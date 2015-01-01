«Развод» «Согласия» с Единой Россией: предательство части русскоязычных?

Вчерашнее заявления «Согласия» о прекращении договора с Единой Россией стало для многих неожиданностью. Большинство опрошенных Русским TVNET специалистов считают это началом кампании перед будущими выборами в Сейм. Помимо этого, они не исключают, что этот шаг некоторые радикалы могут преподнести, как предательство интересов и симпатий определенной части русскоязычных избирателей.

Как уже сообщал Русский TVNET, 9 сентября председатель «Согласия» Нил Ушаков неожиданно для многих заявил, что договор о сотрудничестве партии «Согласие» с российской партией власти «Единая Россия» (ЕР) больше не имеет силы. По его словам, в 2015 году «Согласие» присоединилось к Партии европейских социалистов (ПЕС), которая традиционно строит отношения с третьими сторонами централизованно, поэтому партия приняла решение проинформировать «Единую Россию», что договор потерял силу. Как известно, ПЕС весьма скептически смотрела на сотрудничество «Согласия» и ЕР.

Второй причиной «развода» «Согласия» и ЕР стало то, что, как подчеркнул Ушаков, договор с российской партией был лишь инструментом, который позволял улучшать отношения с РФ, к примеру, Рижской думы с несколькими регионами России и их самоуправлениями.

«Однако с того времени, как были введены санкции против России, ситуация изменилась, поэтому у договора нет никакого значения», - сказал Ушаков. Напомним, договор с «Единой Россией» был заключен в 2009 году в Санкт-Петербурге, от имени «Согласия» его подписал руководитель парламентской фракции Янис Урбанович.

Замаскированная подготовка к выборам в Сейм?

Как представляется, данный ход «Согласия» может стать первым шагом в подготовке к парламентским выборам, которые состоятся через год. Ссылка же на то, что договор с «Единой Россией» расторжен из-за недовольства Европейской социалистичекой партией, к которой присоединилось «Согласие», выглядит лишь формальной «маскировкой» предвыборных действий. Об этом говорит хотя бы тот факт, что «Согласие» присоединилось к Партии европейских социалистов в 2015 году, а решение о разрыве отношений с «Единой Россией» принимается лишь в конце 2017 года.

По словам руководителя парламентской фракции «Согласия» Яниса Урбановича, вопрос о сотрудничестве с «Единой Россией» неоднократно актуализировался в Европейской социалистической партии и в самом «Согласии». «Мы уважаем тревогу партнеров, поэтому вопрос снят с повестки дня, но это не означает, что для нас больше не важны хорошие отношения с Россией". Спрашивается, почему же этот вопрос «актулизировался» целых два года?

И, если можно так сказать, «выактулизировался» только сейчас, ровно за год до выборов в Сейм?

Как признает Урбанович, договор не был расторгнут после событий в Крыму потому, что, «хотя в партии такой вопрос был актуальным, но нам очень не хотелось действовать под давлением со стороны».

Мнение, что «Согласие» начало предвыборную борьбу подтвердили и опрошенные Русским TVNET политологи.

Директор Института восточно-европейских исследований Андис Кудорс: «Я могу только предполагать, но мне кажется, что сейчас «Согласие» начало сильно беспокоиться о своей репутации внутри Латвии и желании наконец-то войти в правящую коалицию. Однако, я не думаю, что официальный отказ от сотрудничества с ЕР каким-то образом изменит само отношение «Единства» к внешней политике России».

Политолог Филипп Раевский также полностью согласен, что «развод» «Согласия» с Единой Россией это часть предвыборной кампании: «Это однозначно! Ведь одним из самых основных упреков «Согласию» и веских причин, почему партию не приглашали на коалиционные переговоры было именно сотрудничество с Единой Россией.

Теперь же «Согласие» хочет снять эту причину с повестки дня, чтобы сказать:

ну вот, ребята, мы сделали, как вы хотели, так что давайте, приглашайте нас.

Но меня смущает то, каким образом произошло расторжение этого договора или же его «замораживание». Я, честно говоря, так и не понял самого процесса, самой этой процедуры. Ведь вчера Ушаков так и не объяснил, какова же процедура прекращения отношений между партиями, а просто заявил, что договора больше нет.

Я вообще думаю, что этот предвыборный ход согласован с Москвой, с партнерами по Единой России».

Есть и второй аргумент в пользу того, что «Согласие» начало подготовку к выборам в Сейм: это итоги прошедших недавно муниципальных выборов. Да, «Согласие» победило в Риге и весьма успешно «выступило» в Даугавпилсе, - то есть двух главных городах, в которых и проживает большая часть электората партии. Однако, результаты, особенно в Риге, значительно уменьшились.

По результатам выборов в столице объединение «Согласия» и «Честь служить Риге» сохранило абсолютное большинство, но их фракция также уменьшилась. Если на прошлых выборах их поддержали 58,54% избирателей, то сейчас они получили лишь 50,82% голосов, что стоило им семи мандатов. Падение на почти 8% это, согласитесь, очень много.

Как заявил в интервью порталу ru.sputniknewslv.com политолог Юрис Розенвалдс: «думаю, что эти выборы должны стать предметом серьезного рассмотрения для «Согласия», так как в Риге они «пролезли через игольное ушко«… В этом смысле им стоит серьезно подумать о проводимой политике. Я предполагаю, что они потеряли не только латышский электорат, но и русскоязычный, что является довольно тревожным сигналом для этой партии в преддверии парламентских выборов».

Филипп Раевский в разговоре с Русским TVNET отметил следующую деталь: «Да, электорат «Согласию» надо удержать и самый верный способ для этого - попасть во власть именно на государственном уровне. Но тут очень важен вопрос: кто же именно из «Согласия» способен и готов претендовать на участие во власти? Большого выбора я не вижу. Да, есть Ушаков, который управляет Ригой и единственный, кто может занять пост, ну, скажем, министра, потому что он имеет политический опыт и вес. Но захочет ли он свои материальные блага и комфортное место в Рижской думе променять на борьбу за власть на национальном уровне и представлении своего избирателя на выборах в Сейм?».

Частью русскоязычных избирателей решили пожертвовать?

Электорат «Согласия» с годами меняется, тех, кто симпатизирует путинской «Единой России» становится все меньше, поэтому, очевидно, в партии решили, что делать ставку на такой сильный прежде козырь в борьбе за голоса русскоязычных избирателей, как сотрудничество с ЕР больше не имеет смысла. Да, какая-то часть избирателей после такого шага, возможно, отвернется от «Согласия», но, скорее всего, их будет значительно меньше тех, новых, кто расценит его положительно, как смену политического курса партии, ее приоритетов и отдаст за нее свои голоса на выборах в Сейм.

Андис Кудорс сказал Русскому TVNET следующее: «Я не отрицаю, что многие русскоязычные избиратели воспримут прекращение отношений «Согласия» с Единой Россией, как предательство, что

может проявиться какая-то ответная реакция со стороны определенной части электората «Согласия»

, но если эта партия считает себя социал-демократической, то ее не должно волновать отношение и мнение радикальных маргиналов, наоборот, от них нужно «откреститься».

В свою очередь Филипп Раевский не склонен считать, что какая-то часть избирателей «Согласия» посчитает, что ее предали. «Расторжение договора с путинской партией

это для электората весьма незначительная деталь, она мало повлияет на мнение избирателей, - как сторонников, так и противников «Согласия»,

которое, скорее всего, после предстоящих выборов все равно пройдет в Сейм. А там им важно, как я говорил, попасть в коалицию. Хотя, конечно, всегда могут найтись некие оппоненты Ушакова из его же электорального поля, которые начнут «раскачивать лодку», упрекая «Согласие» в предательстве».

Кстати, одна интересная деталь. Буквально еще пару недель назад, 26 сентября, депутат Сейма от «Согласия» Иварс Зариньш в программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» яростно заявлял следующее: договор с «Единой Россией» заключался во имя внутренней безопасности в Латвии: «Этим удалось консолидировать русскоязычного избирателя на центристской основе. Мы лишили радикалов определённой почвы, победили их без радикализации общества. Это – реальная история успеха и это дало повод для дальнейшего сплочения общества».

Депутат: договор «Согласия» с «Единой Россией» – история успеха

Зариньш заметил, что в нынешней ситуации не видит повода для расторжения договора: «Если его расторгнуть, это используют радикальные силы в русскоязычной среде – мол, смотрите как «Согласие» вас предало!

Поднимутся радикалы и с другой стороны. И начнётся лавина. Реальная лавина».

Русский TVNET связался с Иваром Зариньшем, чтобы получить его комментарий.

- В время дискуссии на Латвийском радио 4 мы уже знали, что прекращаем этот договор с Единой Россией. Я специально принял в ней участие, чтобы именно перед объявлением о прекращении договора обсудить его как таковой, показать, что он являлся лишь благом для латвийского общества. Ведь никто до сих пор не смог назвать хоть один аспект нашего сотрудничества с Единой Россией, который был бы во вред Латвии. Этот договор позволил консолидировать русскоязычного избирателя на нормально, центристской, а не радикальной основе.

Стоящие у партии власти испугались такой консолидации, поэтому и стали демонизировать наш договор с Единой Россией и нашу партию, что и подтвердилось еще раз во время дискуссии. А вот теперь посмотрите что будет дальше. Те же самые политические силы, которые нас критиковали за него и требовали прекращения скажут: ну это все ерунда, что вы его расторгли, ничего в нем особенного не было и это ничего не меняет.

Другими словами, я хотел показать лицемерие стоящих у власти партий и их сторонников.

Свои политические принципы «Согласие» никоим образом не изменило и следует именно идее согласия в обществе. Правящие же нынче партии, находятся у власти лишь потому, что раскалывают общество. Если эти «красные линии» не прервать, то это может быть чревато для нашей страны. Правлением было принято решение о прекращении договора, поскольку «Согласие» сейчас ведет процедуру по вступлению в Партию европейских социалистов, а там все решения принимаются централизованно. С другой стороны, тем самым мы лишили одного из «козырей» наших политических конкурентов. Но, поверьте мне, даже после нашего решения они все равно нам скажут, что ничего не изменилось.

Ведь есть у нас этот договор или нет, для них не так уж и важно.

Он был лишь предлогом для того, чтобы его использовать и продолжать расслоение общества».

Зариньш не считает расторжение договора предвыборным шагом. «Как я уже сказал, мы тем самым лишаем оппонентов повода для демонизации «Согласия», но практически это ничего не изменит. Было бы наивным думать, что нам теперь сразу скажут: все, вот теперь у нас нет никаких разногласий».

В разговоре с Русским TVNET депутат Сейма заявил что не думает, будто «Согласие» предало часть русскоязычных избирателей. «Мы этого не делали! Но вот кто-то, желающий получить политические дивиденды, всегда сможет начать спекуляции по этому поводу. Да, есть русскоязычные жители, которые в той или иной степени поддерживают связь со своей этнической родиной