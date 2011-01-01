США покидают «театр абсурда». Но дверью не хлопают

Провозглашённое госсекретарём Рексом Тиллерсоном решение Госдепартамента США отазаться от членства в ЮНЕСКО - дочерней структуре ООН, курирующей образование, науку и культуру, - едва ли стало ударом грома среди ясного неба. Такое уже однажды случалось. В 1984 году о выходе США из ЮНЕСКО объявила администрация Рейгана. Тогда «пауза» затянулась почти на 20 лет, до 2003 года. Иное дело, была ли она особо заметной. Поэтому сейчас два основных вопроса звучат так: сколь долго на сей раз продлится американское отсутствие, и что изменится в функционировании почтенной организации в связи с решением Вашингтона?

Есть, правда, и третий вопрос - впрочем, старый и очень болезненный: в какое же посмешище должно было превратиться очень некогда престижное международное начинание, чтобы отношение к нему стало настолько, в лучших словах выражаясь, снисходительным?

Мол, вчера - мил, сегодня - ступай к дьяволу, а завтра - поглядим.

То, что «золотой век» ЮНЕСКО остался в прошлом, было известно уже на пороге двухтысячных. Созданная 70 лет назад как высшая инстанция охраны и пропаганды наследия рукотворного и нерукотворного, и на бумаге наделённая полномочиями, сходными с теми, что имеет международный Красный Крест, - ЮНЕСКО последние пару десятков лет славна всё больше как «ключница» Списка объектов мирового культурного и природного наследия. Каждый туристический путеводитель с готовностью сообщит вам о наличии таковых в рассматриваемом ареале.

Например, в Латвии их целых три - не считая исторического центра Риги.

Уточнить же, какие практические бонусы следуют из сего почётного патронажа, не всегда бывает легко и просто. Ведь на деле охраной и реставрацией «удостоенных» объектов сплошь и рядом занимаются национальные и региональные правительства - иногда при помощи международных фондов или приватных и корпоративных спонсоров. А ЮНЕСКО лишь раздаёт рекомендации и апробаты, в лучшем случае выполняя роль координатора. Как, например, в технической экспертизе деревянной исторической рижской архитектуры, фактически проведённой латвийскими и французскими специалистами.

В ситуациях же, требующих незамедлительного вмешательства, ЮНЕСКО оказывается на удивление нерасторопной.

Так было во время югославского вооружённого конфликта; последний же пример - судьба сирийской Пальмиры. В те дни, недели и месяцы, когда её разрушали, иллюзии по поводу действенности и влиятельности ЮНЕСКО, надо думать, оставили даже тех, кто всё ещё их питал.

И было бы ещё полбеды, выступай ЮНЕСКО в роли отнюдь не всемогущего, зато авторитетного, над политикой стоящего, экспертного совета. Подлинной бедой стало то, что - одновременно с прогрессирующей бюрократизацией - эта структура довольно быстро политизировалась. Чего, вообще-то, её статус никоим образом ей не велит.

Тенденции к политизации - и, более того, к политизации в антизападном духе, - проявились внутри ЮНЕСКО довольно давно. Это, собственно, и вызвало недовольство администрации Рейгана. Причина же развития антизападного тренда, увы, коренится в структуре этой организации. ЮНЕСКО - не Совет Безопасности ООН, и членом её мог (и до сих пор может) стать любое пожелавшее государство. Каковых нашлось аж 195. Не диво, стало быть, что количественное преобладание в ЮНЕСКО давно принадлежит странам «третьего мира».

В полном, кстати, соответствии с ситуацией на планете.

Только в отличие от глобальной политики, в бюрократической богадельне, занятой вроде как культурой и просвещением, все уважаемые члены имеют равное право голоса. Именно в ЮНЕСКО во всей красе реализовалась негативная сторона демократии - непререкаемый диктат большинства. Каким бы оно ни было.

Надо ли говорить, что в 1984 году не то, что президенту Рейгану - каждому западному школьнику было известно, кто спонсировал то большинство.

После же краха сверхдержавы-донатора антизападное лобби внутри ЮНЕСКО подверглось некоторой перегруппировке, и в новом раскладе наиболее активной стала его мусульманская часть. Чьей первой и главной мишенью, понятно, стал Израиль.

«Роман» ЮНЕСКО с палестинским квазигосударством заслуживает специального исследования. И для лучшего понимания мотивации Вашингтона стоит упомянуть несколько эпизодов этого романа. В 2011 году несуществующее юридически палестинское государство получило равноправное членство в ЮНЕСКО - хотя в тот момент от голосования воздержались 52 страны, то есть практически весь так называемый западный и прозападный мир.

За этим последовали несколько акций - от расширения Палестинского исламского университета в секторе Газа до печально знаменитой Резолюции по Восточному Иерусалиму 2016 года. Согласно предложенной тогда ЮНЕСКО «экспертизе» Восточный Иерусалим следовало называть Аль-Харам-аль-Шариф, - по крайней мере, так и только так назван Восточный Иерусалим в документе. Что, впрочем, лишь продолжало стилистику и тональность предыдущих резолюций - по Хеврону и Вифлеему. Намеренно игнорирующих еврейскую историю Палестины и подчёркивающих доминацию арабско-исламского наследия в этих историко-археологических зонах.

Реакция Израиля на столь специфичную концепцию была недвусмысленно резкой. Но нельзя, увы, сказать, что мнение единственной западной демократии Ближнего Востока тут же была массово поддержана в «западном крыле» ЮНЕСКО. Хотя именно Штаты отреагировали быстрее и определённее очень многих. Американский уполномоченный представитель К.Н. Хайнс назвал резолюцию по Восточному Иерусалиму «политизированной и подрывающей доверие к ЮНЕСКО».

Правда, к тому моменту США уже несколько лет финансово не поддерживали ЮНЕСКО. Такое решение принял Госдепартамет - незамедлительно по приёме в «клуб» Палестины.

Так что самый страшный гром над культурной организацией с подмоченной репутацией разразился уже шесть лет назад. Шутка ли: ежегодно поступавшие 80 млн $ составляли ни много, ни мало 22% её бюджета.

С тех пор ЮНЕСКО фактически пребывала под экономическими санкциями Вашингтона.

Что привело к торможению (а то и свёртыванию) многих долговременных проектов. Достаточно сказать, что выход в свет финального, тройного выпуска за 2011 год некогда очень престижного печатного органа ЮНЕСКО - ежемесячника «Курьер», - «осилили» лишь к середине года 2016-го!

А ведь что за журнал был когда-то! Всегда желанное, по хорошему знакомству доставаемое из закромов знакомого киоска «Союзпечати» 70-х годов, «десертное» чтиво моих (и не только моих) отроческих лет. Выходил тогда «Курьер» чуть ли не на двадцати языках! Теперь же - лишь на шести. И только европейских. Как в бумажной, так и в сетевой версиях. Ясно же, что основные группы политических интересов, засевшие в культурно-просветительной организации, в просвещении собственных народов не слишком заинтересованы. С финансами же туго, как никогда прежде.

Одновременно со Штатами покидает ЮНЕСКО и Израиль, о чём его представитель информировал секретариат ЮНЕСКО в тот же день, несколькими часами позже. Можно лишь даться диву, что еврейское государство до сих пор формально членство своё сохраняло. Хоть финансирование тоже срезало - почти одновременно с США.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньягу не замедлил откомментировать шаг Вашингтона. «Это смелое и нравственное решение,

поскольку ЮНЕСКО превратилось в театр абсурда,

- заявил он, - ведь вместо того, чтобы заботиться о достоверности истории, ЮНЕСКО её извращает».

Если многие европейские обозреватели считают произошедшее крупной победой израильской дипломатии, то в самих Штатах распространено мнение, что администрация Трампа скорее сделала эффектный дипломатический жест. Ведь в практической деятельности ЮНЕСКО США не участвуют уже давно. С другой стороны, исчезновение двух голосов - американского и израильского - из «западного крыла» внутри этой структуры может

лишь усилить позиции тамошнего афроазиатского исламского лобби.

Впрочем, сообщая о решении Госдепартамента, Тиллерсон ясно определил две основных его причины. Предвзятое отношение к Израилю («anti-Israeli bias») в озвученном Тиллерсоном документе значится на втором месте; первое же занимает «необходимость кардинальных реформ» внутри ЮНЕСКО, без проведения которых дальнейшее пребывание США в этой организации не представляется желательным.

Говоря иными словами, дверью никто не хлопнул.

А что же ЮНЕСКО? - Разумеется, отнеслась к произошедшему с «огромным сожалением». Изъявлением которого - очень символично - завершилась далеко не блестящая каденция генерального директора организации, болгарки Ирины Боковой. 13 октября в результате голосования с перевесом всего в два голоса новым гендиректором стала Одри Озулэ, 45-летняя экс-министр культуры Франции.

Мало того, что рухнул план представителей мусульманских стран увидеть на этом посту Абдулазиза аль-Кавари, экс-министра культуры Катара. Окончательно добило их известие о еврейском происхождении мадам Озулэ.

Столь прихотливый пируэт судьбы дал пищу для многочисленных шуток, что-де «огромное сожаление» ЮНЕСКО по поводу ухода США и Израиля оказалось не таким уж голословным.

Теоретически, известный импульс к внутриведомственной трансформации получен. Но прогнозировать что-либо конкретное пока преждевременно. Поскольку ясно, что структура ЮНЕСКО никак не «президентская», но ярко выраженная «парламентская». С другой стороны, неясна позиция нового гендиректора относительно еврейского государства. В диаспоре, как известно, взгляды на проводимую им ближневосточную политику весьма разнятся.

Но, как бы ни разнились взгляды евреев диаспоры на правых и виноватых в израильско-арабском конфликте, еврейских корней Палестины не отрицает в ней никто. Даже глубоко ненормальная американская группа ультраортодоксов, известных как Сатмарские хасиды, настаивающая на уничтожении Израиля как государства, неугодного Богу (ведь основали его раньше пришествия Мессии, а это смертный грех!), - даже они в курсе, какой клочок земли в этом мире могли бы считать безусловно своим.

Такого стыдища на целый свет, что произошла с ЮНЕСКО в период каденции мадам Боковой с выставкой «Народ. Книга. Земля», подготовленной Международным Центром имени Симона Визенталя, и намеченной к открытию в январе 2014 года, а затем по маловнятным причинам несколько раз откладываемой и в итоге отменённой, - такого стыдища при новом гендиректоре определённо не случится.

Прочее же покажет время. Не исключено, что впавшая в маразм структура всё же будет реформирована. Пока же вполне неожиданный результат внутриведомственных выборов оставляет некоторую надежду, что «хоронить» ЮНЕСКО, возможно, не придётся.