Каталонский референдум и Латвия, Донбасс с Крымом. Сравним?

Флёр революционно-освободительной романтики воскресных событий в Барселоне, подействовал, было, на многих обозревателей и блогеров Европы и России. Лишь очень немногие с самого начала увидели в нём густой туман, стремительно накрывший политическое будущее всей Испании. На неопределённый, и, скорее всего, длительный период. Фатальная неудача обеих сторон - вот единственное, что сегодня в тумане этом отчётливо просматривается. С чем только не сравнивали бедную Каталонию! И с Крымом, и с Донбассом, и с Косовом. Даже с балтийскими странами, осмелившимися декларировать независимость в ещё не умершем СССР.

Для президента автономной области Карлеса Пучдемона, впрочем, ситуация ясна, как Божий день: около 90% проголосовавших за отделение от Испании - чем не убедительное доказательство воли народа? На сей случай в местном законодательстве даже процедура прописана:

в течение максимум двух дней декларация независимости должна быть подготовлена, и - прощай, Испания!

Никому, правда, неясно, как будет выглядеть прощание. С точки зрения конституции государства, чьей частью Каталония пока является, проведённый в одностороннем порядке референдум незаконен. Точка. Но по той же самой причине усилия Мадрида технически ему помешать были и дики, и нелепы. Ведь результатов голосования Мадрид с таким же успехом имел полное право не принять и без использования силы.

Так какого же дьявола нужно было стрелять по мирным гражданам резиновыми пулями? Тащить их за волосы по асфальту? Зачем вообще мешать людям спокойно высказать своё мнение? Чтобы окончательно их радикализировать? Как тут не согласиться с Натальей Геворкян, написавшей на Твиттере: «после такого «за» проголосуют даже те, кто был против».

Дошло ли до премьера Мануэля Рахоя, какую пиар-услугу оказал он своему оппоненту?

Или так отчаянно хотелось показать, кто в доме хозяин?

Отношение премьера к происходящему без остатка уместилось в обронённой на днях фразе: «Этот референдум - акт неповиновения демократическим традициям». Красиво, правда?

Если испанскому премьеру неведомо, что демократическим традициям в принципе не повинуются - их соблюдают (или не соблюдают), - это значит, что с ним не всё в порядке.

Но точно также если президент автономной области на полном серьёзе считает, что вот так просто и быстро, с непроверенными цифрами в руках (т.к. серверы с электронными списками были отключены - спасибо Мадриду!), - можно в одностороннем порядке декларировать независимость, и требовать, чтобы все вокруг её признали, - с ним тоже не всё в порядке.

Оба не только принимают желаемое за действительное и ожидают того же от своих электоратов, но и подстрекают их ко взаимной ненависти. В стране менее благополучной такие действия быстро привели бы к гражданской войне;

в нынешней Испании же, будем надеяться, всё ограничится затяжным политическим кризисом.

А это, в свою очередь, означает: вмешательства ЕС не будет. Европейские лидеры и парламентарии могут сколько угодно осуждать поведение испанских силовиков на улицах Барселоны, как это уже сделали премьер Бельгии и президент Словении, - но никаких энергичных действий ЕС не предпримет, считая происходящее внутренним делом Испании. По крайней мере до тех пор, пока страну не захлестнёт волна масштабного насилия.

Во внутренние разногласия в странах «старой» Европы Брюссель принципиально не встревает. Предполагается, что их политическая культура достаточно высока, чтобы обойтись без медиатора. Что же до партий потенциальных сепаратистов - будь то итальянская Лига Севера или Фламандский Блок, то они давно предупреждены: если какие-либо области будут отделяться - заработает так называемая доктрина Баррозо. То есть, в ЕС им придётся вступать снова. Естественно, Барселона в курсе этой подробности.

Для Брюсселя каталонский кризис - вовсе не чёртик, ни с того, ни с сего выскочивший из табакерки. За ним там внимательно следят не первый год. Хорошо при этом помня, что не так давно - в 2014 году - за стол переговоров с центральным правительством не побрезговал сесть даже многолетний и довольно грозный возмутитель спокойствия - Баскская Националистическая партия. Если даже им тогда удалось достигнуть компромисса с Мадридом, то что в теории мешает каталонцам?

Иное дело медиа. Шторм, до сих пор не стихающий в СМИ и «блогосфере» тем более впечатляет, что начался он буквально за несколько часов до злосчастного референдума. Как будто прежде никто о проблеме такой и не слыхивал. Зато уж теперь на неожиданно открывшейся взору поляне не оттоптались только самые ленивые.

И обнаружилось, что экспертов по Пиренеям на континенте и Британских островах просто видимо-невидимо. А по вопросом сепаратизма как явления - и того больше. Многие заключения, правда, оказались притянутыми за волосы. Но известный полёт воображения был, однако же, продемонстрирован. С чем только не сравнивали бедную Каталонию! И с Крымом, и с Донбассом, и с Косовом. Даже с балтийскими странами, осмелившимися декларировать независимость в ещё не умершем СССР.

Будто бы все позабыли и о том,что вопрос своего отделения самозваная донбасская «народная республика» обсуждала вовсе не с Киевом, но со столицей другого государства, и о том, сколь убедительным вышло «отделение» Крыма. Как будто никто не помнит, что Союзный договор, будучи де-факто мёртвым документом, де-юре, однако, закладывал возможность выхода любой союзной республики из СССР. В связи с чем, будучи активированным в Беловежской пуще, сработал мгновенно и практически бесконфликтно.

Ни времени, ни сил на борьбу за легитимизацию «развода» целого «гарема» с былым супругом-повелителем там и тогда не потребовалось.

Ибо легитимная основа, к счастью, существовала.

Каталонии сегодня таковой не располагает. Поэтому всё, что ей остаётся - либо добиваться изменений в испанской конституции (что практически невыполнимо), либо пересмотра и расширения своих прав и привилегий как автономной области - по примеру Страны басков.

Пример-то показательный. Очень на тему. Но никак не для блогосферы. Кого в ней сегодня интересуют те баски? Это ж в какие исторические дебри надо залезать. Что там лайки - никто и читать-то не будет. Ну, бегали в своё время с оружием, терроризировали зажравшихся испанцев, но теперь-то ведь успокоились, сами, поди, зажрались... Неактуально. То ли дело сопоставление свежих роликов с мордобойными сценами с ещё не забытими донбасским батальными видеохрониками. Там ведь тоже всё с референдумов началось. А вот что вышло. Хоть и застряло - ни туда, ни сюда. Зато в Каталонии такая движуха.

Российские антисистемные политики тут же сориентировались. И подали происходящее в удобном для себя ракурсе. В воскресный полдень Алексей Навальный написал на фб: " Вы за Каталонию не волнуйтесь. Там хоть полиция сейчас и проявляет насилие... , но референдум-то проводит местная власть. Каталонская полиция отказывает подчиняться испанской.

Так что всё будет у них в порядке. Будут и в Барселоне, и в Мадриде

получать зарплату в пять раз больше, чем вы, а вечерами сидеть на верандах и пить кофе.

И никто не будет ходить с вёдрами за водой, как это происходит в 2017 году в городе Архангельске, где я сегодня провожу встречу".Этот гениальный пост должен войти в учебник пиар-стратегии для начинающего популиста. Лидер же нацболов Лимонов уже озадачен: не прислать ли каталонским товарищам своих ребят на подмогу.

Надо думать, старик шутит. Но ведь не у всех чувство юмора столь безупречно. Российский блогер Виктория Ивлева куда как конкретна: «Прямо Донецк-Луганск, май 2014 года. Давайте, братцы, жгите! Помогайте Владимиру Владимировичу разрушать ненавистный Евросоюз. Только когда у вас появятся Моторолы и Гиви, не говорите, что вас не предупреждали.»

Соцсети лихорадит. И каждый блогер дует в свою дудку - в большинстве случаев, вполне искренне. Искренним был и Аркадий Бабченко, подытоживший бурное 1 октября: «Когда ты не эксперт по Каталонии, чувствуешь себя в этот воскресный вечер в одиночестве».

Но иных авторов хлебом не корми - дай порассуждать о сепаратизме и легитимности, и с маху сравнить всё со всем. Особенно когда распирает от информации - не беда, что усвоенной фрагментарно. Британский автор Нил Ашерсон (The Guardian) щедро поделился с читателями своей энциклопедической начитанностью, вывалив длинный список стран Европы, в разные времена от кого-либо отделявшихся. Сделав несколько не особо убеждающих экскурсов в континентальную политическую историю, он уверенно заключает: «Если барселонское правительство объявит независимость, остальные европейцы окажутся в дураках, не признав её».

Любопытно, с чего это он так решил? Поскольку наблюдаем мы как раз обратное.

Пока что довольно глупый вид имеют оба правительства - и мадридское, и барселонское. Особенно после того, как каждое из них сделало официальное заявление о своей победе. Всё это было бы просто смешно - но кому же придёт в голову улыбнуться после барселонского «кровавого воскресенья»?

Более того, став жертвами брутальной расправы - сначала политической, а затем и физической, - каталонцы мгновенно завоевали массовую симпатию. Агрессор ведь мало кому симпатичен. Но здесь нужно разделять две вещи. Мнение, что с жертвы непременно будут спрашивать «по льготному тарифу» глубоко ошибочно. Статус пострадавшего не избавляет от ответственности за ложь и передергивание.

Утверждение же, что 90% населения Каталонии желает отделения от Испании не может быть безоговорочно принято на веру.

Во-первых оттого, что вырвано из контекста. Даже если никто в воскресенье не воспользовался неразберихой и не проголосовал дважды (или трижды), 90% сказавших «да» при явке 42,3% дают плюс-минус 38% . Чувствуете разницу? Во-вторых, известно, что и это число невозможно проверить. Но даже щедро приняв его за «верхнюю планку» числа сторонников независимости, - имеем всё те же 38%. То есть, немногим более трети. О какой победе речь?

А как выглядела «победа» Рахоя, видели все на облетевших мир видеоматериалах.Говорят, что из двух бездарных полководцев один всё-таки выигрывает сражение. Воскресное сражение, по-видимому, было исключительным. Его проиграли оба.