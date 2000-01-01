Господи, как же вы все надоели с вашим Советским Союзом!

Главный редактор русского портала Эстонии rus.postimees ee Олеся Лагашина прокомментировала развернувшееся в последние дни обсуждение в эстонской прессе, было ли хорошо во времена Советского Союза. Задала тему президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая указала, что ей сложно понять, когда люди говорят, что у них было невероятно светлое детство в Советской Эстонии. Советская история Латвии и Эстонии похожа. Схоже ли у латвийцев и эстонцев и сегодняшнее мнение о том периоде?

Нет, серьезно, все надоели. Одни постоянно тычут пальчиком в то, что все сплошняком в СССР было плохо, вторые грезят об утерянном рае. Вот зачем нам сейчас все это? Ну, не считая, конечно, того, что политик, с симпатией отзывающийся о «совке», имеет шансы получить пару лишних голосов перед выборами у определенной части электората. Спасибо президенту за вовремя развязанную дискуссию.

Керсти Кальюлайд: мне трудно понять, когда люди говорят, что у них было беззаботное детство в Советской Эстонии

У меня было счастливое детство и пионерский галстук, который каждое утро приходилось гладить. Но я была рада, когда отменили школьную форму и вообще всякую обязаловку. И больше не надо было стоять в гигантской очереди за зелеными бананами и завистливо коситься на яркие баночки из-под финского йогурта, привозимые соседом из плавания. И даже собирать около одиночных фастфудов пустые пивные банки для коллекции стало как-то вдруг неинтересно.

Даже трудные 90-е были для меня счастливыми, хотя, пожалуй, они вышли несколько беспризорными. А уж какими счастливыми были мои 2000-е, полные европейских иллюзий и предвещавшие всеобщее благоденствие! Удивительно, но я не боюсь жить и сейчас, несмотря на то, что по версии некоторых центристов, именно теперь страшно выпустить ребенка на улицу, где его в каждой песочнице караулят педофилы, а в детсаду пытаются сделать из него гея.

Меня гораздо больше пугают не гипотетические педофилы, которых в СССР наверняка было не меньше (желающие повспоминать о безопасности в советские времена могут почитать в Википедии о Чикатило), и не секспросвет, против которого я не возражаю, а мракобесие, которое в последнее время полезло изо всех щелей. Меня волнует вопиющее невежество, которое вылезает на публику со страшилками о том, что геем человека делает воспитание в детсаду, а не его личные врожденные наклонности.

Меня возмущает, что Законом о сожительстве начинают махать, как красной тряпкой, перед отупевшими избирателями накануне муниципальных выборов. Мне кажется куда более диким, когда экстрасенсов назначают на чиновничьи должности и торжественно позируют с ними на предвыборных фотографиях. Мне не кажется, что те, кто это мракобесие одобряет, «выросли нормальными людьми». И у меня есть убедительные свидетельства того, что нынешние дети не теряются при общении со сверстниками по вине интернета.

Мне также представляется довольно забавным, когда представитель партии, усилиями которой я с нового года недосчитаюсь той части зарплаты, которой как раз хватило бы на пару спортивных кружков для моего ребенка, возмущается, что «до сих пор не все родители могут позволить своему ребенку заняться внешкольным развитием». Если честно, я не вижу большой разницы между советской номенклатурой и нынешними партийными назначенцами на сверхважные должности. И не вижу никакой необходимости их кормить. Особенно тех, кто повышает свой рейтинг за счет спекуляций на национальные темы.

А Советский Союз оставьте уже в покое. Было всякое и прошло. А у кого не прошло, остается посочувствовать.