком этим вопросом озабочен.

Как тут не согласиться с редактором журнала Liberté Лешком Яжджевским: « Трамп не хочет быть лидером свободного мира, ролью которого традиционно (и часто не вполне оправданно) наделяли в прошлом американских президентов.

Он просто хочет быть лидером мира. Даже если это будет мир, в котором никто из нас не захотел бы жить».

Естественно, никого не удивило, что о Евросоюзе в довольно долгом президентском выступлении не прозвучало ни полслова. Зато многие обратили внимание, что Трамп стал первым лидером США, «позабывшим» посетить варшавский мемориал Холокоста. Портал politico.eu ни на что иное, кроме желания подыграть PiS, забывчивость эту не относит. За тот долгожданный фурор, что учинили Трампу польские правительственные СМИ, - не слишком существенные «чаевые».

Но помимо ярко выраженной идеологической составляющей - первостепенной лишь для варшавского официоза, -

речь Трампа имела безусловное политическое значение для всех восточноевропейцев.

Здесь взгляд администрации Белого Дома на варшавский визит не вполне совпал с точкой зрения принимающей стороны. Если PiSовская пропаганда на все лады повторяла мантру о реализации давно планировавшегося визита нового лидера западного мира к новому лидеру Европы (по крайней мере, восточной её части), то для команды Трампа Варшава была наиболее шикарно и удобно обставленными въездными воротами в Старый свет.

Ясно же было, что в Гамбурге никто не рванёт навстречу с таким энтузиазмом. И трибуны такой уж точно не организует. Поэтому речь на площади Красиньских, произнесённая к тому же накануне G20 , мыслилась адресованной всему Старому континенту.

Однако, произнесение такой речи именно в Варшаве имело свою цену. Не заверить восточноевропейцев, что США помнят о своих обязательствах по Статье 5 НАТОвского договора*, здесь было бы просто невозможно: чай, не Брюссель! Это и составило основную часть цены, заплаченной Трампом за триумфальное начало европейского турне.

Приняв же вашингтонского маргинала со всей возможной помпой, верное культу жертвенности маргинальное польское руководство заплатило свою часть цены. Ею стал очередной позор Варшавы на всю Европу. Одной же из ставок - как не парадоксально - важные для всех нас слова.

Никогда прежде старый польский лозунг «за нашу и вашу свободу» не воплощался в такой причудливой, такой гротескной версии.

Но и это ещё не всё. Мудрое варшавское руководство, желая выглядеть солидно, поспешиило подверстать к визиту Трампа Второе совещание так называемого Трехморья - представителей 12-ти центрально- и восточноевропейских государств, от Эстонии и Латвии до Хорватии и Болгарии. Первоначально местом встречи был избран Вроцлав, но, получив подтверждение президентского визита, Варшава сориентировалась: Трамп должен почувствовать, что попал в неоспоримую политическую столицу Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ)!

Трехморье - молодой проект, в нынешних европейских реалиях скорее романтический, чем реалистичный. В самой попытке сплотить ЦВЕ ничего удивительного, понятно, нет. Не слишком нова и идея: в версии «Междуморья» она была известна в 1930-е годы. Смерть её неутомимого пропагандиста, лидера Второй Польской республики Юзефа Пилсудского, ll Мировая война и последующая коммунизация ЦВЕ заставили более чем на полвека о Междуморье забыть.

Первой попыткой реанимации стала Вышеградская группа. Очень активная в начале 90-х, в заметную политическую силой она, однако, не выросла - напротив, быстро захирела. Снова о ней заговорили, когда президентом РП стал Анджей Дуда. Рвавшейся тогда к власти PiS позарез были нужны альтернативные «европейские идеи», и V4 (Вышеградскую группу) поспешно поставили на костыли.

На которых она с тех пор ни шатко, ни валко хромала. Но быстро оказалось, что политические предпочтения и опасения у поляков, чехов, словаков и венгров очень различные, и ничего кроме жёсткой антииммигрантской позиции их государства не объединяет.

И уж совсем не вызывала энтузиазма у соратников по V4 PiSовская антинемецкая паранойя. Следующей «объединяющей» идеей Варшавы стал «ответ ЦВЕ на Европу двух скоростей». Но и тут ничего не клеилось. Чешский МИД Любомир Заоралек очень лаконично выразил предпочтение нейтралитета в замышляемой внутриевропейской конфронтации: «Лучше быть мостом между нелиберальной Центральной Европой и Западом, чем стать частью первой».

Тогда Варшава решила расширить фронт. И пригласила всех соседей по макрорегиону. Первая встреча «Троеморья» состоялась год назад в хорватском Дубровнике. Проводя вторую в Варшаве во время визита Трампа, польская сторона понимала, что времени на её посещение у «лидера мира» не найдется. Но очень надеялась на его поддержку. Пару недель назад Gazeta Polska Codzienna даже опубликовала вполне анекдотические вирши о Трехморье, завершавшиеся вот как:

"Поляки, мадьяры, литовцы, болгары

Вернутся к прекрасной мечте - пусть и старой -

О братстве народов, деяний и планов -

Теперь уж с поддержкой из-за океана".

Читай: недовольный Западной Европой Трамп, конечно же, поможет в бунте против её диктата. Самое же комичное, что в конце июня о поддержке Штатами «альтернативной Европы» говорилось как о свершимшемся факте.

Ясно, что действительность несколько отличается от этой лубочной бравуры.

Надежда, однако, умирает последней. Единственное европейское правительство, проголосовавшее против второй каденции Дональда Туска (которого объявило чуть ли не государственным изменником, виновным в смоленской катастрофе), очень рассчитывает теперь на высокое покровительство другого Дональда.

«В кругах, близких PiS, можно услышать известную песню: мы не менее важны, чем Франция и Германия. Они создают своё Ядро ЕС, а мы - Трехморье, - пишет на портале polityka.pl знаток ЦВЕ, эссеист и репортажист Земовит Щерек, - Но в PiS отлично знают, что охочих плясать это танго, да ещё и назло немцам, найдётся мало, а слишком большая ставка на авторитет Трампа может обернуться эфемеридой».

* PiS - Право и справедливость (также Закон и Справедливость, польск. Prawo i Sprawiedliwość, PiS) — консервативная политическая партия Польши. Партия придерживается национал-консервативной идеологической ориентации с элементами клерикализма, поддерживает тесные связи с католической церковью и близкими ей организациями.

* Статья 5 Устава Организации Североатлантического Договора, принятого 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, округ Колумбия, гласит, что для защиты свободы, общего наследия и цивилизации своих народов стороны соглашаются с тем, что

"вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".







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