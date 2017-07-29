Артиллерийская подготовка в Балтии

После аннексии Крыма балтийские республики боятся, что нечто подобное может случиться и с ними. Они боятся, что под предлогом защиты русского меньшинства российский сосед с помощью зеленых человечков без знаков отличия сотворит с ними то же самое, - пишет комментатор чешского издания «Pravý prostor» Томаш Флашка (Tomáš Flaška).

К сожалению, события последних лет говорят о том, что для подобных опасений есть основания. Прежде всего нужно осознать, что русские меньшинства, проживающие в Балтии, составляют преимущественно русские, которые переехали туда после Второй мировой войны, и их потомки. То есть они поселились там после оккупации Прибалтики Россией, присоединения к Советскому Союзу и преследований местных жителей.

После войны русские были буквально привилегированной нацией и свысока смотрели на местное население.

Неудивительно, что коренные жители не очень жаловали русских, и так остается по сей день.

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После обретения независимости в конце 20 века русских переселенцев не выселяли так же, как судетских немцев в Чехословакии. Правда, они у нас жили, в отличие от русских, столетиями и не были завезены к нам страной-оккупантом. Русским в Балтии предоставили возможность получить полноценное гражданство. Единственным условием был экзамен по истории страны и национальному языку (источник — Википедия). Большинство русских отказалось. Они тяжело переживают, что уже не являются привилегированной нацией, что больше не обладают прерогативой в принятии решений. Однако их никто не притесняет. И все равно они недовольны. К сожалению, они могут стать той самой пресловутой пятой колонной, как русские в Крыму. И нам нужно быть осторожными, чтобы нечто подобное не начало происходить у нас в Карловых Варах, где уже большая часть города — в руках русских.

Представьте себе, что в 1991 году русские не ушли от нас, а превратились в национальное меньшинство, которое прежде нас оккупировало, как в Прибалтике. Нам пришлось бы предложить им чешское гражданство, если бы мы хотели вступить в Европейский Союз и другие западные структуры. Мы потребовали бы от них сдать экзамен по чешскому языку, как требуем от любого претендента на чешское гражданство. Но русские отказались бы. А Россия, ссылаясь на то, что мы якобы не защищаем права русского меньшинства, грозилась бы нас оккупировать. Или по крайней мере те регионы, где проживает русское меньшинство. Эта ситуация полностью идентична прибалтийской. Русские уже проделали это в Крыму. Вот только в Балтиию русские пришли не после 1968 года, как к нам, а на несколько десятков лет раньше. Но оккупация и есть оккупация.

Русская родина, конечно, подливает масла в огонь. Русские интернет-серверы ведут подрывную деятельность в Балтии так же, как и у нас. Но, кроме того, в Балтии еще вещают российские телеканалы и радио на русском языке, то есть родном для меньшинства. И не стоит строить иллюзии насчет того, что не существует изощренной манипулятивной пропаганды, которая преследует только одну цель — настроить одних против других. И неважно, кого против кого. Главное, чтобы был повод вмешаться.

Те, кто повторяет эту российскую пропаганду, уже сегодня нам сообщают, что американская армия оккупирует Балтию.

Правда, американцев туда пригласило местное правительство, а население с восторгом их встречает (к сожалению, люди наивно думают, что американцы предотвратят удар русского соседа). И я не вижу ничего общего с оккупацией Чехословакии в 1968 году. Я также не вижу ничего общего с оккупацией вообще, то есть с положением, когда местное население подвергается преследованиям, а законодательство и экономика страны полностью подчинены оккупационной власти. Несмотря на это, пророссийские активисты по-прежнему повторяют, что американцы оккупируют Прибалтику. Сто раз повторенная ложь должна стать правдой, и тогда «освобождение» Россией будет оправдано.

Однако эта артиллерийская подготовка принимает множество форм. Один очень активный чешский пророссийский комментатор все время повторял, что мы сами виноваты в событиях 1968 года. Если бы мы не дурили, русские бы к нам не пришли. Это явная подготовка к обоснованию того, что если бы прибалтийские страны не дурили, русские к ним бы не пришли. Так заранее обосновывается то, чего так боятся в Балтии.

Россия разместила свои ракеты посреди Европейского Союза — в Калининградской области. РФ постоянно угрожает направить их на цели в Польше, Дании и Норвегии из-за того, что они планируют военные учения вместе с несколькими десятками американских солдат. Более беспрецедентный случай военной агрессии даже трудно себе представить. Вы только вообразите себе, какой шум поднялся бы, если бы в 20 веке американцы разместили в Западном Берлине «Першинги».

После оккупации Крыма российский президент Путин, который по сути находится у власти уже четвертый президентский срок, признал, что на всякий случай привел ядерные войска в боеготовность. А что было бы, если бы кто-нибудь возразил против этой аннексии? Ясно, что

если Путин решит захватить Балтию, то он не преминет нам сообщить, что привел ракетные войска в Калининградской области в боевую готовность,

и сделает это для того, чтобы никому даже в голову не пришло возражать. Агрессор, которого жестоко осадило экономическое поражение в холодной войне, понял, что нет смысла снова конкурировать со свободным миром в экономической сфере. Единственный пусть — скалить зубы, грозя оружием. Это единственное, что агрессор умеет. Хотя нет, еще он умеет летать в космос. Но этим он тоже обязан военно-промышленному комплексу, который был и будет ему необходим.

Так что, к сожалению, в Балтии обстановка накаляется. Россия просто не может отказаться от своих территорий, захваченных во время Второй мировой войны. Точнее, Россия хочет постепенно их вернуть. Распад Европейского Союза, то есть любой раскол на Западе, только помогает России добиваться своего. А любого рода соглашения, даже экономические, между западными странами для России, как кость в горле. Откуда, по-вашему, опять взялось сопротивление и «полуправда» о том, что касается, например, соглашение о свободной торговле между США и ЕС?

Просто артиллерийская подготовка идет полным ходом. Россия, используя гибридные средства, стреляет уже не только в Балтии, но и у нас и в других регионах мира. В Крыму она успешно опробовала эту модель и даже сумела сделать следующий шаг. Теперь, будем надеяться, свободный мир наконец извлечет уроки и поймет, с чем имеет дело. Я рад, что мы, пусть даже малой толикой в виде нашего подразделения в Балтии, помогаем хорошему делу.

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