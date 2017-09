Германия: провал Меркель, успех АдГ и аналогии с одной партией в Латвии

Ангела Меркель и ее консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС) одержали весьма трудную победу на парламентских выборах в Германии. Как свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, блок ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей. За Социал-Демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей.

Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5%, СДПГ – 25,7%. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.

На третьем месте – правопопулистская Альтернатива для Германии (АдГ) с 12,6% голосов. Она впервые попадает в Бундестаг.

Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7%, Левая партия – c 9,2% и и Союз-90/зеленые – c 8,9%.

Как отмечают почти все европейские обозреватели, прошедшие выборы стали знаменательны по двум причинам.

Провальная победа Меркель?

Как пишет Инес Поль, главный редактор Deutshe Welle, эти выборы дали четкий сигнал: как было, уже не будет. «Очевидное поражение потерпели социал-демократы и Ангела Мекель. СДПГ опустилась до исторического антирекорда в 20,8 процента голосов, а ХДС - партия канцлера - потеряла почти восемь процентных пунктов по сравнению с выборами четыре года назад.

Это - политическое землетрясение, которое в иные времена стало бы поводом подумать об отставке».

Отмечается, что понесшей тяжелые потери Ангеле Меркель предстоят трудные коалиционные переговоры. Ее положение отягощено тем, что многие в рядах ее собственной партии

возлагают ответственность за плачевный результат на выборах на нее и ее миграционную политику.

А с другой стороны, весь мир возлагает на нее надежду, ведь, несмотря на такой результат, она останется одним из ведущих политических лидеров западного мира, а Германия под ее руководством - стабильным и надежным партнером на мировой арене. Причем, останется страной открытой и глубоко демократической.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, в свою очередь, заявил, что «результаты едва ли оказались для него неожиданными».

«В Германии - слишком много недовольства позицией правительства по вопросу с беженцами», - подчеркнул он.

В разговоре с Русским TVNET, политолог и доктор исторических наук Карлис Даукштс сказал, что, несмотря на не совсем убедительную победу блока Меркель, все-таки это позволит сохранить в стране политическую стабильность. Сейчас, по мнению Даукштса, очень важно, каким будет «расклад» в Бундестаге и кто войдет в оппозицию.

Другой опрошенный Русским TVNET политолог, Имант Фредерик Озолс не считает победу Меркель провальной. «Она, как в спортивном единоборстве, одержала техническую победу, по очкам. Грамотно и до конца провела все раунды, измотала соперника, впрочем, как и свою партию, и заслуженно победила. Многие специалисты называют победу Меркель «сроком наследия», по которому будут судить, что она оставит с политической точки зрения».

По мнению политолога, может сложиться очень плачевная ситуация, поскольку Меркель сейчас критикуют не только ее противники, но также соратники и однопартийцы: за то, что она «оголила» правый фланг, который сейчас успешно заняла АдГ.

«Они как нацисты при Гитлере»

Теперь вторая причина, которая, возможно, насторожила Европу больше, чем первая - успех на выборах правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ). «Въехала» она в Бундестаг с почти 13% голосов, улучшив свои предыдущие результаты на 7,9% и таким образом заняв третье место. Тем самым, впервые за все время существования Федеративной Республики, правопопулистская партия сумела пройти в парламент.

Примечательно, что «Альтернатива для Германии» заняла даже второе место во всех регионах бывшей ГДР, кроме двух, а в Саксонии она оказалась на первом месте с 27%.

После объявления данных первых экзитполлов, из которых стало известно, что евроскептики становятся третьей по силе фракцией и формально возглавляют оппозицию, один из лидеров АдГ Александер Гауланд заявил, что «начинает охоту» на партию Ангелы Меркель.

Имеется в виду, что приоритетной задачей для АдГ будет начало парламентского расследования против Меркель в связи с ее решением в 2015 году принять миллионы беженцев.

Как подчеркивает Дмитрий Вачедин (Meduza.io), с «Альтернативой» связан сюжет с несколькими миллионами русскоязычных избирателей, которые на этих выборах, пожалуй, впервые смогли сыграть заметную роль. Накануне выборов не было немецкого СМИ,

которое не написало бы об особой популярности этой партии у российских немцев

— что, кажется, подтверждается и анализом результатов местных выборов. При этом избиратели «Альтернативы» из бывшего СССР являлись, пожалуй, единственной русскоязычной группой, обладающей ясной политической позицией — отправка домой беженцев, восстановление отношений с Россией, отмена санкций.

Комментируя эти факты Русскому TVNET, политолог Даукштс отметил, что популярность АдГ в Восточной Германии и среди приезжих из бывшего СССР совсем не случайна.

«Я бы назвал здесь две причины. Первая звучит, возможно, грубовато: жители бывшей ГДР и приезжие из бывших соцстран

привыкли к диктатуре, к тому, что ими кто-то командует, к популизму, у них сильнее развито стадное чувство.

За это их, это поколение, конечно, нельзя упрекать, ведь так сложилось исторически, но они менее восприимчивы к демократии, чем западные немцы.

Второй аспект — материальный. Да, де-юре объединение восточной и западной Германий произошло, но что бы там ни говорили, фактического, ментального единства нет. И, что самое главное, его пока нет в материальном плане. Зарплаты и общий уровень жизни в восточной Германии и среди приезжих ниже, чем у «коренных» жителей ФРГ. Отсюда и недовольство. И тут появляется АдГ которая указывает на причину — это все из-за мигрантов, на которых Германия тратит громадные деньги.

Вот, дескать, и причина всех ваших бед».

Сходную точку зрения высказал Русскому TVNET и Имантс Фредерикс Озолс. "АдГ можно назвать "партией консервативных белых мужчин". В их рядах изначально было мало женщин, а сегодня, вот только что, сопредседатель АдГ Фрауке Петри заявила, что не войдет в состав фракции АдГ в бундестаге. Посмотрите, где больше всего набрала голосов АдГ - это Саксония, Восточная Германия, бывшая ГДР. Результаты прошедших выборов снова продемонстрировали раскол между западными и восточными немцами, который в Германии так и не смогли преодолеть.

Жители восточной Германии всегда хотели и хотят, чтобы как можно больше внимания уделялось их делам: инфраструктуре, дорогам, соцобеспечению. А вместо этого что? Страна объявляет «политику гостеприимства» и запускает каких-то беженцев!".

Да существует старая Германия, очень четкое «земельное» разделение и всегда существует ощущение человека «второго сорта». Где? Разумеется, в восточной Германии.

Почему так происходит? Нет, не потому, что, как утверждает политолог, восточные немцы живут хуже. «Это хорошо зарабатывающий немец. Никак уж не второго сорта. Ведь у немцев имеется на все статистика. Восточные немцы далеко не бедняки, это вполне хорошо зарабатывающие люди, - считает Озолс. - Но какое-то чувство ущербности у них осталось».

У нас в Сейме есть похожая на «АдГ» партия

С жителями бывшей ГДР вопросов сейчас в Германии нет, там всем все ясно. Но почему же целый «пласт» выходцев из бывшего СССР отдал свои голоса за правую партию?

"Это парадокс, но в Латвии как-то не принято об этом говорить, что очень жаль. Мы что, боимся, смущаемся, что ли? А ведь на самом деле, в Германии сейчас не уникальная ситуация. Возьмем Англию, в которой такие же отношения между латышами, русскими, поляками, литовцами. Там между ними распространены идеи нетерпимости, причем абсолютной, к беженцам и мигрантам из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Теперь давайте сравним с Латвией, где эти идеи многим симпатичны. У нас в Сейме с незапамятных времен всегда присутствует партия с такой же риторикой. Риторикой нетерпимости, с тем, что со стороны нам никого не надо", - говорит Озолс.

Подтверждая свои слова, политолог приводит яркий пример. «В Германии появился плакат: на нем беременная женщина с большим животом и надписью: «Новых немцев мы сделаем сами!«».

"Ну а как в Латвии, разве не то же самое?

Давайте, мы тут сейчас расплодимся, сами всех нарожаем, причем, только "своих", сами создадим все и нам вообще никого другого не нужно!

Ведь к этому призывают некоторые партии.

Ну не дай Бог, кто-то там получит наше ценное заветное и всем "очень нужное" гражданство.

А теперь посмотрите, это те же самые восточные европейцы, те же самые "Советы": мы пришли и дверь за нами закрылась. Ну давайте теперь вечно рыдать", - говорит Озолс.

Как считает собеседник Русcкого TVNET, нельзя считать государственный бюджет принадлежащим кому-то. Это общие деньги, а не чьи-то. Здесь нет «наших»-«ваших» денег.

Схожее мнение высказывает обозреватель еженедельника «Шпигель», которая обвинила Меркель в потворствовании росту АдГ, заявив, что ее нужно снять со своего поста просто за то, что она не остановила «нацистов на входе в Бундестаг». Критики говорят, что расширение социального неравенства, несмотря на рекордную занятость, также играет на руку популистов из АдГ, которые наиболее популярны в деиндустриализированных центрах бывшего коммунистического востока.

Кстати, интересный факт: во время учреждения АдГ в феврале 2013 года в ее руководство была также избрана проживающая в Германии профессор СПбГУ Ирина Смирнова.

Узнав результаты выборов и успех правой АдГ, Европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси назвал происходящее «шоком». При этом он оговорился, что демократия в ФРГ, даже несмотря на это, «остается сильна»,

и «никаких сравнений с 1933 годом» проводить нельзя»,

- отмечает Deutsce Welle.

А вот наблюдавшая за ходом выборов в Бундестаг корреспондент BBC Дженни Хилл написала следующее: «В обществе чувствуется раскол. В толпе людей я встретила мужчину, заявившего, что он наблюдает за подъемом правых националистов с ужасом.

«Они как нацисты при Гитлере, - говорит он.

- Я родился в 1939 году. Я ребенок войны, и я рос в руинах - а теперь все по новой. Эти люди преступники. Я всегда голосовал за ХДС и хочу, чтобы канцлером стала Меркель»».

Сейчас для Германии главное, чтобы демократические партии не последовали демагогии АдГ и не дали увести себя с пути демократического дискурса.

По мнению Инес Поль,

«они должны не поддаться на искушение популистских простых ответов и искать настоящие решения имеющихся проблем.

Им, наконец, необходимо серьезно отнестись к тому, что многие люди боятся притока большого числа беженцев, который может изменить страну. Германии следует задуматься о своей способности определять политический дискурс. Не говорить о таких страхах, объявлять их табу - только укреплять позиции политических экстремистов. И это - еще один урок выборов».

Нежданный «взрыв» в стане АдГ

Когда, казалось бы, все так радужно сложилось для АдГ в руководстве партии произошел раскол. 25 сентября сопредседатель АдГ Фрауке Петри заявила, что не войдет в состав фракции АдГ в бундестаге. Она демонстративно покинула пресс-конференцию руководства партии, посвященную итогам парламентских выборов, - сообщает Deutsche Welle.

Это решения она приняла «после долгих размышлений», подчеркнула лидер правых популистов. В коротком заявлении Петри указала на не прекращающуюся несколько месяцев борьбу за власть в руководстве партии, отметив, что эти разногласия нельзя замалчивать.